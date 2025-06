Montevideo | Un container que estaba apoyado sobre otro cayó y aplastó un auto: la conductora resultó ilesa

Un container que estaba apoyado sobre otro cayó sobre un auto que estaba ingresando al shoping Punta Carretas, en Montevideo . El vehículo quedó dentro del contenedor y la conductora, atrapada ilesa en el interior.

“Volví a nacer, literal. Yo venía entrando al estacionamiento, porque voy al gimnasio enfrente, y tenía un auto adelante y otro atrás. No atiné a nada, de repente sentí un golpe y algo se me vino encima y me aplastó. No veía nada, me rompió el vidrio, quedé atrapada. Mi auto quedó adentro”, relató María Eugenia Mendoza al programa local Telenoche.

El insólito episodio ocurrió este lunes por la noche en el Punta Carretas Shopping, por la entrada de la calle Víctor Soliño. Según los medios locales, se registraban fuertes ráfagas de viento en la zona para esas horas.

El container, que estaba apoyado sobre otro en el marco de una obra en la zona, se desplazó y cayó justo cuando el vehículo de la mujer llegaba al predio. Bomberos trabajaron en el lugar para liberar a la conductora, que fue retirada sin lesiones y trasladada en ambulancia a un centro asistencial para control.

“Cuando vi el contenedor dije: está. Cuando ves que se te viene algo gigante encima, pensás que te mata. Cuando me di cuenta de que estaba viva, que el vidrio estaba roto, pero no se me vino encima, dije: bueno, está. Lo primero que atiné fue mirar si había luz. Cuando vi que había empecé a gritar”, recordó la víctima.

No fue fácil para la mujer salir de ahí. Estaba todo tapado, según su testimonio. Además, no podía abrir la puerta de su auto. Recién con la llegada de la asistencia de rescate, ellos empezaron a levantar el techo del container para que la víctima emergiera desde el coche. “Me hicieron una especie de escalera humana y después pusieron una escalera para que pudiera bajar”, contó Mendoza. Ahora, la mujer está a la espera de ver cómo quedó su automóvil.