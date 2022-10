Una fuente dice que Harry y Meghan se contradijeron en un detalle de su serie de Netflix

escuchar

Tal parece que las contradicciones se apoderaron de Harry y Meghan Markle. Una fuente cercana reveló recientemente que los duques de Sussex discutieron entre sí durante la filmación de su programa de televisión y confundieron a los productores. Se trata de la serie documental que el matrimonio estrenará en diciembre a través de Netflix.

Mientras los fanáticos esperan con ansias conocer más acerca de la historia de vida del príncipe del Reino Unido que lo dejó todo por amor y la exactriz estadounidense que se convirtió en duquesa, una fuente le dijo a Page Six que los cineastas se encontraban frente a un verdadero desorden.

“Hubo muchas cosas en el programa que no concordaban con lo que Harry había escrito”, reveló una fuente, y luego agregó que representaba un “problema”. De acuerdo con algunas versiones, los duques de Sussex tenían como meta que el programa se estrenara el año que viene, de forma tal de poder trabajar en las ediciones de producción. No obstante, Netflix los presionó para conseguir la transmisión del material justo después del lanzamiento de la quinta temporada de The Crown, que está pautado para noviembre.

Asimismo, durante esta semana, el biógrafo real Tom Bower manifestó que el matrimonio dependía en gran medida de los contratos firmados con Netflix y Penguin Publishing para el programa de televisión y las memorias de Harry. “Necesitan el dinero y lo necesitan ahora más que nunca porque no tienen otra fuente de ingresos. Así que creo que ahora están atrapados”, expresó el escritor, según consignó Daily Mail.

De esa manera, Bower precisó que los duques estaban completamente atados tanto al libro como a la producción audiovisual, porque era la única manera de producir dinero. “No veo probable que los Sussex renuncien tanto a Netflix como al contrato con la editorial”, expresó el biógrafo.

Por otra parte, Bower, quien también es periodista, brindó una entrevista exclusiva con Page Six, en la cual habló de su nuevo libro Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors. “Todo es dinero. Y para su beneficio, estuvieron a la vista del público durante siete días o más durante el funeral, todos los días fueron filmados”, expresó.

De esa manera, se refirió a que todo se trataría de una estrategia para construir a “Meghan como una marca” y citó ejemplos que respaldaban su opinión como Archetypes, el podcast de la duquesa, y nombró nuevamente la serie en Netflix y el libro de memorias que el príncipe Harry. Sobre este último, al parecer dejaría muy mal parado a la corona. No obstante, hasta el momento todo es expectativa.

Por otra parte, el escritor comparó las apariciones que el matrimonio tuvo durante el jubileo de Platino de la reina en junio con los actos con ocasión de su funeral. En sus palabras, en el primero “fueron arrastrados a una ventana en el piso de arriba y apenas se les vio”, y tampoco tuvieron mayor participación durante los demás actos. Sin embargo, en septiembre “fueron el centro del escenario” tras la muerte de Isabel II.

