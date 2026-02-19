Las inquietantes advertencias del biógrafo del expríncipe Andrés, una semana antes de su arresto

El historiador británico Andrew Lownie habló durante años con cientos de personas que conocen directamente a Andrés Mountbatten-Windsor y cuando en agosto pasado publicó su libro Entitled, ya desde el título (que se podría traducir como “con privilegios”), anticipó que el expríncipe contaba con una red, primero de corrupción, y luego de protección que abarcaba mucho más que su persona, sus denuncias por tráfico de menores y sus negociados.

Cuando LA NACIÓN entrevistó por zoom a Lownie hace exactamente una semana no dudó en afirmar que la red de corrupción que comenzó a salir a la luz este jueves con la detención de Andrés terminará salpicando a muchos de su entorno directo.

“Andrés y Sarah Ferguson son dos royal Bonnie and Clyde, cómplices en la corrupción. Pero sus hijas Beatriz y Eugenia también están involucradas. Andrés y Sarah movieron dinero ilegal a través de las cuentas bancarias de sus hijas, quienes además aceptaron regalos y joyas especialmente de gobiernos y empresarios árabes que luego convirtieron en dinero. Así que ambas hijas están muy involucradas en las actividades ilegales de sus padres. Beatriz, de hecho, era asesora financiera de Andrés en muchas de las inversiones que él hizo con ese dinero ilegal en los países árabes”, afirmó Lownie a LA NACION el jueves pasado.

El libro de Andrew Lownie: Entitled

De la misma manera, el autor profundizó en la red de encubrimiento que le permitió a Andrés seguir adelante con su vida principesca. “Para mi, que me identifico como pro-monarquía, una de las revelaciones que más me impactó de las investigaciones que hice fue que la reina Isabel protegió los delitos de Andrés. Él solo tenía que ir a quejarse con ella, y ella se aseguraba de que todas las quejas en contra de su hijo fueran ignoradas en los medios. Ella demostró un gran apoyo público hacia él, mostrándose juntos en la iglesia y rindiéndole diversos honores incluso después de las revelaciones de Epstein”.

Luego Lownie agregó: “Y Carlos también sabía todo. Así que no puede decir ahora que lo sorprenden estas revelaciones, ya que muchas de ellas las conoce desde hace muchos años y las ignoró totalmente".

El biógrafo de Andrés, dio luego más precisiones y aventuró una eventual abdicación. “De hecho, Carlos fue en parte responsable de parte del dinero pagado a Virginia Giuffre en 2022. La reina Isabel, su esposo, y el entonces príncipe Carlos le prestaron a Andrés una suma estimada en 12 millones de libras esterlinas para llegar a un acuerdo civil con Giuffre. Así que pese a que luego Carlos le quitó varios privilegios, no puede hacerse el sorprendido. Por eso, creo que Carlos podría verse finalmente obligado a abdicar por este escándalo“.

Andrés es el tercer hijo de la reina Isabel II de Inglaterra, su segundo hijo varón Archivo

El libro sobre Andrés escrito por Lownie, que es un destacado miembro de la Royal Historical Society, es el tercero de una trilogía que profundiza desde el punto de vista histórico sobre casos de corrupción en diferentes parejas de la realeza británica, y de qué forman fueron encubiertos por “la firma”.

“El primer libro trataba sobre la escandalosa vida de Lord y Lady Mountbatten a comienzos del siglo pasado. El segundo sobre la duquesa de Windsor y Eduardo VIII, quien fue rey por 325 días, y su simpatía por el nazismo. El último libro es Entitled. Son tres casos de corrupción en el corazón de la familia real y cómo esa corrupción fue encubierta por los monarcas".

La princesa Beatriz de York (a la izquierda), la princesa Eugenia de York (centro), junto a Andrés Mountbatten-Windsor ISABEL INFANTES� - AFP�

Pero además, Lownie caracteriza que estos casos de corrupción fueron perpetrados por las parejas reales. “Sarah Ferguson no fue exactamente la rubia, pelirroja, divertida, inocente y despistada que todos creían. Pero como siempre me baso en la evidencia y trato de ser equilibrado, tuve una entrevista personal con Sarah para ver si quería cooperar y permitir que sus amigos hablaran conmigo para este libro. Pero al día siguiente de la entrevista todos sus amigos me bloquearon el contacto y no me respondieron los mensajes”.

En cuanto a la adicción de Andrés al sexo y las denuncias en su contra por tráfico de menores, Lownie buscó dar una explicación histórica tanto en la vida personal del expríncipe como en la de sus ancestros.

El biógrafo recolectó información de varias fuentes que cuando tenía apenas 11 años, alrededor de 1971, el entonces príncipe Andrés fue llevado a un prostíbulo británico para que tuviera su primera experiencia sexual. Y ya en la adolescencia, la vida sexual del príncipe, que era físicamente atractivo, fue totalmente desenfrenada con encuentros frecuentes con decenas de jóvenes.

Pero además, recordó una situación similar de su tío abuelo, Lord Mountbatten. “En mi libro conté que Lord Mountbatten tuvo una experiencia sexual no deseada a los 16 años cuando fue abusado por un profesor. Y creo que eso contribuyó a la conocida adicción de la pedofilia de Mountbatten. Me parece que el caso de Andrés se puede entender de la misma manera", dijo Lownie.

En cuanto al procesamiento de Andrés, el biógrafo fue categórico. “Hay suficientes elementos de prueba para juzgar a Andrés y creo que hay que quitarle el pasaporte para asegurarse de que no escape a un país árabe amigo en una eventual liberación bajo fianza”.