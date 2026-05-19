El complejo operativo para recuperar dos cuerpos y cómo es la cueva del accidente

MALÉ, Maldivas.– Tras un intenso operativo, buzos finlandeses recuperaron este martes los cuerpos de dos de los cuatro italianos que murieron en el interior de una cueva submarina en un atolón de Maldivas, según informó un funcionario.

Los cuatro cuerpos fueron localizados el lunes, cuando se reanudaron las tareas de búsqueda después de haber sido suspendidas tras la muerte de un buzo militar local que participaba de la peligrosa misión de localización en la cueva de Thinwana Kandu, también conocida como “Cueva de los tiburones”.

Debido a la complejidad del operativo, las autoridades anunciaron que las tareas de remoción se realizarían en dos etapas. Así, el portavoz presidencial Mohamed Hussain Shareef, confirmó este martes la recuperación de los primeros dos cuerpos.

Here is the actual Maldives cave. Diving this in a storm with regular recreational gear, no cave experience and training is literally suicide. https://t.co/uhO52jhJdq pic.twitter.com/zb9CIhiC7c — Branch Floridian (@JackLinFLL) May 17, 2026

Las autoridades tienen previsto retomar mañana el operativo para rescatar los dos cuerpos restantes.

El portavoz del gobierno de Maldivas, Ahmed Shaam, había indicado antes que tres buzos finlandeses recuperarían los cuerpos, que se encontraban a una profundidad de alrededor de 60 metros. La profundidad legal para el buceo recreativo en las Maldivas es de 30 metros. Sin embargo, la expedición contaba con autorizaciones especiales por tratarse de una misión científica–biológica.

Buzos preparándose para buscar a los cuatro buzos italianos desaparecidos en el atolón de Vaavu, Maldivas, el 15 de mayo de 2026 Maldives President’s Media Divis

El gobierno de la nación insular del océano Índico señaló el lunes que los cuerpos fueron avistados en la parte más profunda de la cueva por los tres expertos finlandeses en buceo, con apoyo de la policía y el Ejército de Maldivas.

Tragedia de los buzos italianos en Maldivas.

“Como se pensaba previamente, los cuatro cuerpos fueron hallados dentro de la cueva; no solo dentro de la cueva, sino muy adentro, en el tercer segmento de la cueva, que es la parte más grande”, explicó Shaam.

El vocero agregó que los cuatro cadáveres fueron encontrados “prácticamente juntos”.

En el operativo participan tres especialistas finlandeses en buceo de cuevas, técnicos de la Misión de Recuperación de Maldivas y equipos internacionales que incluyen vehículos submarinos operados a distancia, scooters subacuáticos y tanques con sistemas de reciclaje de aire. Además, según medios locales, los gobiernos del Reino Unido, Australia y Estados Unidos brindaron asistencia técnica para las tareas de rescate.

Tareas de recuperación en curso

Según la prensa italiana, las víctimas del accidente submarino son Monica Montefalcone, profesora de ecología marina de la Universidad de Génova; Giorgia Sommacal, su hija de 22 años; Gianluca Benedetti, instructor de buceo; Muriel Oddenino, bióloga marina e investigadora de 31 años; y Federico Gualtieri, de 31 años, licenciado en biología y ecología marina e instructor de buceo certificado.

De acuerdo con el Corriere della Sera, los dos cuerpos rescatados hoy serían los de Federico Gualtieri y Monica Montefalcone. El cuerpo recuperado anteriormente sería el de Gianluca Benedetti, repatriado el lunes.

Foto sin fecha publicada por Greenpeace Italia el 15 de mayo de 2026 de Monica Montefalcone Greenpeace - Greenpeace

Según fuentes locales, el reconocimiento inmediato de los cuerpos no fue posible. Los cuerpos fueron tomados por la policía maldiva y trasladados a Malé, donde serán llevados a la morgue.

Sin embargo, en declaraciones al Corriere della Sera, el abogado de la familia Gualtieri confirmó la identidad de los cuerpos y afirmó: “Ahora la familia tiene un cuerpo sobre el que llorar”.

Si bien la polícia local y la fiscalía de Roma ya iniciaron las investigaciones sobre el accidente, las causas del mismo aún se desconocen.

