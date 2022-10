A un mes del estreno de la quinta temporada de The Crown: el contundente pedido del Palacio de Buckingham que sorprendió a Netflix

escuchar

No caben dudas que, desde su estreno en 2016, The Crown se convirtió en una de las series más reconocidas y comentadas de los últimos años. La historia, los romances y los dramas familiares de la corona británica despertaron el interés de los usuarios de Netflix de todo el mundo. A raíz de la muerte de la reina Isabel II, volvió a resurgir y se reubicó entre las más vistas de la plataforma. Sin embargo, ahora, a solo un mes de que llegue la quinta temporada, se conoció cuál fue el explícito pedido que el Palacio de Buckingham le habría hecho a la productora y que llamó la atención de los fanáticos.

Los fanáticos de la realeza británica tachan los días en el calendario hasta que llegue el 9 de noviembre, día en el cual Netflix estrenará la quinta temporada de The Crown. Tras la muerte de la reina y la asunción de Carlos como el nuevo rey, Carlos III, el público está ansioso por conocer más detalles de la familia real más famosa del mundo. Esta entrega tendrá varios cambios, entre ellos, el elenco. Luego de que Clarie Foy y Olivia Colman se pusieran en la piel de Isabel II durante las cuatro primeras partes, ahora le llegó el turno a Imelda Staunton, quien se pondrá la corona durante esta parte y la siguiente.

Imelda Staunton será Isabel II durante la quinta temporada de The Crown

Asimismo, llegan nuevos actores que interpretarán a los miembros de la familia real. Jonathan Pryce será el Príncipe Felipe y Lesley Manville se pondrá en la piel de la Princesa Margarita. Por su parte, Dominic West y Olivia Williams serán el ahora Rey Carlos III y la reina consorte Camilla Parker Bowls, mientras que Elizabeth Debicki encarnará a Lady Diana Spencer. Sin embargo, en medio del fervor por el estreno, el Palacio de Buckingham le habría hecho un particular pedido a Netflix, que quiere que se lleve a cabo antes de que comience cada episodio.

Las cosas cambiaron en la casa real más famosa y polémica del mundo, luego de que “Lilibet” llevara a lo alto la corona durante siete décadas. Según informó el diario británico The Telegraph, una fuente real de alto rango del Palacio de Buckingham sostuvo que “The Crown es un drama, no un documental”. Es por eso que la casa real le habría solicitado a Netflix que no deje de poner la clásica advertencia para aclarar esta distinción. De esta manera, buscarían dejar en claro que no todo sucedió tal cual se ve en la pantalla, sobre todo si se tienen en cuenta los largos años de disputas entre la realeza y la productora.

La quinta parte de la serie se estrena el 9 de novimebre Netflix

Asimismo, el medio británico indicó que un amigo del Rey Carlos III calificó al producto de “explotador”. Además, sostuvo que “Netflix no tiene reparo en destruir la reputación de las personas”. En la misma línea, esta fuente agregó: “Lo que la gente olvida es que hay seres humanos reales y vidas reales en el centro de esto”. El 9 de noviembre, llegará a la plataforma la nueva temporada y solo allí se podrá saber si se aceptó la petición de la corona o no.

Un actor de The Crown reveló que la reina Isabel II vio la serie y sorprendió a todos con un detalle

Unos días después de que el trono británico cambiara de dueño, Matt Smith, el actor que interpretó a Felipe de Edimburgo durante las dos primeras temporadas de The Crown, estuvo en Today Show (NBC) y reveló que la reina Isabel II vio la serie que retrataba su propia historia. Sin embargo, contó un peculiar detalle que dejó a más de uno con la boca abierta.

Matt Smith contó si la familia real vio o no The Crown

“Escuché que la Reina lo había visto”, comentó el protagonista de The House of the Dragon (HBO). Asimismo, sorprendió con un dato desconocido: “Aparentemente, lo hacía con un proyector los domingos por la noche”. Sin embargo, este no fue el caso de toda la familia real. “Sé que Felipe definitivamente no la vio. Una vez, un amigo mío se sentó junto a él en una cena y le preguntó... le dijo: ‘Felipe, ¿has visto The Crown?’. Aparentemente, el duque se dio vuelta y le respondió tajante: ‘No seas ridículo’”, contó durante la entrevista.

