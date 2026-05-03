Marco Rubio se reunirá con León XIV el jueves próximo, tras el duro enfrentamiento de Donald Trump con el Pontífice

ROMA.– En una misión difícil pero no imposible, cuyo objetivo es el deshielo, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, se reunirá el jueves próximo con el papa León XIV.

Tal como adelantó este domingo el Corriere della Sera, el católico Rubio –que ya estuvo con el primer papa estadounidense en mayo pasado, cuando asistió a su misa de asunción–, verá también a su homólogo, el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin. Aunque aún no fue anunciado oficialmente, fuentes del Vaticano confirmaron el encuentro. El objetivo es aflojar la tensión bilateral que se disparó a partir del 12 de abril último, hace dos semanas, cuando Donald Trump atacó al jefe de los 1400 millones de católicos del planeta, en un irreverente e insólito posteo en su red, Truth Social.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en una reunión previa con su par del Vaticano, Pietro Parolin HANDOUT - VATICAN MEDIA

En verdad furioso por una entrevista que dieron al programa 60 Minutes de CBS tres cardenales estadounidenses cercanos a León XIV –acérrimos críticos de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel en contra de Irán el 28 de febrero pasado, considerada “injusta”–, el jefe de la Casa Blanca salió a acusar a su compatriota de “débil” en cuanto a la criminalidad, “pésimo en política exterior” y hasta se animó a decir que había sido electo en el cónclave gracias a que él estaba en la Casa Blanca.

Trump reaccionó también a los reiterados llamados a la paz hechos por el Papa agustino, que, además había tildado de “inaceptable” su apocalíptica amenaza contra Irán y en una vigilia por la paz, había condenado el “delirio de omnipotencia agresivo” que impulsa las guerras.

El mensaje de Trump contra el papa León XIV

Lo cierto es que, como el posteo del presidente justo fue hecho horas antes de que el Pontífice se juntara con periodistas que lo acompañaron en una gira a África, el parco León, que prefiere no polemizar, se vio obligado a contestar. Y su respuesta, “no soy político, pero no le temo a la administración Trump y voy a seguir proclamando el Evangelio de la paz”, fue el inicio de un ping–pong a distancia que no hizo más que crecer, con Trump negándose a pedir disculpas y hasta diciendo que el Papa “dice que Irán puede tener un arma nuclear”, algo falso.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, máxima aliada del magnate republicano en Europa, fue una de las primeras en definir como “inaceptables” las críticas de Trump al Papa. Algo que provocó la ira de su examigo norteamericano, que definió que era ella “la inaceptable” por su falta de apoyo en su aventura bélica en Irán.

Giorgia Meloni era la máxima aliada de Donald Trump en Europa antes de la pelea por el Papa YOAN VALAT - POOL

El segundo objetivo de la misión a Italia de Rubio es también intentar recomponer el vínculo con Roma. No sólo después de esa agresión personal a Meloni, sino, sobre todo, tras del shockeante anuncio realizado días atrás por Trump, que, tal como hizo con Alemania, planteó la posibilidad de retirar las tropas estadounidenses que mantiene en Italia.

Estados Unidos tiene en la península cinco bases militares –dos en el nordeste, una en Toscana, otra cerca de Nápoles y la última en la isla de Sicilia–, y un total de entre 12.000 y 15.000 hombres.

Trascendió que Meloni quedó descolocada con ese anuncio. De concretarse, dejaría a Italia sin una defensa aérea que sólo la OTAN podría garantizar en caso de conflicto. Aunque su ministro de Defensa, Guido Crosetto, consciente de las idas y venidas del aquí impopular Trump, se mostró más tranquilo: “pienso que al final no lo va a hacer”, dijo.

Rubio, que ya fue recibido por Meloni en mayo del año pasado, se reunirá con Crosetto y con el canciller, Antonio Tajani.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reunida con JD Vance y Marco Rubio en la previa de los Juegos Olímpicos de Invierno Kevin Lamarque - Reuters Pool Photo

El Vaticano siempre hizo presente su visión contraria a la guerra y en favor del diálogo, en contra del trato “inhumano” de los migrantes y en defensa del multilateralismo y de la justicia social. Así lo recordó León en su primer discurso de augurios por el nuevo año al cuerpo diplomático, que cayó mal en Estados Unidos porque, aunque no mencionó jamás a Trump, aludió a él en forma clara. “La guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende. Se ha roto el principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial, que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar las fronteras ajenas”, dijo entonces. “La paz ya no se busca como un regalo y como un bien deseable en sí mismo, o como una búsqueda de la instauración de un orden querido por Dios, que comporta una justicia más perfecta entre los hombres. En cambio, se busca mediante las armas como condición para afirmar el propio dominio. Esto compromete gravemente el estado de derecho, que es la base de toda convivencia civil pacífica”, lamentó.

Pero es claro que, en el Vaticano, si bien el Papa no va a dejar de proclamar los principios evangélicos, nadie quiere que siga escalando la confrontación con Estados Unidos, justo cuando por primera vez en la historia hay un Papa nacido allí, aunque también con nacionalidad peruana.

Fiel reflejo de esto el 18 de abril, en el vuelo que de Camerún lo llevó a Angola, León XIV intentó poner paños fríos a la disputa que fue creciendo a la distancia ya que varios medios relacionaban cualquier cosa que dijera con eso. Prevost, nacido en Chicago hace 70 años, criticó esa “narrativa” e interpretación, puntualizó que muchos de los discursos habían sido escritos semanas antes de los comentarios de Trump sobre él y reiteró que no era “en absoluto” su intención debatir con él.

El Papa se reunirá con Rubio el 7 de mayo, justo el día antes de cumplir el primer aniversario de su elección como sucesor de Francisco. En su tradicional aparición para la oración mariana del Regina Coeli, al mediodía romano, León XIV recordó este domingo el Día Mundial de la Libertad de Prensa, patrocinado por la UNESCO. “Lamentablemente, este derecho se viola con frecuencia, a veces de manera flagrante y otras de forma encubierta”, denunció, al evocar “a los numerosos periodistas y reporteros víctimas de las guerras y la violencia”, aludiendo probablemente a los más de 260 muertos en Gaza en los últimos dos años y medio, cifra récord según el Comité de Protección de Periodistas.