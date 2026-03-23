Nueva York: un avión de Air Canada Express chocó contra un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia

NUEVA YORK.- Un avión de la empresa Air Canada que aterrizaba en el Aeropuerto LaGuardia, en Queens, chocó a más de 200 kilómetros por hora contra un camión de bomberos que irrumpió en la pista. El piloto y el copiloto de la aeronave, tras ser derivados de urgencia al hospital, y otras cuatro personas resultaron heridas.

El incidente fue confirmado por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos a las 23.40 del domingo. La entidad comunicó que se suspendieron todos los vuelos programados del aeropuerto debido a una “emergencia aérea”

El vuelo afectado fue el AC-8646 de Jazz Aviation LP -operado por Air Canada Express-, proveniente del Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau, en Montreal, Canadá, con 72 pasajeros a bordo y cuatro tripulantes. Se trataba de un jet modelo CRJ-900 utilizado para vuelos de corto y mediano alcance.

Suspendieron los vuelos del aeropuerto LaGuardia de Nueva York por un incidente

Enseguida se activaron los protocolos de seguridad: los bomberos de la ciudad respondieron al incidente para rescatar a los pasajeros y al personal de a bordo que estaban atrapados en el interior del fuselaje, que se vio comprometido, informó CNN.

“LaGuardia está cerrado”, escribió la FAA en su sitio web. “Los vuelos con destino a LaGuardia están suspendidos debido a una emergencia relacionada con un avión”, añadió la autoridad de aviación, sin brindar más detalles. La investigación se centra en determinar en qué circunstancias el camión de asistencia de la Autoridad Portuaria ingresó a la pista.

El comunicado de Jazz Aviation LP, que opera como Air Canada Express, sobre el incidente

En primera instancia se informó habría al menos seis heridos, entre ellos el piloto y el copiloto, quienes resultaron con heridas de gravedad. No obstante, tras ser rescatados y derivados de urgencia a un hospital, los integrante de la cabina fallecieron.

Horas antes, el aeropuerto había sufrido interrupciones en su programación habitual debido a condiciones meteorológicas inestables que incluían lluvia y niebla en la zona, consignó The New York Times.

El camión de bomberos fue impacto por un lateral y quedó destruido ANGELA WEISS - AFP

Jazz Aviation LP emitió un comunicado confirmando el accidente. La aerolínea dijo que una lista preliminar de pasajeros, sujeta a confirmación, indicaba que había 72 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación a bordo.

Varios videos tomados por testigos y publicados en redes sociales mostraron el avión con graves daños en la parte delantera de la aeronave. Las imágenes muestran el avión de Air Canada gravemente dañado iluminado por reflectores y vehículos de emergencia estacionados cerca en la pista.

“Los vuelos con destino a LaGuardia están suspendidos debido a una emergencia relacionada con un avión”, informó la Administración Federal de Aviación estadounidense

Hace poco más de un mes, LA NACION informó que Air Canada tuvo que suspender sus vuelos, en ese caso a Cuba, debido a una escasez de combustible en la isla. Las autoridades cubanas habían informado a las aerolíneas que operan en el país que el suministro de combustible iba a quedar suspendido durante un mes debido a la crisis energética.

Esa circunstancia obligaría a las compañías que realizan vuelos de larga distancia a efectuar una escala para asegurar el reabastecimiento. En ese marco, la aerolínea decidió suspender sus vuelos a Cuba.

Con información de AFP y Ap.