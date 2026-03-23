Londres: un grupo de personas incendió las ambulancias de un servicio de emergencias judío
El ataque ocurrió en el barrio Golders Green; la Policía londinense indicó que la situación está siendo tratada como un “delito de odio antisemita”
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LONDRES.- Un grupo de personas incendió ambulancias pertenecientes a un servicio de emergencias de la comunidad judía en el barrio londinense de Golders Green. Como consecuencia, al menos cuatro vehículos resultaron dañados. No se reportaron heridos y el incendio ya fue controlado, según indicaron desde el cuerpo de bomberos de Londres.
Según informó BBC News, el ataque se produjo en el norte de la capital británica y fue reportado como un "presunto incendio intencional" vinculado a botellas de gas. La Policía señala que el incidente está siendo tratado como “un delito de odio antisemita“, en medio de la escalada de tensión en Medio Oriente que enfrenta al estado judío de Israel contra Irán.
“Sabemos que este incidente causará una gran preocupación en la comunidad y los agentes permanecen en el lugar para llevar a cabo investigaciones urgentes”, dijo la superintendente de policía, Sarah Jackson.
Por otra parte, las autoridades informaron que la causa del incendio está bajo investigación. Varios envases que había en los vehículos explotaron, lo que provocó que se rompieran ventanas en un bloque de apartamentos contiguo, indicó en un comunicado.
Jackson aseguró que "todavía no se llevaron a cabo arrestos" y que la Policía está llevando a cabo "patrullajes adicionales" en la zona. Además, varias viviendas de la zona debieron ser evacuadas como medida de precaución.
Luego del incendio, que ya fue controlado por los bomberos, se difundieron varios videos en redes sociales que dieron cuenta tanto del comienzo de las llamas como de su evolución. Entre ellos, se difundió el registro de una cámara de vigilancia que captó a tres sospechosos que se acercaron a las ambulancias justo antes de que se iniciara el fuego.
Un residente de la zona relató al mismo medio que escuchó una explosión y que, al salir, observó varias ambulancias envueltas en llamas. En ese contexto, señaló que los vecinos fueron despertados por el incidente y atribuyó el ataque a piromaníacos.
En el área afectada opera Hatzolah, una organización sin fines de lucro integrada por voluntarios que brinda asistencia médica de emergencia y traslados gratuitos a hospitales. De acuerdo con BBC, la entidad presta servicios en Golders Green desde 1979, en una zona con una importante población de dicha comunidad.
Con información de AP.
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