Malversación de fondos, “relaciones inapropiadas” con mujeres y adulterio: destituyen al director del Templo Shaolin

PEKÍN.- El veterano director del famoso Templo Shaolin de China será destituido tras ser investigado por sospechas de malversación de fondos, mantener “relaciones inapropiadas” con mujeres y haber tenido al menos un hijo fuera del matrimonio, informaron el lunes el templo y la máxima autoridad budista del país.

Se trata del último escándalo que involucra a uno de los monjes más famosos de China, Shi Yongxin, también conocido como el “monje CEO” por su capacidad para convertir el templo, un legendario complejo monástico de 1500 años considerado la cuna del kung fu, en una atracción turística internacional además de una marca global.

El templo de Shaolin es uno de los más antiguos del mundo y cuna del budismo chan Cecilia Boullosa

Un breve comunicado publicado el domingo en la cuenta oficial del Templo Shaolin en la aplicación de mensajería china WeChat señaló que el abad del templo estaba siendo investigado por “múltiples organismos” por delitos relacionados con el uso indebido de fondos y bienes del templo, así como por “violar gravemente” los principios budistas. El templo no proporcionó detalles específicos.

La Asociación Budista de China, supervisada por el Partido Comunista en el poder, informó el lunes que había revocado el certificado clerical del abad. La organización calificó su conducta de “completamente vil” y expresó su “firme apoyo” a las iniciativas encaminadas a sancionarlo “de acuerdo con la ley”.

En esta imagen tomada el domingo 28 de junio de 2015, Shi Yongxin asiste a la ceremonia de apertura de un centro urbano de zen Chinatopix

“Las acciones de Shi Yongxin son de una naturaleza extremadamente perjudicial y dañan gravemente la reputación de la comunidad budista y la imagen de los monjes", indicó la organización en un comunicado.

“También violó gravemente los preceptos budistas al mantener relaciones inapropiadas con varias mujeres durante un largo período de tiempo y tener hijos ilegítimos con ellas”, decía el comunicado.

Según los medios estatales chinos, Shi Yongxin fue detenido la semana pasada por la policía en Xinxiang.

“La mente es pura”

No es la primera vez que Shi Yongxin es acusado de llevar una vida de lujos e infringir los preceptos budistas.

En 2015, un exaprendiz suyo lo acusó de malversar fondos del Templo Shaolin, mientras que una carta anónima afirmaba que mantenía varias amantes y que desviaba dinero hacia ellas.

En aquel momento, el templo negó todas las acusaciones calificándolas de “calumnias maliciosas” y una investigación realizada por las autoridades de Henan, donde se ubica el tempo, concluyó que las denuncias carecían de fundamento. Shi se mantuvo como abad.

En sus escritos, Shi Yongxin ha expresado la opinión de que los monjes budistas deben mantener un voto de celibato como parte de su práctica espiritual.

En esta imagen del 3 de julio de 2006, Shi Yongxin habla en el Templo Shaolin en la provincia de Henan, en el centro de China Chinatopix

“Cuando la mente es pura, la Tierra Pura está ahí, en el momento presente”, escribió Shi Yongxin la semana pasada en su última publicación en la red social Weibo, conocida como el “Twitter chino”.

El caso genera revuelo en las redes sociales chinas y en Weibo una palabra clave vinculada al escándalo ya contabiliza más de 560 millones de visualizaciones.

En China, las autoridades controlan directamente el nombramiento de líderes religiosos y su comportamiento considerado “inapropiado” puede llevar a su destitución.

Marca global

Conocido como Liu Yingcheng antes de ingresar al monasterio en 1981, Shi, de 59 años, ha sido elogiado por revivir el antiguo complejo del templo, asumiendo el cargo de abad en 1999 y contribuyendo a la expansión internacional de los estudios shaolin, que combinan el aprendizaje del budismo zen y la práctica de artes marciales.

Sin embargo, también ha sido criticado por su enfoque considerado demasiado comercial, globalizando el nombre Shaolin mediante licencias de productos y franquicias.

Durante décadas se dedicó a fundar escuelas de artes marciales en el extranjero e incluso, por un tiempo, quiso construir un lujoso complejo de golf en Australia con la marca Shaolin, valorado en 300 millones de dólares.

Prácticas de artes marciales en el Templo Shaolin

En 2015, ante la atención mediática sobre sus planes de desarrollo en Australia, el abad declaró a la agencia estatal china Xinhua: “Está bien que los chinos hayan traído Disneylandia, entonces ¿qué tiene de malo que otros países adopten el Templo Shaolin? La cultura china que se globaliza es algo de lo que hay que estar orgullosos”.

Bajo su gestión, las actividades comerciales del templo han abarcado desde la producción cinematográfica hasta la venta de medicinas.

A lo largo de su carrera monástica, Shi promovió una combinación de práctica espiritual y visión empresarial para expandir Shaolin a nivel global, ganándose la aprobación de las altas esferas del oficialismo chino, al tiempo que generaba controversia.

Esta imagen tomada el 8 de noviembre de 2009 muestra al abad del Templo Shaolin, Shi Yongxin PETER PARKS - AFP

Bajo su liderazgo, Shaolin amplió su cartera global de empresas hasta incluir presencia en 40 países, según el medio chino Global Times.

El templo, fundado en el año 495 y situado en las montañas de Henan, está considerado la cuna del budismo zen y del kung fu chino.

Agencia AFP y diarios The New York Times y The Washington Post