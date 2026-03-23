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Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, lunes 23 de marzo

Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes de la tensión en Medio Oriente y de las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump

Misiles iraníes en el cielo de Israel
Misiles iraníes en el cielo de IsraelJACK GUEZ - AFP

El ejército de Israel lanza una nueva ola de ataques sobre Teherán

El ejército de Israel anunció el lunes a la mañana que lanzó “una vasta oleada de ataques” contra Teherán, donde se han reportado explosiones por parte de las agencias de prensa iraníes.

“El ejército israelí ha lanzado una vasta oleada de ataques contra las infraestructuras del régimen terrorista iraní en Teherán”, anunció el ejército en Telegram.

Precio del petróleo sube y bolsas asiáticas caen por ultimátum de Trump a Irán

Los precios del petróleo subían el lunes en el comercio matinal asiático, donde las bolsas se desplomaban tras el ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, a Irán.

El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense de petróleo, subía 0,7% a 98,95 dólares, después de rozar los 100 dólares en la apertura.

"El mundo podría enfrentar su peor crisis energética en décadas", advierte la AIE

La guerra en Oriente Medio podría llevar al mundo a su peor crisis energética en décadas, advirtió el lunes el director de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, quien calificó la situación como “muy severa”.

“Muchos de nosotros recordamos las dos consecutivas crisis petroleras consecutivas de los años 1970 (...) En cada crisis, el mundo perdió unos cinco millones de barriles de crudo por día”, declaró Birol en el Club Nacional de la Prensa en la capital australiana.

Una persona resultó herida en Abu Dabi tras un ataque de Irán

Según las autoridades locales, una persona resultó herida por la caída de escombros en Abu Dabi, mientras que los países del Golfo afirman estar interceptando drones y misiles a primera hora del lunes por la mañana.

La cifra de muertos en el Líbano sube a 1029 desde el inicio de la guerra

El Ministerio de Salud de Líbano anunció que el número de muertos por la guerra entre Hezbollah e Israel, que estalló el 2 de marzo, ascendió a 1029. Mientras que la cantidad de heridos también aumentó, llegando a 2786.

Se observan estelas de cohetes en el cielo en medio de una nueva andanada de ataques con misiles iraníes sobre la ciudad costera israelí de Netanya
Se observan estelas de cohetes en el cielo en medio de una nueva andanada de ataques con misiles iraníes sobre la ciudad costera israelí de NetanyaJACK GUEZ - AFP

Pedro Sánchez reclamó la apertura del estrecho de Ormuz

El presidente de España, Pedro Sánchez pidió “la apertura del estrecho de Ormuz y la protección de todos los centros energéticos de Medio Oriente”. Así lo exigió a través de una publicación en su cuenta oficial de X.

Nos encontramos en un punto de inflexión global. Una mayor escalada podría desencadenar una crisis energética a largo plazo para toda la humanidad”, continuó. “El mundo no debería sufrir las consecuencias de esta guerra”, agregó.

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