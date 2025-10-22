Louvre: por qué es tan difícil calcular el valor de las joyas robadas y qué pasa las desarman para vender

El domingo por la mañana en París, una banda delictiva robó un conjunto de piezas de colección de la corona francesa del Museo del Louvre. El asalto, que duró pocos minutos, abrió un interrogante: ¿se pueden vender esas joyas? El experto en protocolo y ceremonial Rubén Gavaldá visitó los estudios de LN+ para despejar esa duda.

“El valor de lo robado es incalculable. No solo el material, sino por la historia que conlleva para la humanidad las cabezas y los cuellos que portaron esas joyas”, sentenció el especialista

LN+: ¿Las joyas robadas en el Louvre pueden ser vendidas?

“Seguramente fue un robo por encargo pero, por la premura y el poco tiempo, no fueron 100% efectivos”, sentenció Gavaldá. “Se olvidaron la corona de Luis XV, que es la más importante de la colección y tiene un diamante de 140 kilates”, agregó.

El experto en protocolo y ceremonial Rubén Gavaldá en los estudios de LN+

Sobre la alteración de las joyas originales, Gavaldá sostuvo: “Es probable, pero pierden considerablemente su valor”. Según el experto en protocolo y ceremonial, “los gobiernos republicanos, al exhibir los originales y no las réplicas, lo que hacen es bajarle el precio a los antiguos sistemas”.

La policía parisina custodia el Louvre luego del asalto DIMITAR DILKOFF� - AFP�

Las paradojas de la seguridad

“El robo es una paradoja total porque Louvre significa fortaleza”, indicó Gavaldá, para quien, en la concreción del golpe, tuvo que existir connivencia con las fuerzas del orden.

“Se vulneró la seguridad de un lugar supuestamente inviolable porque en Francia solo se puntualiza en los escáneres de los ingresos. Y eso no basta”, analizó el experto en protocolo y ceremonial.

Fuerzas de seguridad se desplegaron durante varias horas alrededor del perímetro del Louvre JULIEN DE ROSA� - AFP�

Consultado sobre el impacto del robo en el país galo, Gavaldá subrayó: “Para muchos franceses esto es el reflejo de la situación actual del país. También recuerdo el incendio de Notre Dame: se dañaron la historia y la religión”.

“Lo bueno es que se puede dar trazabilidad a las joyas, porque cada pieza está inventariada, y cada parte de cada pieza, también. Eso sí, si se venden en el mercado negro, eso es imposible”, sentenció Gavaldá.

El valor de las joyas robadas, según la fiscal de París

La fiscal de París dijo el martes que las joyas de la corona robadas en un dramático robo en el Louvre el fin de semana tienen un valor estimado de 88 millones de euros (unos 102 millones de dólares), pero que la estimación monetaria no puede calcular su valor histórico para Francia.

La fiscal Laure Beccuau, cuya oficina lidera la investigación, dijo que alrededor de 100 investigadores están involucrados en la búsqueda policial de los sospechosos y las gemas tras el robo del domingo al museo más visitado del mundo.

Laure Beccuau dio su veredicto sobre el botín robado

“Los ladrones que se llevaron estas gemas no ganarán 88 millones de euros si tienen la muy mala idea de desarmar estas joyas“, dijo en una entrevista con la emisora RTL. “Quizás podamos esperar que piensen en esto y no destruyan estas joyas sin sentido”.

La magistrada indicó que espera “con interés saber si, según el lenguaje policial”, las huellas halladas “coincidirán o no”. “Están siendo analizadas”, agregó, en relación a la búsqueda de los responsables.