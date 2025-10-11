Maduro ordenó nuevos ejercicios militares y Petro apuntó contra Machado por el Nobel

CARACAS.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó nuevos ejercicios militares el sábado en respuesta al despliegue de fuerzas de Estados Unidos en el Caribe, un día después del anuncio del premio Nobel de la Paz para la líder opositora María Corina Machado, quien horas más tarde habló con Donald Trump.

Aunque Maduro no se pronunció aún sobre el galardón, denunció lo que considera un “asedio” de la administración de Trump y justificó las maniobras para enfrentar lo que describe como una “escalada militar” norteamericana. Washington, por su parte, asegura que el movimiento de tropas busca combatir redes de narcotráfico que, según sus informes, involucran a funcionarios venezolanos.

“Estamos activados desde las 00.00 horas en las zonas de defensa integral de Anzoátegui, Monagas y Bolívar, un corredor vital del país que va desde el mar Caribe hasta el Orinoco y la frontera con Brasil”, publicó Maduro en Telegram, al anunciar la puesta en marcha del plan “Independencia 200”. El operativo —que incluye civiles armados, policías y militares— se suma a otros cinco desarrollados en los últimos días en los estados costeros de Carabobo, La Guaira, Aragua, Falcón y Zulia.

Durante un acto en Monagas, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, explicó que la iniciativa busca “preparar a la población, las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas para enfrentar las diversas amenazas que enfrenta el país”. Caracas, además, denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Estados Unidos podría estar planificando un ataque armado “en el corto plazo” contra Venezuela.

Mientras tanto, Machado —que dedicó el Nobel “al pueblo sufriente de Venezuela” y al presidente Trump— respaldó las maniobras estadounidenses en el Caribe. Horas después del anuncio del premio, conversó telefónicamente con el mandatario norteamericano, quien se adjudicó parte del reconocimiento. “La persona que realmente ganó el Premio Nobel me llamó hoy y dijo: ‘Estoy aceptando esto en tu honor, porque realmente te lo merecías’”, relató Trump. “He estado ayudando a Machado en su camino. Venezuela necesita mucha ayuda; la situación es muy complicada”, añadió.

Trump ha reiterado que “merece” el Nobel por su supuesto papel en la resolución de “ocho guerras”, entre ellas la de Gaza, una afirmación que los expertos consideran exagerada. El Comité Noruego justificó la distinción a Machado “por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

El gobierno de Maduro, en cambio, la acusa de promover acciones violentas para deponerlo. Machado denunció fraude en las elecciones de 2024 y reivindicó el triunfo del exembajador Edmundo González Urrutia, exiliado desde hace un año.

Críticas de Petro

En el plano regional, el presidente colombiano Gustavo Petro se sumó a la controversia al cuestionar a Machado por una carta de 2018 que ella misma había publicado en redes sociales, dirigida al entonces primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y al expresidente argentino Mauricio Macri, en la que pedía apoyo ante el Consejo de Seguridad de la ONU para “promover un cambio de régimen” en Venezuela.

“Lo que no entiendo —escribió Petro en X— es por qué usted solicita ayuda a un criminal contra la humanidad, con orden de captura internacional, para llevarle democracia a Venezuela”. En su mensaje, el mandatario colombiano preguntó además “cómo puede un genocida ayudar a hacer la paz en Venezuela” y criticó al Comité del Nobel por “estimular alianzas que solo pueden significar barbarie y guerra, no paz”.

Señora María Corina Machado:



Está carta que presento abajo fue publicada con su firma y se dirige a Benjamín Netanyahu y a Javier Macri, a Macr agradeciendo que parte de su pueblo haya sido acogido allí, (la mayor parte de la migración venezolana fue acogida en Colombia y le… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 11, 2025

Finalmente, Petro también arremetió contra Washington por los recientes ataques a embarcaciones en el mar Caribe. “Con el debido respeto que usted me merece —dijo dirigiéndose a Machado—, no es llevando a Netanyahu a una acción por Venezuela como se ayudará al pueblo venezolano. Eso solo puede significar genocidio sobre el pueblo y una agresión ilegal e internacional contra el país”.

