Meghan Markle habló del trabajo que la expuso como “un objeto” en EE.UU.: “No me gustaba sentirme obligada”

Mucho antes de interpretar a la carismática asistente legal Rachel Zane en Suits, Meghan Markle tuvo papeles menores en la televisión, e incluso hubo algunos donde no actuó, pero se la vio en pantalla. Recientemente, la duquesa de Sussex reveló que renunció a ser “una de las chicas del maletín” en el programa Deal or No Deal. “No me gustaba cómo me hacía sentir”, expresó en uno de los episodios de su podcast Archetypes.

De hecho, el capítulo, en el cual conversó con Paris Hilton, inició con su reflexión acerca de aquellos días, cuando no solo trabajó en el programa, sino que después formó parte del cuerpo diplomático en la embajada de Estados Unidos en Argentina.

Archetypes, el podcast de Meghan Markle en Spotify Spotify

Meghan manifestó que abandonó el programa después de 34 episodios porque fue “objetivada” y obligada a broncearse con spray, así como utilizar un sostén que “la dejó reducida a una tonta”. Si bien también mencionó que cobraba un buen sueldo, pertenecía al sindicato y el trabajo estaba relacionado con sus aspiraciones como actriz, no le gustaba “sentirse obligada a que todo girara en torno a su apariencia”.

No obstante, Markle fue más allá de sus recuerdos y expresó que quería que su hija Lilibet primero fuese valorada “por su mente, en lugar de la belleza”, lo contrario a lo que ella vivió durante el programa de televisión.

Meghan Markle llevaba el maletín número 11 en Deal or No Deal, un programa de televisión en Estados Unidos Captura de video/YouTube

De acuerdo con Daily Mail, la duquesa formó parte del equipo de Deal or No Deal, hace más de una década, entre 2006 y 2007, y al cual calificó como “un breve período” que le ayudó a sostenerse económicamente y pagar las cuentas. “Quiero que nuestra hija aspire a estar un poco más arriba. Sí, deseo que mi Lili quiera ser educada y quiera ser inteligente y enorgullecerse de esas cosas”, expresó.

Sus apariciones comenzaron durante la segunda temporada del show, en el cual le tocó sostener el maletín número 11, y que hizo durante dos episodios, pero luego pasó al número 24, para luego abandonar el programa.

Meghan Markle manifestó que renunció al programa de televisión Deal or No Deal porque se sentía como un "objeto" Captura de video/YouTube

“Al final dejé el programa. Yo era mucho más de lo que se objetivaba en el escenario. No me gustaba sentirme obligada a que todo fuese apariencia y poca sustancia”, dijo, y luego añadió que fue reducida a los parámetros del arquetipo “bimbo”. En la jerga común en Estados Unidos, el término anterior se refiere a una mujer que es atractiva, sexualizada, ingenua y poco inteligente.

Precisamente la conversación que sostuvo con Paris Hilton para el podcast giró en torno a ese término y cómo las mujeres eran sexualizadas en la industria del modelaje y entretenimiento.

Meghan Markle durante su participación en el equipo del programa Deal or No Deal

La producción de Spotify forma parte de un contrato por tres años que Markle y el príncipe Harry firmaron con la empresa por un valor estimado entre 15 y 18 millones de dólares. Asimismo, también tienen un acuerdo con Netflix por aproximadamente 100 millones de dólares, para el lanzamiento de una serie documental sobre el matrimonio.

Sobre esta última, existe mucha controversia acerca de su contenido, y si bien no tiene fecha de lanzamiento, recientemente trascendió que los duques habrían querido postergarla para que fuese estrenada el año que viene, pero el gigante del streaming presionó para que sea este año.

LA NACION