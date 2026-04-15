Epicuro: “La muerte no es nada para nosotros; cuando se presenta, ya no existimos”

En su célebre Carta a Meneceo, Epicuro de Samos sentó las bases de una ética que buscaba liberar al ser humano de uno de sus temores más profundos: la muerte. Para el pensador, la angustia ante el final es infundada, dado que el bien y el mal residen únicamente en la capacidad de sentir. Como señala el filósofo en dicha epístola, “La muerte no es nada para nosotros. Mientras somos, no está presente, y cuando lo está, nosotros ya no somos”. Esta argumentación lógica sostiene que la muerte es simplemente una privación de sensaciones; por tanto, al no existir un sujeto consciente que la experimente, no puede ser considerada un mal ni para quienes viven ni para quienes fallecieron.

Según la Encyclopaedia Herder, este conocimiento permite disfrutar de la vida sin la carga de desear una inmortalidad inexistente. Epicuro, quien vivió entre el 341 y el 270 a.C., argumentaba que el miedo a lo inevitable solo genera una ansiedad innecesaria que perturba la tranquilidad, concepto que él definía como ataraxia. En la misma línea, para él, vivir con filosofía significa aprender a diferenciar lo necesario de lo vano, con el objetivo de priorizar la ausencia de dolor físico y la paz mental por encima de placeres fugaces o ambiciones políticas. Su perspectiva no invita a la indiferencia, sino a una gestión racional del tiempo presente, para entender que el final es un proceso natural e impersonal.

La frase de Epicuro sobre la mortalidad sigue vigente en pleno 2026 ResearchGate

La trayectoria de Epicuro comenzó en Samos, donde nació en el seno de una familia de colonos atenienses. El medio especializado Britannica detalla que, desde joven, mostró un interés precoz por el saber, lo que lo llevó a estudiar bajo la tutela de Nausífanes, discípulo de Demócrito, de quien heredó la teoría atomista. Este sistema, que explicaba el mundo como una interacción de átomos en el vacío, fue adaptado por Epicuro para sustentar su propuesta ética. Tras años de formación y docencia en ciudades como Mitilene y Lampsaco, llegó a Atenas en el 306 a.C. Allí fundó su famosa escuela, conocida como El Jardín, un espacio que rompía con las tradiciones académicas de la época al aceptar a mujeres y esclavos entre sus miembros.

A diferencia de otras corrientes como el estoicismo, que instaba a enfrentar la muerte con una atención constante, Epicuro proponía una integración armónica con la naturaleza. La biografía conservada por Diógenes Laercio refleja cómo el filósofo mantuvo su serenidad incluso ante una dolorosa enfermedad renal. En sus últimos momentos, escribió una carta a su amigo Idomeneo con la que reafirmó la coherencia entre sus enseñanzas y su propia finitud.

El autor decidió restarle importancia a la muerte con el fundamento de dejar de existir Freepik

El epicureísmo, aunque frecuentemente malinterpretado por sus críticos como una apología del libertinaje, fue en realidad un hedonismo ascético que valoraba la amistad y la autarquía como los pilares de la felicidad. La influencia de Epicuro trascendió siglos, motivo por el que llegó a ser fundamental para el poeta romano Lucrecio, cuya obra De Rerum Natura expandió estos principios mediante un rigor científico-poético.

A pesar de los ataques de otras escuelas y posteriormente de la teología medieval, el redescubrimiento de estos textos en el Renacimiento permitió que su visión sobre el atomismo y la mortalidad fuera reevaluada por científicos y filósofos modernos. Hoy, la invitación de Epicuro a vivir con sensatez, además de evitar que el terror al futuro nuble el presente, sigue como una referencia ineludible en el pensamiento occidental sobre la finitud humana.