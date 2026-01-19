Los sentidos mensajes de Alejandro Sanz, David Bisbal y Pablo Alborán por el grave accidente de trenes en España

Un grave accidente entre dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz, en Andalucía, sacudió a la sociedad española. El incidente se originó cuando una de las formaciones descarriló y colisionó contra la otra que venía en sentido contrario. El saldo de 39 muertos -entre ellos, el maquinista de uno de los trenes- y 152 heridos derivó en una rápida intervención de los cuerpos médicos que llegaron de inmediato a la zona.

El accidente se produjo este domingo, a las 19.45 hora de España, y mantuvo a los equipos de rescate durante toda la madrugada en pos de auxiliar a las personas heridas, quienes fueron trasladadas a los hospitales más cercanos. Según confirmó el Ministerio de Interior, entre ambos trenes había 484 personas.

Desde el momento en que se conoció la noticia, acentuada por la gran cantidad de víctimas fatales, distintas celebridades de España lanzaron comunicados solidarizándose con las familias de los damnificados.

Uno de los primeros en expresarse fue David Bisbal en sus cuentas de Instagram y X. “Qué pena tan grande la noticia del accidente de tren en Adamuz. Son momentos de una dureza extrema, de esos que ni siquiera las palabras pueden aliviar. Desde acá quiero mandar un abrazo fuerte a los familiares y a los amigos de las personas afectadas”, destacó el intérprete.

Por su parte, en X, el artista subrayó: “Gracias de corazón por escribirme y mostrar vuestra preocupación. Desde aquí nos unimos todos y oramos juntos para que ese abrazo virtual llegue a las familias y a los amigos de las personas fallecidas y heridas“.

En la misma línea, Alejandro Sanz también tomó la posta y envió las condolencias sobre el caso. “Tengo el corazón encogido por la tragedia del descarrilamiento. Todo mi amor y mis condolencias para quienes han perdido a alguien. Fuerza infinita para los heridos y sus familias. Duele y cuesta creer que algo así haya ocurrido. Todo mi ser está con ellos”, manifestó.

Quien también se sumó a los mensajes de solidaridad y compasión fue Pablo Alborán, que, al igual que sus colegas, dijo: “Todo mi apoyo y solidaridad con las familias de las víctimas del descarrilamiento”.

Vanesa Martín, reconocida cantante y compositora que nació en Málaga, compartió un fuerte descargo en su cuenta de Instagram. “Cuántas veces... sigo en shock. Mucho ánimo y fuerza a todos los afectados”, escribió con la imagen del tren y un lazo negro de luto.

Por su parte, la periodista Toñi Moreno, también se expresó a través de sus redes sociales. Lo hizo en su feed con otra fuerte imagen del accidente y lo acompañó de dos palabras: “Cuánto dolor”.

A la vez compartió información importante en sus historias, como por ejemplo, el #EstoyASalvo, el espacio en las redes para poder avisar a los familiares el estado de salud de cada uno de los involucrados. También subió una imagen negra con la leyenda: “Mi corazón hoy está en Adamuz”.

Pau Gasol, exjugador español que disputó 18 temporadas en la NBA, habló vía X: “Siguiendo con tristeza las últimas actualizaciones del accidente ferroviario en Adamuz. Mis sinceras condolencias a los familiares de las personas fallecidas y todo mi ánimo y fuerza a los heridos tras esta tragedia. Aunque muchos estemos lejos, nuestros pensamientos están con todos los afectados y a ellos enviamos nuestros mejores deseos en este momento tan difícil".

El famoso streamer Ibai Llanos utilizó sus redes para mandar condolencias y a su vez ayudar con lo que esté a su alcance: “Mucho ánimo y fuerza a todas las familias afectadas por lo ocurrido en Adamuz. Teléfonos de atención a los familiares: ADIF: 900 101 020IRYO: 900 001 402. Un fuerte abrazo“.

En Instagram, el streamer se explayó: “Mucho ánimo a todas las familias afectadas. Qué absoluta desgracia. Un fuerte abrazo y mucha fuerza”. A la vez que volvió a compartir la información y los teléfonos más útiles para el día después.