Muere en Grecia la iraní Dana Eden, productora de la exitosa serie “Teherán”

ATENAS.- La productora israelí Dana Eden, conocida sobre todo por ser cocreadora del thriller de espionaje ganador del Emmy “Teherán”, murió de forma repentina en Grecia, reportó el lunes la radiodifusora pública israelí KAN.

El cuerpo de la productora de 52 años, fue hallado en la habitación de un hotel, a pocos metros del Parlamento helénico y de la plaza Plaza Sintagma, en pleno centro de la capital griega, el domingo por la noche, anunció la policía griega a AFP.

La productora de televisión israelí Dana Eden fue hallada sin vida en este hotel de Atenas mientras se encontraba en el país filmando la cuarta temporada de la serie "Teherán" Petros Giannakouris� - AP�

En la habitación del hotel se encontró una cantidad considerable de pastillas, indicaron fuentes policiales.

“Todo parece indicar que se trata de un suicidio”, precisó un funcionario de la policía griega, que aclaró que no había sospecha de que haya sido víctima de un crimen. El funcionario habló bajo condición de anonimato, ya que la policía griega no hace comentarios públicos en estos casos.

KAN señaló que Eden había llegado el 4 de febrero a Atenas para el rodaje de la cuarta temporada de la exitosa serie emitida en Apple TV.

“Dana estaba entre las figuras líderes de la industria televisiva de Israel y desempeñó un papel central en la creación y el liderazgo de algunas de las producciones más destacadas e influyentes dentro de la corporación", afirmó KAN en un comunicado. No reveló la causa de la muerte.

Dana Eden en el estreno de la segunda temporada de "Tehran" de Apple TV+ en el Robin Williams Center el 4 de mayo de 2022 en Nueva York DIA DIPASUPIL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

“Su trabajo profesional, su dedicación inquebrantable y su amor por la creación dejaron una profunda huella en la Corporación de Radiodifusión Pública de Israel. KAN comparte el profundo dolor de su familia, amigos y colegas”, agregó la radiodifusora.

En un comunicado publicado en su página de Facebook, la productora de Eden, Donna and Shula Productions, que dirigía junto a Shula Spiegel, intentó disipar los rumores de que la productora había sido asesinada.

“La productora desea aclarar que los rumores de una muerte criminal o motivada por razones nacionales son falsos e infundados“, resaltó la empresa. “Este es un momento de enorme dolor para la familia, amigos y colegas. Pedimos que se respete la dignidad de Dana y la privacidad de sus seres queridos".

El ministro de Cultura y Deportes de Israel, Miki Zohar, escribió en una publicación en la red social X que recibió la noticia de la muerte de Eden “con gran tristeza”, y la describió como “una de las productoras más destacadas e influyentes de la industria televisiva israelí“.

בצער גדול קיבלתי את הבשורה על פטירתה של דנה עדן, מהמפיקות הבולטות והמשפיעות בתעשיית הטלוויזיה הישראלית.

דנה הותירה חותם עמוק ביצירה הישראלית והביאה את הסיפור שלנו לבמות בינלאומיות בגאווה, בכישרון ובאומץ.

משתתף בצער המשפחה, החברים והקולגות. יהי זכרה ברוך. — Miki Zohar מיקי זוהר (@zoharm7) February 16, 2026

“Dana dejó una profunda huella en la creación israelí y llevó nuestra historia a escenarios internacionales con orgullo, talento y valentía”, dijo Zohar.

"Teherán“, que se estrenó en Israel y en Apple TV en 2020, cuenta la historia de Tamar Rabinyan, una joven agente del Mossad encargada de infiltrarse mediante hackeo y desactivar el reactor nuclear iraní para que el ejército israelí pueda perpetrar un ataque aéreo. La serie fue nombrada mejor serie dramática en los 49° Premios Emmy Internacionales en noviembre de 2021.

Dana Eden sostiene el trofeo junto al equipo de "Teherán", ganadores del premio a la mejor serie dramática en la 49ª edición de los Premios Emmy Internacionales en Casa Cipriani el 22 de noviembre de 2021, en Nueva York Evan Agostini� - Invision�

Las tres primeras temporadas de la serie se rodaron en Atenas. La decisión de filmar en esa ciudad surgió durante un viaje familiar de Eden, quien encontró similitudes entre la capital griega y la lejana Teherán, donde habría sido imposible para un equipo israelí rodar escenas.

Así, los callejones del barrio de Kypseli, los edificios grises de la ciudad y el aeropuerto internacional Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos se convirtieron en escenario de las intrigas entre agentes israelíes y miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, interpretados por figuras como Glenn Close y Hugh Laurie.“

Glenn Close como Marjan Montazeri en la serie Teherán

Teherán no es solo una serie sobre espionaje: aborda la comprensión del ser humano que se esconde detrás del enemigo”, dijo Eden en 2021, al recibir el premio en los International Emmy Awards.

“Espero que algún día podamos caminar juntos, iraníes e israelíes, en Jerusalén y en Teherán como amigos y no como enemigos”, expresó entonces.

La realidad, sin embargo, terminó superando la ficción. Y Atenas fue escenario de un desenlace que ningún guion habría querido escribir.

Desde julio del 2020, Atenas ha aumentado las subvenciones atribuidas a las producciones cinematográficas y cada vez se ruedan más producciones internacionales en el país.

Eden comenzó a trabajar en la producción televisiva en Israel en la década de 1990, participando en programas como la comedia “Yom Haem” y el drama criminal “Magpie”, antes de alcanzar el éxito internacional con “Teherán”.

En 2018, su programa “Saving the Wildlife” ganó el premio a Mejor Revista de Televisión para Niños y Jóvenes en los Premios de la Academia de Televisión de Israel.

Agencias AP, ANSA y AFP