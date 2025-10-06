Renunció el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, tras menos de un mes en el cargo

PARIS.– Prueba de que la crisis política en Francia ha llegado al paroxismo, Emmanuel Macron aceptó este lunes la dimisión de su primer ministro, Sébastien Lecornu, apenas 14 horas después de haber anunciado la formación de su gobierno.

El exministro de Defensa, fiel entre los fieles del presidente de la República, tiró la toalla.

“Las condiciones ya no se cumplían” para seguir siendo primer ministro, declaró Lecornu, una hora después de su dimisión en el umbral del palacio del Elíseo.

Lecornu explicó haber “intentado construir un camino” con los actores sociales y las fuerzas patronales, “especialmente sobre temas que pudieron ser objeto de bloqueos desde hace semanas”, como el seguro de desempleo, la penosidad del trabajo o la Seguridad Social, para “revivir el ejercicio paritario” y “construir una hoja de ruta” con una “base común”.

Citando el hecho de que las formaciones políticas “a veces fingieron no ver el cambio, la ruptura profunda que representaba el hecho de no usar el artículo 49.3 de la Constitución” (que permite al gobierno la utilización de un decreto para hacer adoptar una ley), el primer ministro concluyó, con una crítica apenas velada al partido conservador de Los Republicanos (LR), miembros del llamado “bloque común” presidencial: “Siempre hay que preferir a su país antes que a su partido”.

Sobre todo, Lecornu lamentó que las ambiciones presidenciales, especialmente dentro del bloque común —pero no solo—, hayan hecho profundizar la crisis.

“Hay muchas líneas rojas en la boca de muchos. No de todos. Y hay pocas líneas verdes. Sin embargo, son ellas las que permiten el compromiso”, lamentó, agradeciendo entre las oposiciones a quienes lo habían entendido.

Sébastien Lecornu se convierte así en el primer ministro más efímero de la Quinta República fundada en 1958. Su salida de Matignon (sede del gobierno), 26 días después de su llegada, sumerge al país en una profunda crisis política de inciertas consecuencias, ya que tres semanas después de la caída de François Bayrou, un tercer primer ministro procedente del “bloque común” renuncia por falta de apoyo mayoritario. La bomba de fragmentación que fue la disolución fallida de la Asamblea Nacional de junio de 2024 sigue produciendo sus efectos nocivos en la vida política y económica del país.

Sébastien Lecornu no tuvo ni siquiera tiempo de pronunciar su declaración de política general ante la Asamblea nacional. Su gobierno, apenas nombrado, vuelve al régimen de gobierno dimisionario, es decir, que estará encargado de despachar los asuntos corrientes.

El quiebre

El punto de no retorno llegó el domingo por la noche, cuando Bruno Retailleau, ministro del Interior y líder de Los Republicanos, lideró la sublevación del bloque común contra un gobierno dominado por figuras del macronismo y apoyos del presidente.

“La composición del gobierno no refleja la ruptura prometida”, afirmó el presidente del partido LR en X, creando así una crisis inédita. La ira del ministro del Interior se explica por el nombramiento sorpresa del exministro de Economía Bruno Le Maire (2017-2024), al ministerio de Defensa. Para los miembros de LR como para el resto del mundo político, su regreso al gobierno sonó como un agravio, pues se lo considera el símbolo de la deriva de las finanzas públicas y del reciclaje de personalidades políticas despreciadas por la opinión pública por su gestión.

Pero Retailleau no fue el único. Todas las fuerzas políticas de ese bloque común expresaron sus reservas sobre la composición gubernamental, que parecía privilegiar al partido de Macron en detrimento de sus aliados.

En el fondo, esta nueva crisis manifiesta la profunda desconfianza que existe entre todas las formaciones políticas, aun aquellas que funcionan aparentemente aliadas en la Asamblea y, sobre todo, la única ambición que parece alentar a cada una: llegar al poder supremo en las elecciones de 2027.

Ahora, tres posibles opciones se presentan al jefe del Estado. El nombramiento de un nuevo primer ministro con enormes dificultades para ampliar una mayoría hacia la izquierda o la extrema derecha. Una nueva disolución, pues Emmanuel Macron recuperó el poder de disolver la Asamblea en julio, pasado un año de la disolución anterior. Y una tercera vía, odiada por el presidente de la República: la de su dimisión.

Ahora, Emmanuel Macron se encuentra solo en primera línea, amenazado por los llamados a la dimisión y las incitaciones a la disolución provenientes de sus opositores.

“Después de la dimisión de Sébastien Lecornu, pedimos el examen inmediato de la moción presentada por 104 diputados para la destitución de Emmanuel Macron”, declaró en X el líder ultra-izquierdista de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, que solo sueña con eso desde que el actual mandatario llegó el poder. Por su parte, el presidente del Reunión Nacional (RN) de extrema derecha, Jordan Bardella, pidió una nueva disolución.

“No puede haber estabilidad recuperada sin un regreso a las urnas”, declaró al llegar a la sede del partido para hablar con Marine Le Pen de la crisis política.

En todo caso, Lecornu se va acompañado de la admiración de algunos miembros de la clase política, por su valiente decisión de no aferrarse al poder.

“Me preguntaba si quedaba algún gaullista en este país. Quedaba uno y acaba de dimitir con dignidad y honor”, reaccionó (un poco tarde) en X Olivier Faure, primer secretario del Partido Socialista (PS), cuyo apoyo —sin pertenecer al bloque común— era imprescindible para evitar la censura de Lecornu.