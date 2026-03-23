Las impactantes imágenes y videos del choque de un avión Air Canada con un camión en LaGuardia

NUEVA YORK. - Un avión de Air Canada chocó el domingo por la noche con un camión de bomberos en la pista del Aeropuerto LaGuardia, en Queens, tras aterrizar. El impacto provocó la muerte del piloto y del copiloto, mientras que otras nueve personas —entre pasajeros, personal de a bordo y empleados de la autoridad portuaria— permanecen hospitalizadas, algunas con heridas de gravedad.

Las imágenes y videos de testigos en el lugar muestran la magnitud del choque: la parte delantera del avión quedó destruida, con cables y restos colgando de la cabina, mientras que el rodado de emergencia terminó volcado a un costado de la pista.

El aeropuerto permanecerá cerrado al menos hasta las 14 de este lunes, mientras avanzan las tareas para determinar las causas del accidente y despejar la zona.

Así quedó el Air Canada que se estrelló contra un camión de bomberos en una pista de Estados Unidos

A bordo viajaban 72 pasajeros y cuatro tripulantes en un vuelo de Jazz Aviation LP, que operaba para Air Canada y había partido del Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau, en Montreal.

Las impactantes imágenes del avión accidentado en una pista en el aeropuerto LaGuardia. captura de redes

Las impactantes imágenes del avión accidentado en una pista en el aeropuerto LaGuardia. captura de redes

Según informó la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, el avión impactó contra un vehículo de rescate y extinción de incendios que se encontraba en la pista mientras respondía a otro incidente.

Unos 41 pasajeros y miembros de la tripulación fueron llevados a hospitales de la zona, algunos con lesiones graves. La mayoría había sido dada de alta tras ser atendida, dijeron las autoridades. En tanto, dos empleados de la Autoridad Portuaria que viajaban en el camión de bomberos sufrieron lesiones que no se creía que pusieran en peligro sus vidas, dijo Kathryn Garcia, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, que opera el aeropuerto.

El camión de bomberos estaba cruzando la pista para responder a un incidente distinto a bordo de un vuelo de United Airlines, cuyo piloto había reportado “un problema con olor”, dijo García.

Las impactantes fotos y videos del avión accidentado en una pista en Estados Unidos. SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las impactantes fotos y videos del avión accidentado en una pista en Estados Unidos. SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Suspendieron los vuelos del aeropuerto LaGuardia de Nueva York por un incidente

Las impactantes fotos y videos del avión accidentado en una pista en Estados Unidos. ANGELA WEISS - AFP

“¡Deténgase!"

Algunos medios estadounidenses, como la CNN, obtuvieron el audio previo al accidente entre un controlador de tráfico aéreo y el conductor del camión de bomberos. En una transmisión de radio, le dio autorización al rodado para cruzar parte de la pista, pero luego, ante el aterrizaje del avión, trató de que el vehículo no prosiguiera su marcha.

El audio segundos antes del choque en LaGuardia

“¡Deténgase, Camión 1. Deténgase!”, se alcanzó a oír. Luego se puede escuchar al controlador desviando frenéticamente a las aeronaves entrantes para que no aterricen.

LaGuardia fue el 19.º aeropuerto más concurrido en 2024 de entre más de 500 aeropuertos de Estados Unidos, con más de 16,7 millones de pasajeros embarcando allí, según una base de datos de la FAA de 2025.

Con información de las agencias AFP y AP