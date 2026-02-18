Las negociaciones entre Rusia y Ucrania vuelven a estancarse en Ginebra

GINEBRA.– Las conversaciones más recientes mediadas por Estados Unidos entre enviados de Moscú y Kiev sobre la invasión a gran escala de Ucrania, iniciada por Rusia, concluyeron este miércoles sin señales de avance. Ambas partes coincidieron en calificar los diálogos como “difíciles”, en un contexto marcado por la proximidad del cuarto aniversario del inicio de la guerra, que se cumplirá la próxima semana.

Las negociaciones celebradas en Suiza constituyen la tercera ronda de contactos directos organizados por Washington. Las anteriores tuvieron lugar a comienzos de este año en Abu Dhabi y, si bien fueron descritas entonces como constructivas por los funcionarios involucrados, tampoco derivaron en progresos sustantivos. En ese marco, las expectativas de lograr resultados significativos en Ginebra ya eran limitadas.

“Las negociaciones no fueron fáciles”, admitió el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, tras la disolución de las conversaciones. El mandatario realizó la declaración en una breve comunicación telefónica desde Kiev con su equipo negociador, sin ofrecer mayores detalles sobre los puntos discutidos ni sobre los próximos pasos del proceso.

Anteriormente, Zelensky había acusado a Rusia de “tratar de prolongar las negociaciones” mientras continúa con su ofensiva militar, una imputación que él y otros líderes europeos han formulado de manera reiterada.

Aun así, Zelensky reconoció que se registraron algunos avances en cuestiones estrictamente militares, aunque subrayó que las diferencias políticas siguen siendo profundas, en particular sobre el futuro de los territorios del este de Ucrania ocupados por el ejército ruso, que el presidente Vladimir Putin pretende conservar.

Desde la delegación rusa, su jefe negociador, Vladimir Medinsky —asesor del Kremlin—, afirmó ante la prensa que los dos días de conversaciones en Ginebra “fueron difíciles pero profesionales”. En paralelo, Rustem Umerov, jefe del equipo negociador de Kiev, describió la segunda jornada como “intensa y sustantiva”, y señaló que ambas partes trabajaban en propuestas que podrían ser elevadas a sus respectivos presidentes.

El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, se mostró más cauto y sostuvo que aún es “demasiado pronto” para evaluar los resultados del diálogo. Según indicó, Putin recibe informes periódicos sobre el desarrollo de las conversaciones. De acuerdo con ambas delegaciones, está previsto que se celebre una nueva ronda de contactos.

La intervención de Estados Unidos

Zelensky calificó las discusiones militares como “constructivas” y precisó que las fuerzas armadas de ambos países analizaron posibles mecanismos de supervisión de un eventual alto el fuego. “El monitoreo definitivamente se llevará a cabo con participación de la parte estadounidense”, afirmó en un mensaje de voz compartido en un grupo de WhatsApp con periodistas.

Por su parte, el enviado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff, aseguró en redes sociales que el impulso de Washington hacia la paz en Ucrania durante el último año ha “generado un progreso significativo”, aunque no brindó detalles.

Sin embargo, en una entrevista con el sitio Axios publicada el martes, Zelensky cuestionó que Trump haya pedido públicamente concesiones a Ucrania, y no a Rusia, en el marco de un eventual acuerdo. “No es justo”, afirmó. El lunes, Trump había advertido ante la prensa: “A Ucrania más le vale que se siente rápidamente a la mesa. Eso es todo lo que les digo”.

Zelensky agregó que cualquier plan que obligue a Ucrania a ceder territorios que Rusia no ha conquistado en la región oriental del Donbás sería rechazado en un referéndum. “Espero que solo sea una táctica y no la decisión definitiva”, señaló en la entrevista, según Axios.

Combates en el terreno

Mientras continúan las negociaciones, los enfrentamientos no se detienen a lo largo de la línea del frente, que se extiende por unos 1250 kilómetros. Rusia sigue bombardeando zonas civiles ucranianas de manera casi diaria, y Kiev acusa de forma sistemática a Moscú de negociar de mala fe mientras mantiene su ofensiva militar.

El martes, pocas horas después de que concluyera la primera jornada de conversaciones, drones rusos mataron a una mujer e hirieron a una niña de seis años y a un bebé de 18 meses en la ciudad sureña de Zaporiyia, según informaron funcionarios ucranianos. Durante la noche, Rusia lanzó además un misil balístico y 126 drones de largo alcance contra el país, informó la Fuerza Aérea ucraniana.

Los recientes ataques contra infraestructuras energéticas dejaron a cientos de miles de ucranianos sin calefacción ni electricidad en pleno invierno.

Europa busca un rol más activo

En este contexto, Kiev presiona para que los aliados europeos tengan una participación más activa en el proceso de paz. Zelensky afirmó que la intervención de Europa es “indispensable” y reveló que los enviados ucranianos y estadounidenses en Ginebra se reunieron con representantes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Suiza.

Los líderes europeos, conscientes de las ambiciones estratégicas más amplias de Putin, advierten que su propia seguridad está en juego y reclaman ser consultados en cualquier iniciativa de paz.

Pese a los contactos diplomáticos, las posiciones de Moscú y Kiev siguen muy distantes. Zelensky ofreció un alto el fuego y un encuentro cara a cara con Putin, pero el Kremlin exige un acuerdo integral antes de comprometerse con una tregua.

Los objetivos de Putin se mantienen sin cambios desde la invasión del 24 de febrero de 2022: impedir que Ucrania ingrese en la OTAN, reducir drásticamente el tamaño de sus fuerzas armadas y garantizar la protección de la lengua y la cultura rusas para mantener al país dentro de la órbita de Moscú. Además, Rusia reclama el control total de la región de Donetsk —de la que ya ocupa el 83%— y amenazó con tomarla por la fuerza si Kiev no cede en la mesa de negociaciones.

Ucrania rechaza esa exigencia, que considera políticamente inviable y militarmente riesgosa, y sostiene que no firmará ningún acuerdo sin garantías de seguridad que disuadan a Rusia de una nueva invasión.

En el terreno, las fuerzas ucranianas lograron sus avances más rápidos en dos años y medio, al recuperar 201 kilómetros cuadrados la semana pasada, según un análisis de la AFP basado en datos del Instituto para el Estudio de la Guerra. Aun así, Zelensky reiteró que Ucrania no cederá territorio.

