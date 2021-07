Más de 100 días después de paralizar el comercio global, el Ever Green salió del Canal de Suez

ISMALÍA- El buque portacontenedores Ever Given, uno de los más grandes del mundo, logró salir hoy del Canal de Suez, 106 días después de que haber quedado encallado por una semana en la sección sur del paso marítimo, obstaculizando el comercio global. El hecho ocurrió tras un fallo judicial en la ciudad de Ismalía, que acordó la indemnización a las autoridades egipcias por parte de la compañía japonesa propietaria del navío, Shoei Kisen Kaisha.

El barco quedó varado el 23 de marzo, en medio de fuertes vientos, y bloqueó la vía marítima por seis días. Estaba en ruta al puerto holandés de Rotterdam. Tras chocar contra la orilla de un tramo estrecho y encallar, fue retenido por la Autoridad del Canal de Suez (SCA) por orden judicial. La entidad buscaba una compensación del propietario del barco y sus aseguradoras.

Desde entonces, el buque permaneció en el Gran Lago Amargo, un área del canal, mientras la autoridad y los dueños debatían un acuerdo. La SCA demandó más de 900 millones de dólares por la operación de salvamento y otras pérdidas, un monto que luego se rebajó a 550 millones de dólares.

El buque Ever Given sale finalmente de Suez Mahmoud El-khawas - dpa

Los propietarios y aseguradores de Ever Given habían disputado su detención y el reclamo de compensación, y, tras meses de negociaciones, se llegó a un acuerdo no revelado entre las partes. En consecuencia, la SCA anunció la liberación del barco. Según indicaron reportes locales, sumando al acuerdo de dinero, el canal recibiría un remolcador.

Aproximadamente el 15% del tráfico marítimo mundial transita por el Canal de Suez, que es la ruta por mar más corta entre Europa y Asia. Durante el año pasado, cerca de 19.000 navíos atravesaron el canal -un promedio de 51,5 buques por día-, según datos de SCA.

En este marco, el bloqueo del canal obligó a algunos barcos a tomar la larga ruta alterna por el Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, con el consiguiente gasto adicional de combustible y otros costos. Egipto, que recibe más de 5.000 millones de dólares anuales en ingresos de Suez, perdió entre 12 y 15 millones de dólares cada día que estuvo cerrada la vía, en base a datos expuestos por la SCA.

En el año fiscal 2019/20, el país que gobierna Abdel Fatah al Sisi recibió 5.700 millones de dólares en ingresos provenientes del canal. Las autoridades han intentado evitar el daño a la reputación de la ruta por el incidente, destacando los esfuerzos de Egipto en la operación de rescate, y el jefe de Estado prometió hacer inversiones para evitar que se repita el accidente. En efecto, en mayo pasado, Fatah al Sisi aprobó un proyecto de dos años para ampliar y profundizar la parte sur de la ruta, donde se atascó el buque Ever Given.

Agencias AP y Reuters

LA NACION