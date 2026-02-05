Video: así es por dentro el túnel subterráneo que iba a ser utilizado para robar un banco en Montevideo

El Ministerio del Interior de Uruguay difundió imágenes del operativo realizado el martes en el barrio de Ciudad Vieja, en Montevideo, que permitió encontrar un túnel presuntamente creado para asaltar un banco. Diez personas fueron detenidas y hasta el momento hay una más requerida por la Policía.

El túnel conecta un local de Colón y 25 de Mayo que estaba abandonado —hasta donde llegó la Policía para iniciar el operativo— con las cloacas. Además de difundir imágenes del operativo, el ministerio dio detalles de cómo avanza la investigación por la denominada Operación Blindaje.

“En Ciudad Vieja continúa trabajando el personal de la Dirección de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, Bomberos y Policía Científica para determinar el trayecto total del túnel y sus conexiones”, se informó de manera oficial, y el texto añadió que “al momento son 10 las personas detenidas y una requerida”.

Las imágenes corresponden al primer tramo periciado por la Policía. Allí puede verse que los funcionarios tienen que hacer un esfuerzo para lograr moverse en el túnel que une el local abandonado —que figura como alquilado desde mediados de 2025— hasta las cloacas.

Así es por dentro el túnel de Ciudad Vieja descubierto por presunto intento de robo a un banco. Ministerio del Interior de Uruguay

Policía detuvo al décimo involucrado en el intento del “robo del siglo”

Ya son 10 los involucrados en el presunto intento de robo a un banco de Ciudad Vieja a través de un túnel que fue descubierto este martes. El Ministerio del Interior confirmó esta información a través de un comunicado. “Entre los aprehendidos hay ciudadanos paraguayos y brasileños”, indicó el comunicado de la cartera.

El túnel unía un local comercial abandonado, desde donde se presume que empezó la construcción, y el sistema de alcantarillado de la ciudad. Las autoridades sospechan, en base a la información recabada, que la intención era que la excavación llegara a una de las entidades bancarias que hay en Ciudad Vieja para concretar algo similar a lo que fue el denominado “robo del siglo”.

Hasta el momento son diez las personas detenidas -entre ellas ciudadanos paraguayos y brasileños- y una persona requerida.



La investigación continúa, con personal de las distintas direcciones de la Policía Nacional trabajando de forma conjunta a fin de recabar nuevos elementos. https://t.co/0JKamFB6AO pic.twitter.com/RuFRQazMz0 — Ministerio del Interior (@Minterioruy) February 4, 2026

Fue el ministro Carlos Negro quien dijo en rueda de prensa que la investigación comenzó dos meses atrás y finalmente se llegó a “determinar que en este lugar se estaba construyendo un túnel” que terminaría “probablemente en un banco de la zona”. La referencia es al asalto a la sucursal del Banco Río en la localidad bonaerense de Acassuso, el 13 de enero de 2006. La banda que llevó a cabo el crimen fue liderada por el uruguayo Luis Mario Vitette Sellanes. Los otros cuatro delincuentes fueron Fernando Araujo, Rubén Alberto de la Torre, Sebastián García Bolster y Julián Zalloechevarría.

Ahora la Policía tiene a 10 personas detenidas e intentará determinar si hay más involucrados, si los autores intelectuales de este delito están entre los atrapados y cuál era la entidad bancaria que se atacaría. “Resta que Bomberos baje a las cloacas y que determine qué lugar era la salida definitiva del túnel propuesto“, dijo Negro minutos después de iniciado el operativo.

El ministro añadió que entre los primeros nueve detenidos del martes, cinco fueron atrapados en el túnel o en las cloacas, mientras que otros cuatro estaban en El Pinar. La cartera informó que la investigación en Ciudad Vieja continuaba estos días “con varias actuaciones”, ya que “se siguen realizando las pericias correspondientes a fin de recabar nuevos elementos”.

Qué se sabe del local comercial en donde se inició el túnel

Del local comercial abandonado que se usó para iniciar el túnel, se sabe que está ubicado en la zona de Colón y 25 de Mayo. Según contó Negro, figura como alquilado desde mediados de 2025, lo que daría una pista de cuándo los delincuentes empezaron a idear la construcción del túnel y el asalto.

El jerarca agregó que, si bien hace dos meses se empezó a recabar información y se podría haber continuado en esa labor, se procedió a las detenciones y el análisis del túnel porque “no se sabe qué es lo que está sucediendo ahí atrás”, en referencia al local comercial, y “no se puede esperar a que se consuma el delito, hay que evitarlo”.