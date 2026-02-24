México: una declaración de Elon Musk molestó a Sheinbaum y ahora ella evalúa denunciarlo

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este martes que su administración analiza la posibilidad de emprender acciones legales contra Elon Musk, luego de que el magnate estadounidense vinculara a su gobierno con el narcotráfico.

El cruce se originó tras al asesinato el pasado fin de semana del capo narco Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, evento que desencadenó una violenta ola de incidentes en diversos puntos del país.

Musk respondió en X a un comentario de un usuario que le había compartido un viejo video de la presidenta mexicana. En ese clip, la mandataria afirmaba que “no era opción” retomar la estrategia de “guerra contra la droga” impulsada por el expresidente Felipe Calderón.

“Ella solo está diciendo lo que sus jefes del cartel le dicen que diga. Digamos que su castigo por la desobediencia es un poco peor que un “plan de mejora del rendimiento”, afirmó el empresario.

Sheinbaum sobre Musk

La titular del Ejecutivo mexicano se refirió a la crítica en una conferencia de prensa matutina y dijo que su equipo jurídico sigue de cerca el asunto: “Estamos considerando si hacemos algún asunto legal. Lo estaban viendo los abogados. Pero a mí lo que me importa es lo que dice el pueblo, la verdad”.

Asimismo, Sheinbaum defendió la legitimidad de su política de seguridad. “La gran mayoría de la gente reconoce el trabajo de las Fuerzas Armadas y el trabajo que estamos haciendo todos los días, no solo en seguridad, sino por el bien del país, por el bienestar de las y los mexicanos. Y eso es lo que va a guiarnos”, expresó.

Asimismo, la sucesora de Andrés Manuel López Obrador -promotor del lema ‘abrazos, no balazos’ contra el narco- calificó de “absurdas” las acusaciones por parte de la derecha que sugieren la existencia de un ”narcogobierno”. “Se caen por sí solas, No saben ni qué inventar, la verdad. Hasta risa da leerlos ”, concluyó .

She’s just saying what her cartel bosses tell her to say. Let’s just say that their punishment for disobedience is a little worse than a “performance improvement plan” … — Elon Musk (@elonmusk) February 23, 2026

No es la primera vez que el Musk profiere graves acusaciones contra mandatarios de centroizquierda. Recientemente tildó al presidente español Pedro Sánchez de “tirano y un traidor” después su anuncio sobre prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años durante un discurso en la Cumbre Mundial de Gobiernos que tiene lugar en Dubái.

Asimismo, tildó de “despreciable” al primer ministro británico Keir Starmer, el año pasado, al criticar su gestión como fiscal en un mediático caso de explotación infantil de más 1500 niñas en Inglaterra entre 1997 y 2013. Allí, se había culpado a las autoridades de no haber tomado medidas.