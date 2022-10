Meghan Markle habló por primera vez sobre la reina Isabel II a casi dos meses de su muerte: “Me siento afortunada”

escuchar

La familia real poco a poco fue recuperando la normalidad después de la muerte de la reina Isabel II, que tuvo lugar el pasado 8 de septiembre. Entre ellos están los duques de Sussex, ya que recientemente en una entrevista para Variety Meghan Markle habló sobre la reina, sus próximos proyectos, su podcast y su vida en general.

Al parecer, el citado medio ya había planeado concederle un reconocimiento a la duquesa de Sussex por su labor filantrópico y por su trabajo en el entretenimiento; sin embargo, se tuvo que cancelar por la inesperada muerte de la monarca.

Después del luto, Meghan Markle accedió a cumplir con su promesa con la revista y así Variety dio a conocer la entrevista que lograron hacerle a la duquesa de Sussex. De esta manera, la actriz fue la primera persona allegada a la familia real británica en expresarse luego del fallecimiento de la reina. Entre las diversas declaraciones, Markle se refirió a la dificultosa relación que llevaron durante los últimos tiempos de la monarca.

Meghan Markle y el príncipe Harry tuvieron varios cruces con la reina Isabel II Twitter

Meghan Markle habla sobre la reina

Entre las cosas que le preguntaron a Markle se encuentra el tema de la reina y cómo lo está superando su esposo, el príncipe Harry. “Hubo un gran cantidad de amor y apoyo. Estoy muy agradecida de haber podido estar con mi esposo para apoyarlo, sobre todo en este tiempo”, dijo cuando se le preguntó cómo fue el luto personal y de los integrantes cercanos de la familia real.

Al parecer, el príncipe Harry intenta de mantenerse positivo ante la tragedia. “Fue un momento complicado, pero mi esposo, siempre optimista, dijo que ‘ahora ella se reunió con su esposo’”, en alusión al príncipe Felipe de Edimburgo, que falleció en 2021.

En cuanto a la reina, Markle la colocó como un ejemplo de liderazgo femenino y menciona que “es tan hermoso mirar el legado que supo dejar en tantos frentes”. También reflexionó sobre su relación con la monarca, algo que la hizo recordar el primer compromiso oficial que tuvo junto a ella.

“Me siento afortunada y sigo orgullosa de haber tenido esa bonita cercanía con la matriarca de la familia”, finaliza acerca de la reina.

El fallecimiento de Isabel II generó un gran impacto en Reino Unido EFE

El mundo del entretenimiento

Entre las cosas que también le preguntaron a Meghan se encuentra su podcast llamado “Archetypes” donde entrevistó a diversas mujeres que hablaron sobre las etiquetas que les ponen. “Me avergonzaba admitirlo, pero he tenido un juicio sobre ella basado en todo lo que he visto y no me gusta haber tenido un juicio”, admitió cuando se refirió a cómo la entrevista a Paris Hilton fue desafiante de realizar.

Variety también le preguntó sobre si volvería a la actuación, a lo que respondió: “No, ya terminé”. Aunque señaló que si uno de sus hijos quiere entrar al mundo del entretenimiento, ella lo apoyará, porque quiere que hagan cosas que los hagan felices.

Otra de las cosas que le preguntaron desde la revista tiene que ver con cómo se siente que en algún momento alguien la interpretará para alguna serie o película, a lo que contestó: “Espero que al prepararse para ese papel encuentre la ternura, el juego y la risa. ¡Además, ella puede llamarme!”.

El Universal (México)