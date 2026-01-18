Cuándo empieza el Cosquín 2026 y qué artistas dirán presente
El evento que reúne a las estrellas del folklore nacional en un solo lugar ya tiene fecha de inicio y podés adquirir las entradas con anticipación; enterate de lo necesario en la nota
- 4 minutos de lectura'
El Festival de Cosquín 2026, con una trayectoria de 66 ediciones, vuelve a oficiarse en la ciudad de Cosquín, Córdoba, con el propósito de celebrar el folklore nacional junto a artistas reconocidos de todo el país. Al igual que las versiones anteriores, el evento se realizará en la Plaza Próspero Molina a finales de enero. Conocé en qué fecha se llevará a cabo y qué artistas estarán.
Cuándo es el Festival Cosquín 2026
La tradicional fiesta popular se celebra del sábado 24 de enero al domingo 1 de febrero. Durante nueve noches consecutivas, decenas de artistas cordobeses y del resto de la Argentina convertirán a Cosquín en el epicentro del folklore nacional y latinoamericano.
Además, el viernes 17 de enero inició el Pre Cosquín con el Certamen para Nuevos Valores, que tendrá su clausura este domingo 18 después de una jornada extensa. Recién en el amanecer del lunes, se conocerán los elegidos en cada rubro para cumplir la meta de ser parte de la grilla oficial del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.
La final del Pre Cosquín se llevará a cabo el lunes 19. En esa jornada, con entrada libre y gratuita, cada uno de los artistas, dúos o conjuntos ofrecerán un espectáculo completo en la antesala del festival.
Qué artistas estarán presentes en Cosquín 2026
A través del sitio web oficial de Cosquín Folklore podés acceder a la grilla completa de cantantes que van a asistir al festival según cada día. Entre los más destacados se encuentran:
- Abel Pintos, Luciano Pereyra.
- Chaqueño Palavecino.
- Jorge Rojas.
- Soledad Pastorutti.
- Los Nocheros.
- Los Tekis.
- El Indio Lucio Rojas.
- Destino San Javier.
- Christian Herrera.
- Lázaro Caballero.
- Paquito Ocaño.
- Dúo Coplanacu.
- Raly Barrionuevo.
- Facundo Toro.
- Nahuel Pennisi.
- Juan Fuentes.
- Peteco Carabajal.
- Ahyre.
- Orellana Lucca.
- Milo J.
- Cazzu.
La primera noche de Cosquín será protagonizada por:
- Christian Herrera.
- Jairo.
- Los Manseros Santiagueños.
- Susana Baca.
- Horacio Banegas.
- Mati Rojas.
- Emanuel Ayala.
- Jorge Rojas.
Cuánto cuestan las entradas para el Festival Cosquín 2026
Las entradas para asistir al festival varían entre los $90.000 y los $38.000, dependiendo del día y el sector seleccionado. Quienes posean un Certificado Único de Discapacidad (CUD) deben inscribirse previamente y los menores de seis años ingresan de manera gratuita siempre y cuando no ocupen una butaca.
Para adquirir los tickets existen tres formas diferentes de hacerlo:
- En las boleterías Plaza Próspero Molina (de 09:30 a 02:00 hs), en la calle Obispo Bustos esquina San Martín, ciudad de Cosquín.
- En la oficina de Turismo Cosquín, en la Plaza Próspero Molina, San Martín 585.
- De manera online a través de Autoetrada.
Dónde ver el Festival Cosquín 2026
Aquellas personas que no pueden asistir a Cosquín, el evento se emitirá en vivo de forma virtual (sin cortes) desde el canal de YouTube Aquí Cosquín. Además, será televisado por Canal 10 de Córdoba y por la TV Pública. Ambas cadenas lo harán desde las 22.00 horas sin transmitir el evento completo.
Historia del Festival Cosquín
El Festival Nacional de Folklore de Cosquín inició en 1961 con el propósito de promover la música y las tradiciones argentinas, a la vez que se daba un impulso a la temporada de verano con la atracción de turistas. Desde ese entonces se consolidó como uno de los eventos más importantes en su tipo en todo el país, junto con el de Jesús María, que se oficia días antes y también en enero.
- 1
De Betiana Blum en Calle Corrientes a Graciela Borges en Mar del Plata, los famosos disfrutan del teatro veraniego
- 2
En el Barro, segunda temporada: cuándo se estrena la serie de Netflix
- 3
¿Qué pasó entre Feinmann y Luca, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martín?
- 4
Así fue el reencuentro entre Emilia Clarke y Jason Momoa a casi siete años del final de Game of Thrones: “No podía ser mejor”