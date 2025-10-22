Los videos más impactantes del fuerte temporal de Buenos Aires que provocó graves daños, voladura de techos y postes caídos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el martes una alerta de color amarillo por fuertes tormentas, granizo y ráfagas de viento que azotó la franja central del país, principalmente, en la provincia de Buenos Aires. Según las imágenes de LN+, uno de los municipios más afectados fue Benito Juárez, donde debieron suspender las clases en consecuencia de los graves destrozos. Nueve personas resultaron heridas.

El fenómeno climático comenzó cerca de las 21.30 horas, cuando comenzó a aumentar la intensidad del viento. En tanto, se volaron los techos del Hospital Municipal Eva Perón y una pileta climatizada.

Destrozos en el municipio de Benito Juarez

Según consignó el medio local La Nueva, durante el temporal, se activó el sistema 103 de emergencias del municipio, y se montó un operativo en el cuartel de Bomberos.

En el hospital Municipal se vieron obligados a interrumpir las prestaciones médicas y movilizar de forma inmediata el servicio de Defensa Civil, bomberos y personal municipal.

Heridos por el fuerte temporal en Benito Juarez

En ese marco, vecinos se quedaron sin suministro eléctrico tras la caída de árboles y postes de luz. A fines de evaluar los daños, las autoridades del distrito anunciaron la suspensión de las clases este miércoles, para el turno mañana, en toda la jurisdicción.

Comunicado de la jefatura de región 21 Benito Juárez y el consejo escolar de la misma ciudad

Fuerte temporal de agua, granizo y fuertes rafagas de viento

Ocho provincias bajo alerta por tormentas

Ocho provincias bajo alerta por tormentas

Las advertencias del SMN

El informe del SMN había señalado la presencia de tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo, fenómenos que fueron detectados mediante radares meteorológicos.

En el documento, el organismo nacional recomendó a la población permanecer en lugares cerrados, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y evitar actividades al aire libre o el uso de teléfonos con cable.

Minutos después publicó un nuevo aviso, emitido a las 00.21 del 22 de octubre y válido por dos horas, que advertía sobre un fenómeno similar, que incluía tormentas, ráfagas y granizo para Adolfo Alsina, Bolívar, Daireaux, General Lamadrid, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Olavarría, Pehuajó, Trenque Lauquen y Tres Lomas.

A las 00.43, el organismo amplió la advertencia hacia el oeste del país e incluyó zonas de Mendoza (General Alvear, La Paz y San Rafael) y de San Luis (Gobernador Dupuy, General Pedernera y Juan Martín de Pueyrredón). En este caso, el SMN indicó tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo, también detectadas con radares meteorológicos.

22 OCT ⚠️ #Alertas para hoy:



⛈️ #Tormenta

⚠️ Lluvias intensas

🟨 10-70 mm con ráfagas entre los 60 y 90km/h según el sector

🧊 Granizo



🌬️ #Viento

🟨 40-55 km/h con ráfagas ≥ a 85 km/h



📲 Más información y recomendaciones:https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/r1TlduWdZn — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 22, 2025

Las recomendaciones del SMN incluyeron permanecer bajo techo, alejarse de árboles y artefactos eléctricos, evitar circular por calles anegadas y cortar el suministro eléctrico en caso de ingreso de agua a las viviendas. También aconsejó no permanecer en playas, ríos o lagunas para reducir el riesgo de ser alcanzado por rayos.

Los fenómenos, detectados con sistemas de radar, se concentraron principalmente en el centro y sudoeste de Buenos Aires, aunque también alcanzaron parte de Cuyo. La intensidad de las ráfagas y la caída de granizo representaron riesgo tanto para áreas urbanas como rurales, con posibilidad de daños en techos, cultivos o automóviles.