Santiago del Moro anunció fecha para la presentación de Gran Hermano Generación Dorada y arrancó la cuenta regresiva

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano, dio nuevos indicios de cuándo comenzará la nueva edición del reality denominado “Generación Dorada”. En una publicación de su cuenta de Instagram, el presentador televisivo deslizó que el próximo 2 de febrero es la presentación del formato ante la prensa.

A partir de esa fecha, se determinará, posteriormente, cuándo será el inicio oficial de este certamen televisivo donde convivirán participantes famosos y también otros concursantes que accedieron a través de numerosos castings.

Santiago del Moro dio precisiones de cuándo comenzará Gran Hermano

“Vuelve distinto, renovado”, anticipó Del Moro en la gala de los Premios Martín Fierro 2025, donde dejó apenas algunas pistas de lo que será una edición especial, la cual convivirá durante un pequeño lapso de tiempo con el Mundial de fútbol.

Tiempo después, vía redes sociales, Del Moro comenzó a dar algunas pistas de cómo estará confeccionada la casa. Uno de los cambios que más llamó la atención fue la ausencia de la pileta y la presencia de un pozo, de gran profundidad, que podrá tener un uso diferente.

Siguen los castings para entrar a Gran Hermano

“Me preguntan todo el tiempo por la casa de GH. Les cuento: donde antes había una pileta, ahora hay un gran pozo (que cada día es más grande), jaja! Prepárense! Nos vemos Febrero 2026”, aseguró sobre las avanzadas obras de la casa.

Además del lanzamiento del casting y los participantes preseleccionados, la producción de Gran Hermano se tomará la licencia de convocar a distintas personalidades del espectáculo y las redes sociales que puedan ser funcionales al show.

Los cambios en la casa de Gran Hermano

Uno de los candidatos que tendría todos los números para ingresar a Gran Hermano es Alex Caniggia, quien hace unas semanas lanzó una encuesta en sus redes sociales y recibió un apoyo masivo de sus seguidores.

Hijo de Claudio Pol Caniggia, el influencer participó en El Hotel de los Famosos (eltrece) y logró una fuerte adhesión del público al tener un carisma especial para este tipo de formatos.

La convivencia de figuras mediáticas, exparticipantes de ediciones anteriores y nuevos postulantes, bajo reglas y dinámicas inéditas, hace a esta nueva edición de Gran Hermano un producto completamente diferente que buscará ser un éxito durante este año.