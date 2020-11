Biden celebró en las redes sociales después de confirmado su triunfo Fuente: AFP

Minutos después de que se dieran a conocer los resultados de Pensilvania, que le aseguraron la presidencia los demócratasJoe Biden y Kamala Harris, la dupla presidencial expresó por Twitter un mensaje de gratitud. Además, por fuera de las formalidades, mostraron el video en el que se comunican telefónicamente por primera vez tras la victoria.

"¡Lo hicimos Joe, lo hicimos! ¡Vas a ser el próximo presidente de Estados Unidos!", se escucha decir a Harris entre risas, emoción y nervios en el video que publicó en Twitter, en la que se la ve con ropa deportiva y anteojos de sol.

"Estados Unidos, me honra que me hayan elegido para liderar nuestro gran país", dijo Biden en Twitter. Y agregó: "El trabajo que tenemos por delante es duro, pero les prometo esto: voy a ser el presidente de todos los Estados Unidos, tanto hayan votado por mí o no. Voy a seguir con la fe que ustedes depositaron en mí".

Por su parte, la vicepresidenta electa Kamala Harris dijo: "Esta elección es tanto más que Joe Biden o yo. Es por el alma de Estados Unidos y la voluntad de pelear por ella". Y luego agregó unas palabras en el mismo sentido que Biden le dio al desafío que tienen por delante: "Tenemos mucho trabajo por delante. Comencemos".

Ambos acompañaron sus palabras con un colorido video en el que se ven distintos paisajes de Estados Unidos con una canción de fondo que dice "Yo te amo, Estados Unidos".

Dejar atrás la ira

Biden además difundió un comunicado en el que también dijo estar honrado por la confianza de la gente y reconoció que a pesar de los "obstáculos sin precedentes" hubo récord de votantes. Luego el presidente electo se refirió a la tensión que generó una elección tan reñida e insistió con su mensaje de unidad: "Con la campaña terminada, es hora de dejar atrás la ira y la retórica dura y unirnos como nación. Es hora de que América se una. Que sane".

Y agregó: "Somos Estados Unidos de América. No hay nada que no podamos hacer si lo hacemos juntos".

Quien también reveló imágenes de la intimidad de la noticia fue el marido de Harris, el abogado Douglas Emhoff. "Muy orgulloso de vos", dijo Emhoff y lo acompañó con fotografía donde se los ve abrazados.

En el marco de la estrategia de desconocer el resultado y autoproclamarse ganador, una hora antes de que se diera a conocer el decisivo resultado de Pensilvania, el presidente Donald Trump tuiteó: "¡GANÉ ESTA ELECCIÓN, POR MUCHO!". Más temprano había insistido con las denuncias de fraude y conteo de votos ilegales.

