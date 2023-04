Milagro en la montaña: un esquiador vio que un hombre cayó de cabeza en la nieve y logró desenterrarlo con vida

escuchar

La rápida reacción de Francis Zuber, un fotógrafo y fanático del esquí, permitió que un nombre en snowboard que se había caído y quedó enterrado de cabeza en la nieve blanda pueda sobrevivir a una muerte segura.

La secuencia, que quedó registrada en la cámara que llevaba Zuber en su casco, ocurrió la última semana en el Monte Baker, en Washington, Estados Unidos, y el hombre rescatado fue identificado como Ian Steger.

Según relataron los hombres, que no se conocían y ahora forjaron una amistad, todo comenzó cuando Steger cayó en un “tree well” (un hueco alrededor de un árbol) que se produce porque las ramas de los árboles no permiten que la nieve caiga por completo. El hombre, que se movía en una zona fuera de pista en un snowboard, quedó atrapado cabeza abajo y solo era visible la parte inferior de su tabla.

“Vi un pequeño destello rojo con el rabillo del ojo”, explicó Zuber tras el rescate, y agregó: “ Sabía que era algo raro de ver porque estábamos fuera de los límites de la pista. Sabía que algo andaba mal. Le grité y no respondió ”.

Al no recibir respuesta alguna, el esquiador frenó y comenzó a tantear, primero con sus bastones, la zona alrededor de la tabla roja. Luego, se sacó los esquís y comenzó a tratar de sacar la nieve lo más rápido posible mientras le hablaba a la persona atrapada, que no respondía.

El hombre enterrado contó: “Algo me hizo controlar la velocidad y antes de darme cuenta estaba boca abajo, enterrado... la complacencia es real, he pasado por esa zona cientos de veces y nunca ha sido un lugar en el que considerara que había peligro”.

“Puedes ver en ese video que Francis me preguntaba si estaba bien. Me hacía saber que se acercaba a mí. Sin embargo, no escuché nada de eso. Estaba completamente oscuro. Solo podía escuchar el sonido de mi propia respiración”, recordó Steger que aseguró que pensó que moriría de esta trágica manera.

En el video, que dura unos cinco minutos, se escucha cómo Zuber le habla a Steger. “Espera, ya voy”, es la primera frase mientras sigue cavando. Luego le pregunta: “¿Estás bien? ¿Puedes oírme?”, pero no recibe ninguna respuesta. Sin embargo, sigue con su tarea para tratar de rescatar a ese hombre enterrado cabeza abajo.

Siguió cavando hasta que llegó cerca del rostro del hombre que comenzó a mover uno de sus brazos. “Está bien, estás bien, te tengo. Está bien, ambos vamos a recuperar el aliento por un segundo, luego voy a sacar mi pala”. Fue con esa pequeña pala de nieve que terminó su trabajo.

Tras el rescate, a través de su cuenta de Instagram, Steger agradeció a Zuber: “¡Gracias por todo el amor y el apoyo de todos en los últimos días! Significa el mundo para mí. Si no te he respondido, no es intencional, estoy tratando de leer todos los textos de amor y apoyo. No podría sentirme más amado y cuidado. Agradecido de estar de vuelta en la montaña y pasar un día con mi nuevo hermano Francis Zuber. No hay palabras para expresar el agradecimiento que tenemos para ti. Gracias por salvarme la vida”.