“Saber que la han encontrado hace que me sienta, no diría bien, pero menos mal”, dijo al Corriere della Sera el marido de Montefalcone, Carlo Sommacal.

Un buzo finlandés se prepara para intentar recuperar los cuerpos de dos de los cuatro italianos, en el atolón de Vaavu, Maldivas, el 19 de mayo de 2026 Maldives President Media Divisio

“Todavía no hay confirmación oficial. Pero me avisaron que, por las características físicas y por descarte, debería ser justamente mi esposa Monica Montefalcone la mujer recuperada hoy”, dijo el marido. “Me dijeron que mañana también sacarán a Muriel y a mi hija Giorgia”, añadió.

Al mismo tiempo, las autoridades maldivas investigan la validez de los permisos de buceo para realizar la inmersión.

En declaraciones al medio italiano RaiNews24, Shareef dijo que solo la profesora y los dos investigadores figuraban en la lista oficial. Si hubieran sabido que se trataba de una inmersión en cuevas, aclaró el portavoz presidencial, habrían dado “advertencias distintas”.

Un buzo finlandés se prepara para intentar recuperar los cuerpos de dos de los cuatro italianos, en el atolón de Vaavu, Maldivas, el 19 de mayo de 2026 Maldives President Media Divisio

“La profesora realizó diversas investigaciones y múltiples proyectos, es muy conocida y el gobierno estaba al tanto de su labor”, dijo el vocero en referencia a Montefalcone.

“Llevó adelante estas investigaciones cada año durante los últimos cuatro años y, en particular, esta investigación se realizó tras una propuesta que fue aprobada. Sin embargo, (...) en esa lista no figuran todos los nombres de los buzos, en particular el del instructor y el de la hija de la profesora”, señaló Sharif.

“Si hubiéramos sabido que se trataba de una inmersión en cuevas, sin duda habríamos dado advertencias diferentes. Nosotros sabíamos que se iba a llevar adelante esta investigación sobre los corales y también había un límite de tiempo porque todo encajaba en ese marco, pero no sabíamos que se trataría de una inmersión en cuevas”, añadió el portavoz.

¿Cómo es el operativo?

La organización Divers’ Alert Network Europe, que desplegó a los tres buzos finlandeses, indicó en su sitio web que son buzos técnicos y de cuevas con experiencia internacional en misiones de búsqueda y recuperación, incluidas operaciones en “entornos profundos con techo, espacios confinados y escenarios de alto riesgo”.

Según informaron medios italianos, el equipo estaría conformado por especialistas Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund y Patrik Grönqvist.

Tragedia de los buzos italianos en Maldivas.

En diálogo con el Corriere della Sera, Sami Paakkarinen, jefe del equipo, expresó sus condolencias y explicó que la operación requiere el trabajo de decenas de personas. Confirmó que el miércoles continuarán con la recuperación de los otros dos cuerpos, si las condiciones del mar y el clima lo permiten.

El esquema de la cueva muestra un ingreso estrecho, un corredor tipo sifón y una gran cámara final con múltiples ramificaciones sin salida -donde fueron hallados los cuatro cuerpos-, lo que vuelve a las tareas de rescate particularmente complejas.

El equipo utilizó sistemas técnicos avanzados, incluidos sistemas de respirador de circuito cerrado, un sistema que recicla el gas exhalado y elimina el dióxido de carbono mediante un depurador químico, lo que permite “inmersiones significativamente más largas”, señaló la organización.

El presidente de Maldivas, Mohamed Muizzu, junto a miembros del Ejército reza frente a los restos del buzo militar fallecido, en Malé, Maldivas, el 16 de mayo de 2026 Mohamed Sharhaan - AP

Según la prensa italiana, las operaciones de rescate funcionan con un sistema de relevos, en el que los expertos finlandeses llevan primero los cuerpos hasta unos 30 metros de profundidad, luego la Guardia Costera maldiva los traslada desde los 30 hasta los siete metros y, por último, la polícia local los lleva hasta la superficie.

De acuerdo a lo que pudieron reconstruir, se utiliza además un vehículo submarino operado a distancia para disminuir los riesgos de descompresión y agotamiento de los buzos.

Agencias AP y ANSA