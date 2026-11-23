La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, conocida por sus siglas en inglés NASA, difundió imágenes satelitales que ilustran una mutación radical en el desierto de Atacama. Los registros, obtenidos mediante los sensores Landsat 8 y 9 entre el 14 de septiembre y el 24 de octubre, documentan el impacto del fenómeno climático conocido como El Niño en uno de los lugares más secos del mundo.

Este proceso meteorológico alteró la fisonomía del terreno, ya que el suelo, habitualmente marrón debido a la escasez hídrica, cambió de tonalidad ante la floración masiva de especies nativas. La teledetección espacial permite observar la evolución del paisaje: en la primera toma, del 14 de septiembre, asomaban pequeños brotes verdes de la flor conocida como suspiro, o Nolana baccata. Para el 24 de octubre, la situación cambió y la proliferación de la pata de guanaco, o Cistanthe, cubrió extensas superficies con un tono rojo intenso.

En septiembre había tenues colores verdes, mientras que en octubre se hicieron más intensos y aparecieron manchas rojizas NASA

El investigador Andrés Moreira-Muñoz afirmó ante la NASA que este caso del fenómeno del desierto florido parece ser el más significativo hasta la fecha en términos de extensión, intensidad y duración, al menos desde que los científicos emplean la teledetección. Este evento ocurrió tras un invierno atípico en el norte chileno, ya que desde julio la zona acumuló lluvias históricas y, en algunos sectores, el agua alcanzó los 183,5 milímetros. Esta cifra supera con creces el promedio anual habitual, que apenas llega a los dos milímetros en la región. Además, dos tormentas invernales trajeron consigo nevadas inusuales que favorecieron el despertar de semillas latentes bajo la arena.

La Universidad de Chile, a través del experto René Garreaud en una nota publicada por la NASA, detalló el mecanismo atmosférico. El fortalecimiento de El Niño en el Pacífico tropical debilitó el anticiclón subtropical que habitualmente mantiene la aridez en la zona. Este cambio desplazó la trayectoria de las tormentas hacia el ecuador y permitió que el agua penetrara en las capas profundas del suelo. Más de 200 especies nativas aprovecharon esta humedad para completar su ciclo biológico.

Se pueden apreciar manchas de Cistanthe de color rojo púrpura durante su floración en el desierto de Atacama Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Los satélites de la NASA monitorearon puntos estratégicos: uno de ellos se ubica a 50 kilómetros al suroeste de Copiapó, donde las capturas muestran la convivencia inicial entre los suspiros y las patas de guanaco. Otro punto analizado, situado 30 kilómetros al suroeste de la misma ciudad, expuso la transición directa de la tierra seca al manto rojizo. El Parque Nacional Llanos de Challe, en la comuna de Vallenar, también fue testigo de esta transformación, documentada tanto por la tecnología espacial como por fotógrafos en terreno.

La dinámica atmosférica que impulsó este cambio en Chile también condiciona el clima en la Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la fase cálida de El Niño continuará durante el trimestre comprendido entre noviembre y enero. El organismo prevé una mayor probabilidad de lluvias superiores a los niveles normales sobre el Litoral, el oeste de Santa Fe, Córdoba, La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, el boletín del SMN proyecta marcas térmicas inferiores a los valores habituales en la franja central del territorio nacional.

Los pronósticos de precipitaciones y temperatura de diciembre y enero próximo del Servicio Meteorológico Nacional Servicio Meteorológico Nacional

Los expertos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso ratifican que este evento representa la floración más extensa de la era satelital. La masa vegetal detectada supera cualquier registro previo desde el inicio de estas mediciones en 1981. Este fenómeno natural, impulsado por El Niño, dejó una huella indeleble en el paisaje árido y brindó datos científicos valiosos sobre la resiliencia de la biodiversidad ante cambios climáticos extremos. La tecnología espacial continúa como una herramienta fundamental para comprender estos sucesos.