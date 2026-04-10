Artemis II: el curioso motivo por el que los astronautas de no pueden volver a sus casas apenas llegan a la Tierra

En medio del regreso de la nave Orión, el astrónomo Guillermo Bosch explicó detalles y requisitos que deben cumplir los tripulantes antes de reencontrarse con sus familias
- 3 minutos de lectura'
La misión espacial Artemis II se encuentra en su etapa de retorno tras completar una trayectoria de sobrevuelo lunar que posicionó a la cápsula Orión en distancias superiores a las de expediciones previas.
Este programa de la NASA busca validar los sistemas críticos de soporte vital y navegación antes de los próximos descensos tripulados. El astrónomo Guillermo Bosch analizó en LN+ los alcances técnicos de la expedición y los protocolos que rigen el descenso de los navegantes.
El protocolo médico obligatorio tras el amerizaje
La llegada de los tripulantes a la superficie terrestre no implica el fin inmediato de sus tareas operativas ni el retorno a la vida privada, ya que los astronautas deben someterse a una serie de evaluaciones físicas rigurosas.
“Tienen que hacer un montón de pruebas físicas, de chequeos de cómo están, antes de poder realmente tomarse sus vacaciones”, subrayó el especialista.
Estas medidas responden a la necesidad de monitorear la adaptación del cuerpo humano tras la exposición a condiciones extremas en el espacio exterior: “Lo que se busca es justamente ir viendo todas las respuestas del cuerpo y tomar imágenes”, remarcó.
Los objetivos técnicos cumplidos en el espacio
Según el especialista esta expedición funcionó como un laboratorio de pruebas críticas para la supervivencia humana fuera de la órbita terrestre baja. Según Bosch, “el lugar es tremendamente inhóspito como para caminar por ahí libremente, pero lo que se pudo testear en esta misión es el despegue, las maniobras con la cápsula, probarse los trajes, maniobrar con los trajes puestos, y comer con los trajes puestos”.
La misión recolectó imágenes en alta definición y permitió la ejecución de maniobras complejas en la cercanía del satélite natural, alfo que el astrónomo destacó. “En resumen, significa que se están cumpliendo todos los pasos y pruebas necesarias para que, en un futuro cercano, podamos volver a pisar la luna”, detalló.
La diferencia operativa con el programa Apolo
La trayectoria de la cápsula Orión estableció una marca histórica en cuanto a la distancia recorrida por una nave diseñada para humanos, una diferencia respecto a las misiones que datan de hace 50 años, que reside en el diseño de la órbita elegida para la travesía actual. “Obviamente llegó más lejos que todas las Apolo normales, porque las Apolo apuntaban a la Luna y hacían órbitas mucho más cercanas a la Luna justamente para alunizar”, resaltó el experto.
“Esta misión planeaba hacer un sobrevuelo con una órbita interesante. Son órbitas de muy poco consumo de combustible, por eso aprovechan todas las ventajas y los tirones de gravedad. Entonces, obviamente, al no intentar alunizar, le podés pasar más lejos y, al pasarle más lejos, batís un récord de distancia“, sumó.
El recorrido de la cápsula Orión incluyó hitos visuales como el pasaje por el lado oscuro y el avistaje de un eclipse. Bosch calificó estos eventos como “un bonus, la parte divertida y turística del viaje, por llamarlo de alguna manera”.
Otras noticias de Artemis II
Artemis II en vivo. Cómo y cuándo ingresa a la Tierra la misión de la NASA, minuto a minuto
Incertidumbre. Por qué la llegada de los astronautas de Artemis II al lado oculto de la Luna preocupa a los expertos en extraterrestres
Cuenta regresiva. Artemis II: cuándo y a qué hora vuelven los astronautas de la NASA a la Tierra
- 1
Josefina Dowbor, la joven argentina que vive en Reino Unido y será candidata en las elecciones en Londres
- 2
Kast respaldó la soberanía argentina sobre Malvinas y desató una ola de críticas en Chile
- 3
Gran Bretaña persiguió tres submarinos rusos que hacían una “operación secreta” en un área estratégica del Atlántico Norte
- 4
El candidato de la ultraderecha con una princesa sin trono de 22 años: el romance que sacude a la política en Francia