Rusia niega que Navalny haya sido envenenado en prisión: “Esta tontería sobre una rana”

MOSCÚ.- El Kremlin calificó este lunes de “infundadas” las acusaciones de un informe de cinco países europeos que asegura que el opositor Alexei Navalny murió envenenado por una “toxina rara” cuando estaba en una prisión rusa, hace exactamente dos años.

El activista anticorrupción, que se opuso durante años al presidente ruso Vladimir Putin y a la ofensiva contra Ucrania lanzada en 2022, falleció en prisión el 16 de febrero de 2024, a los 47 años, un mes antes de que Putin fuera reelegido por mayoría aplastante en unas elecciones que, según los países occidentales, no fueron ni libres ni justas.

Gran Bretaña, Suecia, Francia, Alemania y los Países Bajos acusaron a Moscú de haberlo “envenenado”, según las conclusiones de una investigación publicadas el sábado.

“Naturalmente, no aceptamos tales acusaciones. No estamos de acuerdo con ellas. Las consideramos sesgadas e infundadas”, dijo a los periodistas el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, en una rueda de prensa telefónica con presencia de AFP.

El gobierno ruso, que ha negado reiteradamente cualquier responsabilidad por la muerte de Navalny, desestimó las últimas acusaciones como “un engaño propagandístico occidental”, según la agencia de noticias estatal rusa TASS, mientras que la embajada rusa en Londres declaró: “Hay que preguntarse qué clase de persona se creería esta tontería sobre una rana”.

El gobierno británico sostuvo el sábado que el presunto envenenamiento encaja en “un patrón de comportamiento alarmante” por parte de Moscú. En ese sentido, recordó la investigación pública realizada en el Reino Unido sobre el ataque contra el exespía ruso Sergei Skripal en 2018, que el año pasado concluyó que el presidente Vladimir Putin probablemente ordenó el uso del agente nervioso Novichok.

“Cuando se disponga de los resultados de las pruebas y se revelen las fórmulas de las sustancias, haremos los comentarios correspondientes”, declaró la vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, a TASS. “Hasta entonces, todas estas afirmaciones son mera propaganda destinada a desviar la atención de los urgentes asuntos occidentales”, aseguró a la agencia de noticias.

El gobierno británico se negó a hacer comentarios a una consulta de Reuters sobre cómo se obtuvieron las muestras del cuerpo de Navalny o dónde se analizaron. La ministra de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, declaró a la prensa que “científicos del Reino Unido trabajaron con nuestros socios europeos para esclarecer la verdad” sobre la muerte de Navalny.

Primer aniversario

Mientras tanto, la madre del opositor fallecido se congregó ese lunes junto a otras personas frente al cementerio de Borísov, en Moscú, donde está enterrado su hijo y exigió “justicia”. Decenas de personas la acompañaban para recordar a Navalny con motivo del primer aniversario de su muerte.

“Esto confirma lo que ya sabíamos desde el principio. Sabíamos que nuestro hijo no murió simplemente en prisión, fue asesinado”, dijo Liudmila Naválnaya.

“Creo que pasará algún tiempo, pero averiguaremos quién lo hizo. Por supuesto, queremos que eso ocurra en nuestro país y que prevalezca la justicia”, aseguró en diálogo con periodistas. “Ya dije que a quienes dieron esa orden se les conoce en todo el mundo, no hago más que repetirlo. Y queremos que quienes participaron sean identificados”, insistió.

La tumba del opositor estaba cubierta de flores y también se ofició una ceremonia religiosa. Algunas de las personas que acudieron a rendirle homenaje iban tapadas con mascarillas quirúrgicas. Pese a los riesgos, varias personas afirmaron a la AFP, sin dar sus apellidos, por qué decidieron acudir al cementerio.

“Queremos honrar la memoria de una persona que murió injustamente a causa de las represiones políticas”, dijo Olga, una diseñadora de 27 años que acudió con rosas amarillas.

Para Liudmila, una jubilada de 67 años, Navalny era una persona “luminosa” que despertaba deseos de “seguir” adelante.

Las autoridades rusas han prohibido las organizaciones creadas por Navalny, acusadas de “extremismo” y “terrorismo”, y cualquier apoyo público a su movimiento de oposición puede ser perseguido judicialmente.

Informe europeo

La investigación hecha pública este sábado concluyó que Navalny fue “envenenado” con una “toxina rara”, la epibatidina, presente en la piel de las ranas dardo de Ecuador, según una declaración conjunta durante la Conferencia de Seguridad de Múnich.

“Solo el Estado ruso tenía los medios, un motivo y la oportunidad de utilizar esta toxina letal”, señalaron los autores del informe, que responsabilizan a Moscú de su muerte durante su encarcelamiento en una prisión rusa en Siberia.

Su viuda, Yulia Naválnaya, ahora en el exilio, afirmó el sábado que el “asesinato” de su marido ahora está “probado por la ciencia”. “Hace dos años (...) subí al escenario y dije: ‘Vladimir Putin mató a mi marido’ (...) Y hoy esas palabras se han convertido en un hecho demostrado científicamente”, declaró este sábado al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

“Hemos alcanzado la verdad y algún día también alcanzaremos la justicia”, escribió Navalnaya en X sobre una fotografía de su difunto marido sonriendo.

“Hoy, junto a su viuda, el Reino Unido arroja luz sobre el bárbaro complot del Kremlin para silenciar su voz”, dijo en un comunicado la secretaria de Estado para Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, quien se reunió con Navalnaya.

Por su lado, el primer ministro británico, Keir Starmer, resaltó que Navalny mostró “una enorme valentía ante la tiranía”. “Su determinación para sacar a la luz la verdad ha dejado un legado perdurable”, dijo en las redes sociales.

El jefe de la diplomacia francesa, Jean-Noel Barrot, también se expresó sobre el tema en la red social X. Putin “está dispuesto a usar armas biológicas contra su propio pueblo para mantenerse en el poder”, declaró.

Francia “rinde homenaje a esta figura de la oposición, asesinada por su lucha a favor de una Rusia libre y democrática”, añadió.

En el comunicado, los cinco países dicen estar “preocupados por el hecho de que Rusia no ha destruido todas sus armas químicas” y acusan a Moscú de violar la Convención sobre Armas Químicas.

Moscú siempre ha rechazado las acusaciones, sin proporcionar una explicación completa de su muerte y solo indicó que había sucumbido de forma repentina tras un paseo en su colonia penitenciaria.

Oposición debilitada

Navalny cumplía una condena de 19 años en una prisión del Ártico. En 2020, había sobrevivido por poco a un grave envenenamiento y, al borde de la muerte, terminó siendo tratado en Alemania.

Al regresar a Rusia en enero de 2021, fue detenido de inmediato y posteriormente condenado a varias penas severas que él denunciaba como políticas.

La oposición liberal rusa, debilitada por las persecuciones del Kremlin, no se ha recuperado de su muerte. Viviendo en el exilio, Navalnaya tomó las riendas del movimiento de su esposo, sin lograr por ahora imponerse.

Minada por divisiones internas, la oposición rusa es además reticente a mostrar un apoyo demasiado marcado a Kiev por miedo a alienar a los rusos y destruir cualquier esperanza de carrera política futura, lo que le acarrea críticas en Ucrania y en Occidente.

Al centrar su activismo en la lucha contra la corrupción y las malversaciones de las élites políticas y económicas, Alexei Navalny sigue siendo la única figura opositora que ha logrado convencer a miles de rusos - principalmente jóvenes urbanos - de manifestarse contra Vladimir Putin, en el poder desde finales de 1999.

