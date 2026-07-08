Encontraron muerto a Lucas Gámez, el niño argentino buscado en Venezuela

Lucas Gámez, el niño argentino de nueve años que era buscado en Venezuela tras los terremotos, fue encontrado muerto este miércoles. La noticia fue confirmada por la Cancillería argentina a LA NACION.

El menor de edad, oriundo de Buenos Aires, era buscado desde los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter que azotaron al país. En ese momento, estaba junto a su tío en un departamento del segundo piso de un edificio en La Guaira.

Sus padres, Blancalida Martínez Coronado y Marco Gámez, ambos de nacionalidad venezolana, se mudaron a la Argentina en 2013 y vivieron en el país durante más de 10 años.

Lucas y su madre, Blancalida Martinez Coronado Instagram

“En 2017, en el interín, nació Lucas”, recordó Marco y detalló: “En enero de este año decidimos volver a Venezuela por cuestiones personales”.

El estado de La Guaira fue el epicentro de la devastación, donde barrios enteros se derrumbaron y estructuras colapsaron. La reconstrucción indicaba que Lucas pasó el día en la playa y volvió al departamento minutos antes del primer temblor. La familia había señalado que la información posterior era confusa, por lo que no se había determinado la ubicación exacta de ambos al momento del derrumbe.

Los operarios trabajaban en cavar un túnel para acceder a las víctimas que estaban en el piso donde quedaba el departamento. La madre del niño había dicho que allí habían detectado una “fuente de calor corporal a 10 metros de profundidad” entre los escombros del edificio.

Lucas Gámez, el joven argentino de 9 años encontrado sin vida en Venezuela

Los equipos especializados habían realizado un amplio operativo en la zona con nuevas técnicas de rescate para intentar confirmar si permanecía con vida bajo los escombros. Entre ellas, habían realizado pruebas de sonido para detectar posibles latidos del corazón y otros signos vitales en el edificio.

El gobierno argentino había enviado personal de asistencia -integrantes de las brigadas USAR y personal militar especializado en catástrofes- y médicos con equipamiento, medicamentos, ambulancias, enfermeros y auxiliares. El traslado de los recursos se realizó mediante un avión Embraer de 40 plazas, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas.

Lucas Gámez junto a su madre Blanca Martínez

Poco antes de que se conociera la noticia del fallecimiento, la madre de Lucas había anunciado que se iba a retirar de las redes sociales de forma momentánea. “Leyendo tantas cosas en las redes, he decidido que lo mejor es dejar un tiempo la cuenta. Es doloroso leer gente que opina sobre cómo debería llevar este proceso. O personas que critican que le cantemos el cumpleaños. O, peor aún, personas que creen que Lucas ya salió, está en casa y su papá y yo armamos este show para salir en la televisión”, escribió en un posteo en su cuenta de Instagram.

Allí la mujer compartía detalles sobre el día a día de la búsqueda y publicaba mensajes en los que ratificaba su esperanza de que el menor continuara con vida.

El creador de contenido venezolano Kristopher Kerezsy, quien venía acompañando a la familia de Lucas en su búsqueda, confirmó la noticia a través de las redes sociales. También sostuvo que los familiares que se encontraban con él tampoco sobrevivieron. “Lucas no lo logró”, escribió en una publicación, donde etiquetó a los padres del joven.

El niño era intensamente buscado por su familia Instagram

“No sé cómo empezar. Solo les pido que tengan muchísima prudencia y tacto. No lo logró. Lucas no lo logró. Ya lo encontraron. [No sobrevivieron] Ni él ni sus familiares. Oren por la paz y el corazón de dos padres que están devastados”, señaló.

Y sumó: “Lucas, aun sin conocerte, nos volviste una familia en la fe. A Blanca y Marco, les abrazo con el alma de un padre. Gracias por permitirme soñar junto a ustedes con un milagro. Aunque hoy lloremos, el amor que nos unió por él será eterno”.

Expresó que Lucas fue, es y será “un ángel que inspiró a todo un país”.

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