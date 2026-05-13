Revelan que Flávio Bolsonaro cobró millones de un banquero preso por fraude para producir una película de su padre

BRASILIA.– Una crisis de proporciones todavía incalculables sacude la precampaña de Flávio Bolsonaro, el principal candidato opositor a la presidencia de Brasil, y amenaza con reconfigurar el escenario político a menos de cinco meses de las elecciones.

El senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro negoció el pago de unos 24 millones de dólares provenientes de Daniel Vorcaro, el exdueño del Banco Master preso por haber montado un fraude multimillonario, con el fin de financiar una película biográfica sobre su padre, según reveló el sitio The Intercept Brasil.

El senador brasileño y precandidato presidencial Flavio Bolsonaro en rueda de prensa en un hotel de Río de Janeiro (Archivo) DANIEL RAMALHO - AFP

El escándalo, que expone chats y mensajes de audio con negociaciones directas para costear la producción, no solo deja al legislador potencialmente en la mira de la justicia, sino que cuestiona su discurso de la transparencia justo cuando las encuestas reflejan una paridad absoluta frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, en la carrera hacia las presidenciales.

La investigación desarticula una narrativa que Flávio Bolsonaro sostuvo durante meses, en la que negaba de cualquier vínculo personal o comercial con Vorcaro. El banquero fue arrestado en noviembre de 2025 cuando intentaba dejar el país tras detectarse un fraude de 47.000 millones de reales -unos 9400 millones de dólares- en el sistema financiero.

Flávio Bolsonaro frente a las cámaras. El senador se vio envuelto en un escándalo millonario por la financiación de una película. DANIEL RAMALHO - AFP

Sin embargo, los registros de WhatsApp y audios filtrados exponen intimidad entre Vorcaro y el hijo del expresidente, así como una coordinación financiera que el bolsonarismo intentó mantener oculta bajo una sofisticada ingeniería de transferencias internacionales.

Según los documentos obtenidos por The Intercept, el monto total negociado entre la familia Bolsonaro y Vorcaro ascendía a 134 millones de reales, equivalentes a 24 millones de dólares para financiar la película “Dark Horse”.

No obstante, los registros contables indican que se llegaron a desembolsar de forma efectiva unos 10,6 millones de dólares en seis operaciones entre febrero y mayo de 2025. Esta suma se gestionó mientras el Banco Master, propiedad de Vorcaro, ya enfrentaba un severo escrutinio de las autoridades regulatorias brasileñas.

Flávio Bolsonaro habla durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Grapevine, Texas. LEANDRO LOZADA - AFP

La ingeniería financiera utilizada para eludir los controles locales consistió en una sofisticada triangulación internacional que involucra directamente a otros miembros del clan.

El dinero partió de la empresa Entre Investimentos, propiedad de Antonio Carlos Freixo Junior, un aliado íntimo de Vorcaro, con destino final en el Havengate Development Fund LP, un fondo radicado en Dallas, Texas. Este fondo estadounidense es administrado por Paulo Calixto, el abogado de extrema confianza de Eduardo Bolsonaro.

“Me da vergüenza cobrarte”

“Me da vergüenza seguir cobrándote, pero estamos en un momento muy decisivo de la película. Hay muchas cuotas atrasadas, todo el mundo está tenso y me preocupa el efecto contrario de lo que soñamos para el filme, ¿no?”, le dijo el senador al banquero en un audio enviado el 8 de septiembre de 2025.

En la misma grabación, el legislador confesaba abiertamente su temor a las consecuencias reputacionales de un incumplimiento con las figuras de Hollywood: “Imagínate si llegamos a deberle plata a Jim Caviezel, a un Cyrus Nowrasteh... tipos renombradísimos en el cine mundial. Sería muy malo”, añadía Flávio, evidenciando que el dinero de Vorcaro era vital para la realización.

Flávio Bolsonaro, aquí en rueda de prensa, está en empate técnico con Lula para las presidenciales. EVARISTO SA - AFP

La cronología de los mensajes agrava la situación política del senador, ya que el contacto se mantuvo hasta el último minuto antes del colapso del Master.

“Hermano, estoy y estaré contigo siempre, no hay media conversación entre nosotros. ¡Solo necesito que me des una luz! Abrazo”, escribió el senador el 16 de noviembre de 2025, un día antes de que Vorcaro fuera detenido por primera vez, mientras intentaba huir de Brasil.

Ante la magnitud de la crisis, Flávio Bolsonaro rompió el silencio con un video de defensa donde, por primera vez, admitió sus contactos con el banquero, aunque los defendió como una búsqueda legítima de patrocinio.

“Esto no es nada más que un hijo buscando inversores privados para hacer una película privada sobre la historia de su propio padre. Cero dinero público”, enfatizó.

Jair Bolsonaro (D) con su hijo Flávio tras conocer los resultados de las elecciones generales del 2 de octubre de 2022 EVARISTO SA - AFP

El senador aseguró no haber ofrecido ventajas a cambio ni haber intermediado negocios con el gobierno, y contraatacó exigiendo la creación de una comisión parlamentaria de investigación (CPI) sobre el Banco Master para investigar supuestos vínculos espurios entre Vorcaro y representantes del actual gobierno.

El escándalo coincide con un incipiente enfriamiento de la intención de voto hacia Flávio en los sondeos de opinión, un factor que el oficialismo busca capitalizar.

Según la última encuesta de la consultora Quaest, Lula ha recuperado el liderazgo numérico en un eventual balotaje con el 42% de las intenciones de voto, frente al 41% del senador. Aunque persiste el empate técnico, el dato es revelador dado que en abril Flávio aparecía por primera vez al frente.

La crisis para el bolsonarismo se agrava porque el escándalo parece ser la punta de un iceberg más profundo. La semana pasada, la denominada Operación Compliance Zero alcanzó al senador Ciro Nogueira, exjefe de gabinete de Bolsonaro y presidente del influyente partido Progressistas.

Nogueira es investigado por recibir supuestos pagos mensuales de Vorcaro a cambio de presentar proyectos en el Congreso redactados por los propios asesores del banquero para beneficiar directamente al Banco Master.

La exprimera dama Michelle Bolsonaro durante una manifestación por la libertad de su marido (Archivo) Andre Penner - AP

Ante este panorama, el bolsonarismo podría evaluar una candidatura alternativa, aunque el tablero de sucesión sería complejo. El gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, quien era el favorito de los mercados financieros, ha quedado descartado para la carrera de 2026 al haber vencido el plazo legal para dejar su cargo y postularse a la presidencia.

Esto deja a la ex primera dama, Michelle Bolsonaro, como el plan B más visible en términos de intención de voto, a pesar de que su relación con los hijos de Jair Bolsonaro es calificada de “pésima”.

La gravedad de la noticia tuvo un impacto inmediato en la economía brasileña, reflejando la desconfianza de los inversores. El dólar cerró en una fuerte suba del 2,24%, alcanzando la barrera psicológica de los cinco reales, mientras que la Bolsa de San Pablo registró caídas generalizadas tras la difusión del vínculo entre el precandidato y el exdueño del Banco Master.

Para los mercados, la inestabilidad del candidato que prometía disciplina fiscal y reformas genera un vacío que el actual gobierno de Lula podría capitalizar para consolidar su agenda hacia la reelección.