María Corina Machado salió de la clandestinidad y se mostró en público por primera vez en Oslo

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, apareció en público por primera vez a primera hora del jueves (hora local) tras salir de la clandestinidad en Venezuela, en el balcón del hotel donde se hospeda en Oslo, adonde llegó horas después de la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz con el que se consagró este año.

La llegada de Machado había sido informada por el Instituto Nobel durante una improvisada rueda de prensa en el hall del Grand Hotel, desde donde saldrá a saludar. Según pudo confirmar LA NACION, antes de su aparición en público, la líder opositora, de 58 años, se reunió con su familia.

La líder opositora, de 58 años, no aparecía en público desde enero, cuando participó en una protesta en Caracas, la última vez que había salido de la clandestinidad en la que vivía desde agosto de 2024, tras denunciar un fraude en las elecciones de Venezuela del mes anterior.

Pasadas las 2:20 de Noruega, Corina Machado salió al balcón del hotel a saludar a las miles de personas que estaban a las afueras, mientras sonaba el himno venezolano y al grito de “libertad”. La ganadora del Premio Nobel se mostró conmocionada por el apoyo y bajó para saludar a los asistentes. Incluso se saltó el protocolo y trepó las vallas que habían puesto los miembros de seguridad para estrecharle la mano a quienes fueron a respaldarla.

El hotel en el que se hospeda Corina Machado

Durante la noche del miércoles, la hija de referente de la oposición, Ana Corina Sosa Machado, salió al balcón de la suite que aguardaba a su madre mientras seguidores clamaban por la presencia de la Nobel y gritaban “libertad”, en medio de una fuerte incertidumbre sobre el paradero de Machado.

En diálogo con la periodista venezolana Carla Angola, Ana Corina afirmó que su madre llegaría a la capital noruega después de la medianoche del jueves (20 en la Argentina) y les pidió a sus compatriotas que se encontraban en Oslo que se acerquen para recibirla.

Atención!! @MariaCorinaYA aparecerá en el Balcón del Nobel alrededor de la medianoche. Su hija @anacorinasosa me pidió hacerles llegar este mensaje.@MariaCorinaYA hablará desde el Balcón del Nobel ESTA NOCHE. pic.twitter.com/aUutp2qRcj — Carla Angola TV (@carlaangola) December 10, 2025

Según señalaron funcionarios norteamericanos al diario The Wall Street Journal, Machado escapó el martes en lancha desde la costa venezolana hacia Curazao, y allí abordó un avión privado rumbo a Oslo. Su huida fue coordinada por su equipo de seguridad y se produjo tras más de un año escondida, luego de que el gobierno de Nicolás Maduro intensificara la persecución contra su entorno político.

“No sabemos exactamente cuándo aterrizará, pero será en algún momento de la noche”, había afirmado a Reuters Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel. Una grabación de audio difundida por la institución el miércoles por la mañana confirmó que Machado ya estaba en viaje: “Estoy de camino a Oslo ahora mismo”, aseguró la dirigente, sin precisar desde dónde hablaba.

El Nobel sin la Nobel

La ausencia de la galardonada marcó la ceremonia celebrada durante la tarde en el Ayuntamiento de Oslo, donde un gran retrato suyo colgaba en representación. Fue su hija quien recibió la medalla y pronunció el discurso en su nombre, acompañada por la madre de Machado, Corina Parisca; y sus hermanos.

El auditorio estalló en aplausos cuando Joergen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, anunció que Machado viajaba hacia Noruega. El funcionario evocó a figuras como Nelson Mandela y Lech Walesa, y destacó la “pureza moral” necesaria para sostener una lucha democrática frente a una dictadura.

Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado, recibe el Premio Nobel de la Paz para su madre de manos del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes OLE BERG-RUSTEN - NTB

El discurso leído por su hija marcó uno de los momentos más emotivos de la ceremonia. Machado subrayó que el reconocimiento tiene un valor profundo para Venezuela y para el mundo: “Le recuerda al mundo que la democracia es esencial para la paz”, afirmó. Y añadió: “Si queremos la democracia, debemos estar preparados para luchar por la libertad”.

También insistió en que la causa venezolana trasciende fronteras: “La libertad se conquista cada día… un pueblo que elige ser libre contribuye con toda la humanidad”.

El anuncio de su inminente llegada desbordó la emoción entre sus familiares. Su hermana menor, Clara Machado, rompió en llanto al expresar: “En pocas horas espero abrazarla… Esto ha sido muy conmovedor. El reconocimiento del Nobel nos llena de una nueva esperanza. Vamos a ser libres”.

Ana Corina Sosa, igualmente conmovida, contó que no veía a su madre hacía dos años: “Estoy increíblemente agradecida porque, lo más probable, es que por fin pueda darle ese abrazo”.

Un país bajo presión y un liderazgo proscripto

Machado ganó por amplia mayoría las primarias opositoras de 2023, pero el régimen le prohibió competir en las presidenciales. En agosto de 2024 se ocultó después de que las autoridades detuvieran a dirigentes de su equipo en medio de denuncias de fraude electoral. Aunque el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo proclamaron la victoria de Maduro, la oposición asegura que su candidato ganó por amplio margen y publicó las actas de mesa como prueba.

En su discurso, la líder opositora reflexionó sobre el deterioro institucional del país: “Cuando comprendimos la fragilidad de nuestras instituciones, ya era demasiado tarde”, dijo. Y recordó el ascenso de Hugo Chávez: “Cuando un cabecilla golpista fue elegido presidente, muchos pensaron que el carisma podía sustituir al Estado de derecho”.

El Nobel anunciado en octubre destacó sus esfuerzos por lograr “una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia” en Venezuela.

La premiación llega en un momento de tensiones crecientes: Maduro acusa a Estados Unidos y en particular a Donald Trump de intentar derrocarlo, mientras fuentes militares citadas por Reuters aseguran que las Fuerzas Armadas venezolanas planean estrategias de resistencia ante un eventual ataque extranjero.

Agencias Reuters y AFP