Cuándo empieza el Cosquín 2026 y qué artistas dirán presente

El Festival de Cosquín 2026, con una trayectoria de 66 ediciones, vuelve a oficiarse en la ciudad de Cosquín, Córdoba, con el propósito de celebrar el folklore nacional junto a artistas reconocidos de todo el país. Al igual que las versiones anteriores, el evento se realizará en la Plaza Próspero Molina a finales de enero. Conocé en qué fecha se llevará a cabo y qué artistas estarán.

Luciano Pereyra regresa al Festival Cosquín 2026

Cuándo es el Festival Cosquín 2026

La tradicional fiesta popular se celebra del sábado 24 de enero al domingo 1 de febrero. Durante nueve noches consecutivas, decenas de artistas cordobeses y del resto de la Argentina convertirán a Cosquín en el epicentro del folklore nacional y latinoamericano.

Además, el viernes 17 de enero inició el Pre Cosquín con el Certamen para Nuevos Valores, que tendrá su clausura este domingo 18 después de una jornada extensa. Recién en el amanecer del lunes, se conocerán los elegidos en cada rubro para cumplir la meta de ser parte de la grilla oficial del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

El festival se realizará como todos los años en la Plaza Próspero Molina (Fuente: Instagram/@aquicosquin)

La final del Pre Cosquín se llevará a cabo el lunes 19. En esa jornada, con entrada libre y gratuita, cada uno de los artistas, dúos o conjuntos ofrecerán un espectáculo completo en la antesala del festival.

Qué artistas estarán presentes en Cosquín 2026

A través del sitio web oficial de Cosquín Folklore podés acceder a la grilla completa de cantantes que van a asistir al festival según cada día. Entre los más destacados se encuentran:

Abel Pintos, Luciano Pereyra.

Chaqueño Palavecino.

Jorge Rojas.

Soledad Pastorutti.

Los Nocheros.

Los Tekis.

El Indio Lucio Rojas.

Destino San Javier.

Christian Herrera.

Lázaro Caballero.

Paquito Ocaño.

Dúo Coplanacu.

Raly Barrionuevo.

Facundo Toro.

Nahuel Pennisi.

Juan Fuentes.

Peteco Carabajal.

Ahyre.

Orellana Lucca.

Milo J.

Cazzu.

Artistas que estarán presentes en el Festival Cosquín 2026 en Córdoba (Fuente: Aquí Cosquín)

La primera noche de Cosquín será protagonizada por:

Christian Herrera.

Jairo.

Los Manseros Santiagueños.

Susana Baca.

Horacio Banegas.

Mati Rojas.

Emanuel Ayala.

Jorge Rojas.

Cuánto cuestan las entradas para el Festival Cosquín 2026

Las entradas para asistir al festival varían entre los $90.000 y los $38.000, dependiendo del día y el sector seleccionado. Quienes posean un Certificado Único de Discapacidad (CUD) deben inscribirse previamente y los menores de seis años ingresan de manera gratuita siempre y cuando no ocupen una butaca.

Para adquirir los tickets existen tres formas diferentes de hacerlo:

En las boleterías Plaza Próspero Molina (de 09:30 a 02:00 hs), en la calle Obispo Bustos esquina San Martín, ciudad de Cosquín.

En la oficina de Turismo Cosquín, en la Plaza Próspero Molina, San Martín 585.

De manera online a través de Autoetrada.

Dónde ver el Festival Cosquín 2026

Aquellas personas que no pueden asistir a Cosquín, el evento se emitirá en vivo de forma virtual (sin cortes) desde el canal de YouTube Aquí Cosquín. Además, será televisado por Canal 10 de Córdoba y por la TV Pública. Ambas cadenas lo harán desde las 22.00 horas sin transmitir el evento completo.

Historia del Festival Cosquín

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín inició en 1961 con el propósito de promover la música y las tradiciones argentinas, a la vez que se daba un impulso a la temporada de verano con la atracción de turistas. Desde ese entonces se consolidó como uno de los eventos más importantes en su tipo en todo el país, junto con el de Jesús María, que se oficia días antes y también en enero.