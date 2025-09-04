LA NACION

Las imágenes de la tormenta solar “caníbal” que permitió auroras boreales en zonas inesperadas de la Tierra

La llegada de este fenómeno, que pudo observarse esta semana, deslumbró tanto a residentes como a turistas del hemisferio norte; videos impactantes

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Un espectáculo de auroras boreales deslumbró a residentes y turistas del hemisferio norte (Captura de LN+)
Un espectáculo de auroras boreales deslumbró a residentes y turistas del hemisferio norte (Captura de LN+)

La llegada de una tormenta solar “caníbal” a la Tierra y su combinación con el campo magnético dio origen a un espectáculo de auroras boreales en zonas inesperadas del hemisferio norte, como Nueva York.

El show de luces en el cielo pudo observarse entre el lunes 1° y el miércoles 3 de septiembre y deslumbró tanto a residentes como a turistas que se encontraban ocasionalmente en esos lugares.

Aurora Boreal
Aurora Boreal

El fenómeno había sido anticipado por el Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC) de la Oficina de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA). De acuerdo a las proyecciones, el episodio provocaría auroras en una latitud más al sur de lo habitual.

En ese contexto, millones de personas en el norte de Estados Unidos pudieron presenciar estas luces durante la celebración del Día del Trabajo.

Qué son las auroras boreales

Las auroras boreales, también llamadas “luces del norte” son un fenómeno lumínico en el cielo nocturno, provocado por la colisión de partículas cargadas del viento solar con gases de la atmósfera terrestre, principalmente oxígeno y nitrógeno.

Dichas partículas, al ser guiadas por el campo magnético de la Tierra, excitan los átomos y moléculas, haciendo que emitan luz de colores como verde, rojo, azul o rosa.

Este espectáculo natural se observa en regiones cercanas al Círculo Polar Ártico, como Islandia, Noruega y Alaska, durante las noches oscuras.

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de El Mundo
  1. La firme respuesta de la OTAN al sabotaje ruso de los GPS que amenaza a la aviación europea
    1

    La firme respuesta de la OTAN al sabotaje ruso de los GPS que amenaza a la aviación europea

  2. Trump denunció una conspiración de China, Rusia y Corea del Norte contra Estados Unidos
    2

    Donald Trump denunció una conspiración de China, Rusia y Corea del Norte contra Estados Unidos

  3. El sofisticado look de Máxima para visitar a las Hermanas Franciscanas en el Barrio del Monasterio
    3

    El sofisticado look total white de Máxima Zorreguieta para visitar a las Hermanas Franciscanas

  4. Qué pasó con el funicular en Lisboa
    4

    Qué pasó con el funicular en Lisboa

Cargando banners ...