LA NACION

Las imágenes de la marea “Cola de dragón” que originó una danza de olas gigantes en China

Se trata de un fenómeno natural, habitual entre el fin del verano y comienzo de otoño en el río chino Qiantang; las autoridades monitorean su actividad

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
El impresionante espectáculo en el río Qiantang de China
El impresionante espectáculo en el río Qiantang de China

La marea “cola de dragón” en el río Qiantang dio origen a un espectacular danza de olas gigantes que volvió a maravillar a China.

La particularidad de este fenómeno natural, producto del encuentro entre la marea oceánica y el cauce del río y habitual entre el fin del verano y los albores del otoño, reside en el avance de estas olas colosales -que pueden alcanzar hasta los 9 metros de altura- contra la corriente. Su desplazamiento coordinado parece ser una suerte de coreografía fluvial de la propia naturaleza.

Marea cola de dragon
Marea cola de dragon

Aunque bella, la marea “cola de dragón” es peligrosa porque este fuerte oleaje suele estar acompañado por corrientes repentinas que, en cuestión de minutos, puede transformar las aguas tranquilas en un escenario impredecible.

Si bien el fenómeno atrae a surfistas y turistas, las autoridades aconsejaron suspender la actividad náutica -al menos durante todo el desarrollo del fenómeno- y activar la prohibición de baño debido a su fuerza y peligrosidad.

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de El Mundo
  1. Estados Unidos le revocó la visa a un médico brasileño por celebrar el asesinato de Charlie Kirk en redes sociales
    1

    Estados Unidos le revocó la visa a un médico brasileño por celebrar el asesinato de Charlie Kirk en redes sociales

  2. La extrema derecha logra otro resultado histórico en Alemania y le envía una advertencia al gobierno
    2

    La extrema derecha de AfD triplica sus votos en el estado más poblado de Alemania y le envía una advertencia a Merz

  3. Detuvieron en Georgia a Simon Leviev, el “estafador de Tinder”, que era buscado por Interpol
    3

    Detuvieron en Georgia a Simon Leviev, el “estafador de Tinder”, que era buscado por Interpol

  4. Sheinbaum protagonizó un hito que rompió con más de 200 años de historia en México
    4

    Sheinbaum hizo historia como la primera mujer en dar el Grito de Independencia de México en más de 200 años

Cargando banners ...