Convocan a una serie de eventos benéficos en Buenos Aires para las víctimas del terremoto en Venezuela

La comunidad venezolana en Buenos Aires está organizando una serie de eventos solidarios para ayudar a familias que resultaron afectadas por los severos terremotos que afectaron a Venezuela el 24 de junio y dejaron miles de muertos. Se trata de una serie de conciertos y reuniones mediante los cuales se juntarán dinero e insumos para llevar al país sudamericano.

Días atrás ya se habían realizado algunos eventos para recaudar fondos para Venezuela. Desde el miércoles 1° de julio se llevaron adelante colectas, encuentros en cafés, shows de stand up, ciclos de cines y eventos culinarios.

A partir de este viernes 10 de julio se retomará la agenda y se llevarán a cabo dos acciones. La comunidad invitó a asistir a la función teatral “El jardín de Julieta”, a las 22 en Feliza, mientras que también llamó a reunirse en La Chopperia, en Palermo. “Hay comercios que están recaudando fondos desde sus acciones cotidianas. Incluso algunos, si donás directamente a una organización verificada, te regalan productos en sus locales. Hoy necesitamos del apoyo de todos”, señalaron en redes sociales.

Luego, el sábado 11 continuarán los planes con eventos musicales en La Quince Cultural, Liverpool Club y Lucille Teatro; el domingo en West Indian Coffee y el viernes 17 en Groove Reggae, con la presentación de distintas bandas venezolanas nacidas en el under argentino

Asimismo, el sábado se realizará el evento llamado “Puente - Artistas por Venezuela”, en Liverpool Club, un concierto benéfico organizado por la comunidad venezolana en Buenos Aires junto a colaboradores locales, que tiene como objetivo recaudar fondos para las familias afectadas por los terremotos de junio.

El evento, en tanto, reunirá a más de 25 artistas —entre solistas acústicos y bandas— en una jornada de música y solidaridad que se extenderá desde las 21 hasta las 3 de la madrugada. El 100% de lo recaudado será destinado directamente a las víctimas del terremoto en Venezuela, ya que se trata de una donación directa.

El concierto benéfico Puente se llevará a cabo el sábado 11 de julio

El público puede donar por medio de los canales oficiales de difusión del evento y sumarse compartiendo la convocatoria en redes sociales, y habrá un espacio en la antesala del local para marcas que quieran donar la venta de sus productos.

Entre los artistas que participarán se encuentran Cesar Veloz, Andrés Cruz, JOTA, Mariangel González, Lulubelle, Vicky Rengel, Paola Houghton, Eri Durmor, Yas Occhiuzzi, Daniel Van Der Dijs y Kennay (del bloque acústico); Guataca, MATT, Vargas, Azar, Noporgroove, Sociedad Fuego, Colibrí, Caja de Cigarras, Los Girasoles y TLX (de las bandas); y los DJs Arnold Dica, DJ WWW, Edmo, y Lyanna.

“Puente”, por su parte, es una organización que surge como una respuesta espontánea de la comunidad venezolana radicada en Buenos Aires, que decidió “canalizar el talento artístico local para tender un puente de solidaridad con quienes hoy más lo necesitan en Venezuela”.