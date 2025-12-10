La entrega del galardón en el Ayuntamiento de Oslo transcurrió este miércoles con una vacante en el estrado principal. El Instituto Nobel ratificó el viaje en curso de María Corina Machado hacia la capital noruega, pero los plazos del traslado desde la clandestinidad imposibilitaron su asistencia al acto oficial. Ana Corina Sosa, hija de la premiada, y el excandidato Edmundo González ocuparon el lugar de honor.

¿Por qué María Corina Machado no fue a recibir el Premio Nobel de la Paz?

El director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, ratificó a la cadena de televisión NRK la ausencia de la galardonada en territorio escandinavo al inicio del protocolo. El funcionario explicó que la dirigente no subió al estrado a las 13 y aludió al contexto político de Venezuela para justificar las dificultades del viaje. Harpviken describió al gobierno de ese país como “un régimen represivo que está dispuesto a utilizar absolutamente todos los medios contra la oposición”.

Las autoridades del Instituto detallaron que la opositora viajó hacia la capital noruega, pero no pudo participar de la entrega del premio ni del resto de la agenda prevista para la jornada. “Aunque no podrá llegar a la ceremonia ni a los actos de hoy, nos alegra profundamente confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo”, indicó la institución. Erik Aasheim, portavoz de la entidad, precisó la incertidumbre sobre el momento exacto de su llegada.

La líder opositora permanece oculta desde los comicios donde Nicolás Maduro resultó reelecto, un proceso que la disidencia cuestionó por irregularidades y Machado limitó sus apariciones públicas desde entonces. Su última vista ante testigos ocurrió el 9 de enero, tras una breve detención luego de unirse a simpatizantes en una protesta en Caracas.

Los representantes en el estrado

La responsabilidad de recibir el honor recayó sobre su hija, Ana Corina Sosa, quien asistió a la gala junto al excandidato presidencial Edmundo González y otros miembros de la oposición venezolana. El organismo organizador emitió un comunicado oficial para aclarar la situación de la premiada y garantizar la transparencia del evento ante la comunidad internacional.

El reconocimiento internacional a la lucha democrática

El Comité anunció el premio el 10 de octubre y reconoció a la dirigente de 58 años por su “incansable esfuerzo” para “lograr una transición democrática” en Venezuela. La organización la describió como una figura “que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”.

El Consejo Nacional Electoral declaró la reelección de Nicolás Maduro tras los comicios del 28 de julio de 2024, un proceso que la oposición señaló por irregularidades

El origen del galardón se remonta a las elecciones del año pasado, cuando la líder opositora ganó las primarias con la intención de desafiar a Maduro, pero el gobierno inhabilitó su postulación y Edmundo González, diplomático retirado, ocupó su lugar en la boleta. El período previo a las elecciones del 28 de julio de 2024 incluyó una represión generalizada con arrestos y violaciones de derechos humanos. El Consejo Nacional Electoral declaró ganador a Maduro y González buscó asilo en España luego de que un tribunal venezolano emitió una orden de arresto en su contra.

La presencia de Javier Milei en el acto

Javier Milei llegó a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega Presidencia

El presidente argentino llegó el martes 9 de diciembre a Noruega para participar del homenaje en apoyo a María Corina Machado. Ambos líderes políticos mantienen una alianza pública. La dirigente conversó telefónicamente con el jefe de Estado argentino dos días antes de las elecciones del año pasado y agradeció su respaldo. Además, valoró en agosto la decisión del gobierno argentino de declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista.

El mandatario también utilizó su cuenta en X en octubre para felicitar a la venezolana y destacó su “enorme lucha por la defensa valiente de la libertad y de la democracia”.

