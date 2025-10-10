Macron vuelve a nombrar a Lecornu, el mismo primer ministro que renunció hace cuatro días
Sébastián Lecornu fue repuesto en el cargo con el desafío de lograr un presupuesto consensuado con los otros partidos
- 2 minutos de lectura'
PARÍS.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, volvió a nombrar este viernes a Sébastien Lecornu como primer ministro cuatro días después de que dimitiese del cargo tras presentar la composición de su Ejecutivo en medio de las críticas de la oposición.
“Acepto, por deber, la misión que me ha confiado el presidente de la República para hacer todo lo posible para proporcionar a Francia un presupuesto para fin de año y responder a los problemas de la vida cotidiana de nuestros compatriotas”, señaló Lecornu en un mensaje publicado este viernes en redes sociales.
El nuevo primer ministro, cuyo nombramiento se conoció a través de un comunicado emitido por el Elíseo, hizo un llamamiento a “poner fin a esta crisis política”, así como a la “inestabilidad que perjudica la imagen de Francia y sus intereses”.
“La restauración de nuestras cuentas públicas sigue siendo una prioridad para nuestro futuro y nuestra soberanía: nadie puede eludir esta necesidad”, dijo, y agregó que “el nuevo equipo de gobierno debe encarnar la renovación y la diversidad de competencias”.
El jefe de Estado francés había recibido durante la jornada a los líderes de todos los partidos políticos, excepto a los de La Francia Insumisa (LFI) y Agrupación Nacional, en medio de los llamamientos del Partido Socialista, Los Ecologistas y el Partido Comunista para que Macron nombrase a un primer ministro de izquierda.
Esto se produce después de que el primer ministro en funciones de Francia, Sébastian Lecornu, dimitiera el lunes a primera hora de la mañana tras admitir que “no se dan las condiciones para gobernar” en medio de las negociaciones sobre el presupuesto.
Macron siempre sostuvo que continuará su actual mandato hasta mayo de 2027 y descartó en reiteradas ocasiones la posibilidad de disolver la Asamblea Nacional y llamar a nuevas elecciones.
Se trata de la cuarta baja en su gobierno en apenas un año, tras la renuncia de Gabriel Attal en septiembre de 2024, la de Michel Barnier en diciembre de ese mismo año y la de François Bayrou hace menos de un mes.
Agencias AFP y DPA
Otras noticias de Francia
Glamour y playas. Los lugares que no te podés perder en una visita a una de las regiones de Francia más buscadas
El difícil arte de alquilar. En muchos países se ha convertido en una odisea conseguir a dónde vivir
Rechazo de Israel. Francia reunió a países que reconocen al Estado palestino para pensar en “el día después” de la guerra Gaza
- 1
Quién es Evyatar David, el rehén israelí que apareció por error en la publicación de Greta Thunberg
- 2
Los rehenes argentinos en Gaza: la emoción de la familia Cunio tras el acuerdo entre Israel y Hamas
- 3
Big Mags: la abuela cazadora de pedófilos que construyó un imperio con heroína
- 4
Intercambio de rehenes por prisioneros: quiénes son los terroristas más peligrosos presos en Israel