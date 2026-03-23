Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, lunes 23 de marzo

El ejército de Israel anunció el lunes a la mañana que lanzó “una vasta oleada de ataques” contra Teherán, donde se han reportado explosiones por parte de las agencias de prensa iraníes.

“El ejército israelí ha lanzado una vasta oleada de ataques contra las infraestructuras del régimen terrorista iraní en Teherán”, anunció el ejército en Telegram.

🔴 Video documenting bombardment in Iran. pic.twitter.com/Oap3g8I1JL — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) March 23, 2026