Los sindicatos franceses no dan tregua en las protestas

13 de diciembre de 2019

PARÍS (AFP).- En el octavo día de marchas contra la reforma jubilatoria impulsada por el gobierno de Emmanuel Macron, los sindicatos franceses advirtieron ayer que la protesta continuará y "no habrá tregua de Navidad".

"La huelga continúa y lo sentimos porque no lo habíamos previsto de esta manera. Nos dimos cuenta de que el gobierno no da su brazo a torcer y esto durará tiempo. No habrá tregua de Navidad salvo que el gobierno entre en razón", afirmó el secretario general del sindicato CGT de los trabajadores ferroviarios, Laurent Brun.

El primer ministro francés, Edouard Philippe, presentó anteayer en detalle su plan de reforma del sistema de jubilaciones, que pretende unificar los 42 sistemas diferentes que tiene el país en uno solo, con el que, según el jefe de gobierno, "todo el mundo saldrá ganando".

El gobierno mantuvo su plan inicial, una de las promesas electorales de Macron, pero flexibilizó algunos puntos, debido a la movilización social. Para los sindicatos, el gobierno cruzó una "línea roja" con sus anuncios de reforma sobre el sistema de jubilación, un tema muy delicado en Francia, sobre todo en gremios como el transporte y algunas profesiones de riesgo.