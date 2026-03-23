Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, lunes 23 de marzo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes de la tensión en Medio Oriente y de las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
El ejército de Israel lanza una nueva ola de ataques sobre Teherán
El ejército de Israel anunció el lunes a la mañana que lanzó “una vasta oleada de ataques” contra Teherán, donde se han reportado explosiones por parte de las agencias de prensa iraníes.
“El ejército israelí ha lanzado una vasta oleada de ataques contra las infraestructuras del régimen terrorista iraní en Teherán”, anunció el ejército en Telegram.
🔴 Video documenting bombardment in Iran. pic.twitter.com/Oap3g8I1JL— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) March 23, 2026
“Se escuchan explosiones en Teherán”, publicó la agencia noticiosa Mehr, mientras la agencia Fars indicó que los bombardeos habían alcanzado cinco zonas de la capital iraní y que “se reportaron terribles sonidos de explosiones”. “Más tarde se anunciarán más detalles de la magnitud de los daños y las posibles bajas”, agregó Fars.
Precio del petróleo sube y bolsas asiáticas caen por ultimátum de Trump a Irán
Los precios del petróleo subían el lunes en el comercio matinal asiático, donde las bolsas se desplomaban tras el ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, a Irán.
El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense de petróleo, subía 0,7% a 98,95 dólares, después de rozar los 100 dólares en la apertura.
El de Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subía 0,4% a 112,68 dólares. En tanto, las bolsas de Seúl y Tokio, que crecían fuertemente antes de la guerra, caían el lunes alrededor de 6% y 5%, respectivamente.
Igualmente, la bolsa de Hong Kong perdía más de 3%, mientras las de Shanghái, Taipéi y Manila caían más de 2%, y las de Sídney, Singapur y Wellington también operaban en terreno negativo.
"El mundo podría enfrentar su peor crisis energética en décadas", advierte la AIE
La guerra en Oriente Medio podría llevar al mundo a su peor crisis energética en décadas, advirtió el lunes el director de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, quien calificó la situación como “muy severa”.
“Muchos de nosotros recordamos las dos consecutivas crisis petroleras consecutivas de los años 1970 (...) En cada crisis, el mundo perdió unos cinco millones de barriles de crudo por día”, declaró Birol en el Club Nacional de la Prensa en la capital australiana.
“En la actualidad perdimos 11 millones de barriles por día, así que más que los dos grandes choques petroleros juntos”, agregó.
Una persona resultó herida en Abu Dabi tras un ataque de Irán
Según las autoridades locales, una persona resultó herida por la caída de escombros en Abu Dabi, mientras que los países del Golfo afirman estar interceptando drones y misiles a primera hora del lunes por la mañana.
La cifra de muertos en el Líbano sube a 1029 desde el inicio de la guerra
El Ministerio de Salud de Líbano anunció que el número de muertos por la guerra entre Hezbollah e Israel, que estalló el 2 de marzo, ascendió a 1029. Mientras que la cantidad de heridos también aumentó, llegando a 2786.
Pedro Sánchez reclamó la apertura del estrecho de Ormuz
El presidente de España, Pedro Sánchez pidió “la apertura del estrecho de Ormuz y la protección de todos los centros energéticos de Medio Oriente”. Así lo exigió a través de una publicación en su cuenta oficial de X.
“Nos encontramos en un punto de inflexión global. Una mayor escalada podría desencadenar una crisis energética a largo plazo para toda la humanidad”, continuó. “El mundo no debería sufrir las consecuencias de esta guerra”, agregó.
The Government of Spain demands the opening of Hormuz and the preservation of all the energy sites of the Middle East.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 22, 2026
We stand at a global tipping point. Further escalation could trigger a long-term energy crisis for all humanity.
The world should not pay the consequences of…
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