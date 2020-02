Megaobra: científicos proponen blindar el Mar del Norte con una represa

La tormenta Ciara golpeaba Newhaven, en el sur de Inglaterra, a principios de febrero Fuente: AP - Crédito: Matt Dunham

Malena Duchovny SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de febrero de 2020 • 15:38

NEED -"necesidad", en español- es el nombre que le dieron dos científicos al sistema de represas que proponen para blindar el Mar del Norte del aumento del nivel del mar. La North European Enclosure Dam ("represa para cercar el norte europeo") es caracterizada como "una medida de protección factible y económica" para hacer frente a "la extraordinaria amenaza global de un aumento del nivel del mar" y sus creadores esperan, irónicamente, que nunca sea necesaria.

Los autores de la publicación, Sjoerd Groeskamp y Joakim Kjellsson, admiten que la idea puede parecer "sobrecogedora y poco realista" en un principio. Sin embargo, advierten que si el dejamos que el cambio climático continúe al ritmo actual, la construcción de una represa de 637 kilómetros de largo, dividida en dos partes (una que vaya de Escocia a Noruega y otra del sur de Inglaterra a Francia) podría ser "la solución más viable" si los esfuerzos para mitigar el calentamiento global no logran controlar el aumento del nivel del mar.

La ubicación de las represas propuestas por Sjoerd Groeskamp y Joakim Kjellsson Crédito: Sjoerd Groeskamp y Joakim Kjellsson

" Esperamos que nunca haya que empezar a construirla", dice Kjellson, en conversación con LA NACIÓN. "Esperamos que presentar este mega proyecto hará que la gente tome conciencia de la amenaza del cambio climático para que podamos reducir las emisiones de CO2 y detener el calentamiento global antes de que sea demasiado tarde. Sería solo un último recurso por si falla la acción climática en los próximos siglos", agrega.

"Acá hay un plan, un plan que no queremos. Pero si lo terminamos necesitando, será técnica y económicamente realizable", dijo a The New York Times, Groeskamp del Instituto real de Holanda para la Investigación Marítima. Los conflictos hídricos de Holanda vienen de hace cientos de años atrás: gran parte del país está por debajo del nivel del mar y se está hundiendo poco a poco. Pero después de siglos de diques y represas, las inundaciones de 1993 y 1995, que forzaron a cientos de miles de personas a evacuar sus hogares, encendieron la alarma: hacía falta otra técnica.

Así nació el plan Espacio para el Río que busca, justamente, hacer lugar para que el agua del río -realidad, los múltiples ríos que recorren el país- se expandiera sin afectar a la población. Los proyectos incluyen modificaciones de todo tipo: desde disminuir la altura de las llanuras inundables hasta la reubicación de diques. Todas las medidas tienen en común el espíritu de recibir, en vez de rechazar, el agua.

La Maeslantkering es una barrera contra las inundaciones costeras en Rotterdam Crédito: Ministerio de Infraestructura y Gestión del Agua

Pero planes como estos podrían no ser suficientes. En conversación con The Guardian, Hannah Cloke, profesora de Hidrología en la Universidad de Reading, Gran Bretaña, considera que es importante que pensemos en estas cosas porque no sabemos qué nos deparará el futuro. " Depende de lo que pase en los próximos 20 o 30 años, cuán mal nos vaya, entonces tal vez necesitaremos algo así", precisa.

En caso de ser necesaria, los efectos de la represa serían tangibles, como muestra un impactante video publicado por Kjellsson que simula el crecimiento del nivel del agua en el Mar del Norte con y sin NEED. Además, su costo no sería prohibitivo. Los autores calculan que el costo total sería de entre 250.000 y 500.000 millones de euros, repartidos entre los 15 países que se beneficiarían de la construcción. "Si estimamos que habrá 20 años de construcción entre los cuales esparcir los costos, esto da un gasto anual de alrededor del 0,1% del PBI combinado" de esos países.

Sin embargo, la idea no es perfecta y los mismos autores de la propuesta reconocen que será problemática. En términos de conservación, el agua del Mar del Norte perdería salinidad lo cual afectaría "ecosistemas, biodiversidad y la industria pesquera", dicen Groeskamp y Kjellsson.

La cantidad de arena requerida para la construcción también podría ser un obstáculo. El proyecto requeriría 51.000 millones de toneladas de arena, "igual a lo que se usa en un año a nivel global". Conseguir el material, que es cada vez más escaso, "la disponibilidad, obtención y transporte [...] sumando al costo energético de construir y mantener la represa podría limitar la capacidad de construcción", según los autores.

Cloke considera que tal vez sería mejor invertir esa cantidad de dinero para aumentar la resiliencia a inundaciones y detener el cambio climático. "Invertir en en mantenernos a salvo a largo plazo", explica la hidróloga.

Acá hay un plan, un plan que no queremos. Pero si lo terminamos necesitando, será técnica y económicamente realizable Sjoerd Groeskamp del Instituto real de Holanda para la Investigación Marítima

En efecto, los autores consideran que su propuesta podría sumarse a las medidas de adaptación y protección que tiene cada país, como Espacio para el Río en el caso de Holanda. "A medida que sube el nivel del mar, [algunos países] tendrán que mejorar sus defensas y eso saldrá caro. Si el nivel del mar aumenta en uno o dos metros, el costo de represas para cada nación probablemente será más caro que NEED. Entonces llegará un momento en el que construir una mega-represa será más barato y eficiente", explica Kjellsson a LA NACION. Además, como él y su compañero explican en la publicación, esta medida tendría poco impacto directo en la vida cotidiana de los habitantes de estos países.

Ante la pregunta sobre qué deberían hacer los países que quieran protegerse del aumento del nivel del mar, Kjellson dice que es probable que siga haciendo falta construir represas. "Creo que probablemente necesitemos protección costera por bastante tiempo", dice. Pero advierte: " Si no detenemos nuestras emisiones pronto, tendremos que pensar a mayor escala".