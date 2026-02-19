Los británicos celebran la detención del expríncipe Andrés: “¡Se lo merece!”

LONDRES.- “¡Se lo merece!“. En las calles de Londres, ciudadanos británicos recibieron con alegría el arresto del expríncipe Andrés que, según ellos, muestra que la monarquía no está por encima de la ley. “Estoy encantada”, dijo sonriente a la AFP la abogada Emma Carter.

La policía arrestó al expríncipe este jueves, en el día de su 66º cumpleaños, por “sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público”, en medio del escándalo por la publicación de archivos vinculados al delincuente sexual Jeffrey Epstein.

“Debería haber sido arrestado hace mucho tiempo”, añadió la mujer de 55 años, en el barrio de la City, el centro financiero de la capital británica.

Visitantes posan para fotos frente al Palacio de Buckingham en Londres, el jueves 19 de febrero de 2026 Kin Cheung� - AP�

Andrés Mountbatten-Windsor, octavo en la línea de sucesión al trono pese a haber sido despojado de sus títulos reales, fue arrestado debido a alegaciones de que transmitió información confidencial a Epstein cuando fue representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional entre 2001 y 2011, y no por las sospechas de conducta sexual que existen sobre él desde hace años. Según esas otras sospechas, el expríncipe Andrés habría mantenido relaciones sexuales en Gran Bretaña con jóvenes que le habría enviado Epstein, incluidas menores de edad.

En este día histórico para la monarquía británica, Emma Carter dijo acordarse de “esas víctimas”. Considera pese a todo que el arresto es “una buena noticia para ellas”. “¡Se lo merece!”, insistió. Para ella, el expríncipe “se ha escondido durante años detrás de sus privilegios y de la popularidad de su madre, la reina Isabel II”, fallecida en septiembre de 2022.

La londinense también afirmó sentirse “apenada por el rey Carlos III, quien padece cáncer y probablemente no estaba totalmente al tanto del pasado de su hermano”.

Agentes de policía custodian la entrada a la Finca Real de Sandringham, en Inglaterra, el jueves 19 de febrero de 2026, después de que Andrés Mountbatten-Windsor fuera arrestado Alastair Grant� - AP�

“La justicia británica funciona”

Maggie Yeo, una jubilada de 59 años, también recibió la noticia con una gran sonrisa. “Pensaba que ellos [los miembros de la familia real] eran intocables”, dijo. “Es bueno saber que no están por encima de la ley. Al menos, la justicia británica funciona”, añadió.

Jennifer Tiso, analista de datos de 39 años, se alegró de que, tras los arrestos de “otras superestrellas, ahora esto llegue a esferas más altas, como la familia real”.

Muchos británicos parecían asumir que la familia real gozaba de impunidad. Una encuesta del instituto YouGov publicada el lunes indicaba que cerca de dos tercios de los británicos (62%) consideraban “improbable” que el expríncipe, quien siempre negó las acusaciones en su contra, pudiera ser inculpado.

Los príncipes Carlos y Andrés, juanto a su madre, la reina Isabel II, en 2020 AFP

La satisfacción perceptible el jueves en las calles de Londres ante el anuncio de la detención de Andrés también refleja la fuerte impopularidad que rodea al hermano del rey, debido a su amistad con Epstein.

Kevin, un jubilado, que tampoco ocultó su alegría, expresó su rechazo a Andrés, a quien considera “arrogante” y “poco inteligente”. “No tengo nada en contra de la familia real. Pero él no da buen ejemplo”, opinó este hombre, que prefirió no dar a conocer su apellido.

En su opinión, Andrés, que fue durante diez años enviado especial de comercio internacional, “debe ser interrogado sobre esto, es importante”. “Implica contratos, dinero y relaciones diplomáticas con otros países”, subrayó.

Preguntas sin respuestas

Las sensaciones por la detención del expríncipe acompañaron a Carlos III mientras participó de una actividad oficial después de publicar un comunicado en el que señaló que sigue los últimos acontecimientos “con la más profunda preocupación” y añadió que “la justicia debe seguir su curso”.

El monarca fue recibido con una mezcla de gritos y vítores a su llegada a un evento en la zona de Strand, en el centro de Londres, según informaron medios locales.

El rey Carlos III de Gran Bretaña se sienta en primera fila para el diseñador británico-nigeriano Tolu Coker durante el desfile inaugural de la Semana de la Moda de Londres 2026 Aaron Chown� - PA�

Algunas personas demostraron sorpresa por ver el auto del rey, mientras que otros lanzaron preguntas sobre el arresto de su hermano, aunque él no respondió.

En su comunicado, Carlos afirmó que continuará con su agenda oficial pese a la noticia que afecta a la familia real.

Entre los compromisos que asumió el monarca este jueves, Carlos recibió a funcionarios en el Palacio de St. James, incluidos los embajadores de El Salvador y España, y el Alto Comisionado para Kenia. Por la tarde, asistió a un evento para celebrar el inicio de la Semana de la Moda de Londres.

Agencia AFP