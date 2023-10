escuchar

RAFAH, Franja de Gaza.- El primer convoy de ayuda humanitaria enviado a la asediada Franja de Gaza desde que estalló la guerra llegó este sábado por el paso fronterizo de Rafah desde Egipto, tras días de disputas diplomáticas sobre las condiciones de entrega de la ayuda.

Naciones Unidas informó que el convoy de 20 camiones incluía suministros vitales que serían recibidos por la Media Luna Roja Palestina. El grupo palestino Hamas, que controla la Franja de Gaza, dijo que la entrega incluía medicinas y cantidades limitadas de alimentos.

Rafah es la principal ruta de entrada y salida de la Franja de Gaza que no está controlada por Israel, y el centro de los esfuerzos para entregar ayuda a los 2,3 millones de residentes de Gaza.

La apertura de la ruta de suministro se produjo después de días de intensas negociaciones y de un acuerdo alcanzado por el presidente estadounidense Joe Biden con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente egipcio Abdel Fatah al Sisi, durante la reciente visita de Biden.

El primer convoy de ayuda humanitaria llega a Rafah dpa - dpa

Funcionarios de la ONU afirman que se necesitan al menos 100 camiones al día en Gaza para cubrir las necesidades urgentes, y que cualquier entrega de ayuda debe ser sostenida y a escala. Antes del estallido del conflicto, unos 450 camiones de ayuda llegaban allí diariamente.

“La situación humanitaria en Gaza, ya de por sí precaria, ha alcanzado niveles catastróficos”, dijo en un comunicado el jefe de asuntos humanitarios de la ONU, Martin Griffiths.

Bloqueo total

Israel impuso un bloqueo total y lanzó ataques aéreos contra Gaza en respuesta al mortal ataque de Hamas en suelo israelí. El paso fronterizo de Rafah no funciona desde poco después, y los bombardeos en Gaza dañaron carreteras y edificios que necesitaban reparaciones.

La ONU advirtió que los alimentos se han ido agotando en Gaza y los suministros de combustible necesarios para mantener en funcionamiento los generadores de reserva de los hospitales han alcanzado niveles peligrosamente bajos.

El convoy con ayuda humanitaria recién llegado a Rafah ap - AP

Israel dijo que no permitirá la entrada de ayuda desde su territorio hasta que Hamas libere a los rehenes que tomó durante su ataque, y que solo puede ingresar a través de Egipto siempre que no acabe en manos de Hamas.

Muchos de los habitantes de Gaza se han hacinado en las zonas del sur para evitar los ataques aéreos en el norte, aunque dicen que ningún lugar del territorio es seguro.

Estados Unidos celebró la llegada de ayuda e instó a todas las partes a mantener abierto el paso fronterizo. El Secretario de Estado, Antony Blinken, instó en un comunicado “a todas las partes a mantener abierto el paso fronterizo de Rafah para permitir la entrega continua de la ayuda que es imprescindible para el bienestar de la población de Gaza”.

“Hemos sido claros: Hamas no debe interferir con el suministro de esta asistencia que salva vidas”, dijo Blinken. “Los civiles palestinos no son responsables del horrendo terrorismo de Hamas y no se les debe hacer sufrir por sus actos depravados”.

El 7 de octubre, militantes de Hamas irrumpieron en Israel desde Gaza y mataron al menos a 1400 personas, en su mayoría civiles que fueron asesinados a tiros, mutilados o quemados vivos el primer día de la incursión. Desde entonces, más de 4100 palestinos murieron en la Franja de Gaza en los bombardeos israelíes efectuados en represalia.

