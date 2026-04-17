Edmundo González Urrutia fue internado y canceló su asistencia a un acto de la oposición venezolana

MADRID.– El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia permanece hospitalizado en una clínica de la ciudad de Madrid debido a un control de salud que surge tras una intervención quirúrgica realizada hace un mes.

Esta noticia implica su ausencia obligada en la concentración masiva programada para este sábado en la Puerta del Sol, donde se preveía su aparición estelar junto a María Corina Machado.

María Corina Machado JAVIER TORRES - AFP

El referente comunicó su situación clínica a través de sus canales oficiales y aclaró que mantuvo un estricto silencio sobre su estado para que el arribo de Machado a la capital española tuviera el protagonismo absoluto que la causa requiere.

A pesar de su debilidad física, el excandidato presidencial recibió a su aliada en la habitación del centro médico. Ambos compartieron una fotografía estratégica que circuló con rapidez por las agencias de noticias, en la cual se los ve en medio de una charla profunda.

“Llevo unos días internado por el seguimiento de una cirugía y no lo anuncié antes porque quería esperar a María Corina”, expresó el dirigente. La líder de Vente Venezuela, por su parte, ratificó que el acto de mañana será la oportunidad para que miles de compatriotas agradezcan el esfuerzo de González Urrutia y le envíen fuerzas para una pronta recuperación.

Querida familia venezolana,



El sábado 18, a las 18, Madrid nos vuelve a abrir sus puertas, y María Corina Machado estará con nosotros en ese encuentro que tanto hemos esperado. Su gira es una prueba de que Venezuela sigue de pie, que la gente se mueve, se organiza y se encuentra… pic.twitter.com/Esr3HNXuGN — Edmundo González (@EdmundoGU) April 17, 2026

La agenda de María Corina Machado en España incluyó un recibimiento con honores en la sede del Partido Popular, en la calle Génova. Allí, el titular de la formación, Alberto Núñez Feijóo, la saludó con el grito de “¡valiente!” ante una multitud de simpatizantes y figuras del exilio que colmaron las escaleras de acceso. Durante el encuentro, Machado declinó una invitación del presidente Pedro Sánchez para una cita en La Moncloa, tras considerar que no es el momento oportuno para tal contacto.

En cambio, se enfocó en la preparación para la entrega de la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, mientras que González Urrutia recibirá, en ausencia, la Medalla Internacional. Feijóo, en un discurso cargado de simbolismo frente a las banderas europea y venezolana, ensalzó a Machado como una ganadora del Premio Nobel de la Paz y un ejemplo de coherencia frente a la tiranía.

Esta situación de fragilidad en la salud del líder opositor ocurre justo cuando se cumplen tres meses de un hito que cambió la historia de América Latina de forma irreversible. El escenario actual de exilio y resistencia en Madrid es la consecuencia directa del colapso del régimen chavista que tuvo su punto máximo el 3 de enero de 2026. Aquel sábado, el mundo recibió con estupor la noticia de la captura de Nicolás Maduro tras una ofensiva militar relámpago en territorio venezolano.

Edmundo González Urrutia LUIS ROBAYO - AFP

El despliegue coordinado de aeronaves, drones y unidades de extracción permitió que comandos norteamericanos capturaran a Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Tras el arresto, las tropas trasladaron a los prisioneros hacia el buque USS Iwo Jima, que aguardaba en aguas del Caribe para su posterior remisión a suelo estadounidense. El entonces presidente Donald Trump calificó la ofensiva como un ataque “espectacular” y difundió imágenes del líder chavista bajo custodia. En la actualidad, el exmandatario se encuentra alojado en una prisión federal en Brooklyn, Nueva York, a la espera de un proceso por conspiración narcoterrorista.

Mientras tanto, en Caracas, el Tribunal Superior de Justicia otorgó el mando a Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta interina en un clima de profunda desconfianza internacional. Desde su refugio en España, González Urrutia fijó en aquel momento una postura que hoy cobra nueva vigencia. En su primer mensaje tras la caída de Maduro, calificó la detención como un “paso importante, pero no suficiente”.

Edmundo González Urrutia agita una bandera venezolana Agustin Herrera - AP

Para el diplomático, la normalización institucional de Venezuela no es posible sin el respeto estricto al resultado electoral de julio de 2024, que lo ubica como el triunfador legítimo de los comicios. Su reclamo central, que sostiene hoy desde su internación, es la libertad inmediata de los presos políticos y el cese de la persecución contra quienes exigen derechos constitucionales.

Agencias ANSA, AFP y diario El País