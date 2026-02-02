Trump dijo que los Grammy son “lo peor” y amenazó con demandar a su conductor por un chiste sobre el caso Epstein

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el lunes con emprender acciones legales contra el presentador de la 68ª edición de los premios Grammy, Trevor Noah, por un comentario sobre la supuesta relación entre el mandatario y el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, en una gala ya de por sí hostil al magnate y marcada por las críticas de las estrellas de la música a las redadas migratorias que sacuden al país.

La temporada de premios del entretenimiento norteamericano ha coincidido con la campaña de deportación masiva del gobierno de Trump en Minneapolis, lo que llevó a los muchos artistas a unirse a la creciente revuelta cultural contra las severas medidas de inmigración.

El presentador Trevor Noah habla durante la 68ª edición anual de los premios Grammy, el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles Chris Pizzello� - Invision�

En el caso de los Grammys, la ira contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y sus operativos era palpable. Entre los trajes y vestidos de alta costura que se vieron en la alfombra roja, muchos de los asistentes añadieron una insignia con la consigna “Fuera ICE”, y ofrecieron comentarios criticando el accionar de la agencia y reivindicando a los migrantes.

Los comentarios de Noah

Tras felicitar a la cantante Billie Eilish por ganar el Grammy a la Canción del Año por su tema “Wildflower”, Noah mencionó a Trump y a Epstein.

“Es un Grammy que todo artista quiere (...) casi tanto como Trump quiere Groenlandia”, bromeó, en referencia a las amenazas del presidente de apoderarse del territorio autónomo danés en el Ártico.

El conductor añadió que la obsesión de Trump con Groenlandia “tiene sentido porque, desde que Epstein ya no está, necesita una nueva isla para pasar el rato con Bill Clinton“.

Noah, quien anunció que éste será su último año como anfitrión de los Grammy tras seis ediciones al frente, se había mostrado discreto con los comentarios políticos en años anteriores.

Pero sus declaraciones de esta edición enfurecieron a Trump, quien recurrió a su plataforma Truth Social para decir que los “Premios Grammy son lo PEOR y prácticamente imposibles de ver”.

“No puedo hablar por Bill, pero nunca he estado en la isla de Epstein ni en ningún lugar cercano, y hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca se me había acusado de estar allí, ni siquiera por los medios de noticias falsas", afirmó Trump.

El republicano calificó luego al sudafricano Noah de “perdedor total” que necesita “chequear sus datos”.

“Enviaré a mis abogados para demandar a este pobre, patético presentador sin talento.¡Preparate, Noah, voy a divertirme con vos!“, añadió Trump.

Trump, que frecuentaba los mismos círculos sociales que Epstein en Florida y Nueva York, ha dado versiones variadas de por qué finalmente rompió su relación con Epstein.

Más de tres millones de documentos se publicaron el viernes, en los que se menciona a numerosas figuras poderosas, incluyendo al presidente, de 79 años; a Elon Musk, Bill Gates, Bill Clinton y al expríncipe británico Andrés Mountbatten-Windsor.

Los artistas contra el ICE

El espíritu de protesta de las grandes estrellas de la música fue visible el domingo desde la alfombra roja de los Grammy y a lo largo de la gala. Activistas pasaron la semana presionando a las celebridades para que usaran los prendedores en protesta por la presencia del ICE en las ciudades norteamericanas y los distribuyeron en los muchos eventos previos a la ceremonia.

Billie Eilish, Finneas y Carole King lucieron prendedores en el escenario de los Grammy, al igual que Justin y Hailey Bieber, quienes normalmente no abordan la política norteamericana.

Eilish empezó su discurso de canción del año profesando que “nadie es ilegal en territorio robado”. La cantante británica Olivia Dean, reconocida como mejor artista nueva, compartió que es nieta de un inmigrante, personas que, según ella, “merecen ser celebradas”.

Bad Bunny recibe el premio a mejor álbum de música urbana durante la 68ª edición anual de los premios Grammy, el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles Chris Pizzello� - Invision�

“Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: ICE fuera”, dijo Bad Bunny en medio de una ovación al aceptar el premio al mejor álbum de música urbana. "No somos salvajes, no somos animales, no somos extranjeros. Somos humanos y somos estadounidenses", agregó el cantante puertorriqueño.

“Estoy asustada, estoy muy preocupada”, dijo tras bastidores Gloria Estefan, después de ganar el Grammy al mejor álbum latino tropical. "Lo que está pasando no es que están deteniendo a criminales. Esta es gente que tiene familias, que han contribuido a este país por décadas, chicos pequeños. Hay cientos de chicos en centros de detención. Es inhumano“, manifestó la artista.

Billie Eilish llega a la 68ª edición anual de los premios Grammy el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles Jordan Strauss� - Invision�

“No reconozco a mi país en este momento”, agregó Estefan, quien nació en Cuba y emigró de bebé junto a su familia a Estados Unidos en 1960, luego de que Fidel Castro tomara el poder en la isla.

La prevalencia de los prendedores marcó un apoyo mucho más fuerte que el que los organizadores vieron en los Globos de Oro del mes pasado. El malestar público se ha incrementado desde que un oficial de la Patrulla Fronteriza disparó y mató al enfermero de 37 años Alex Pretti y agentes federales detuvieron al niño de 5 años Liam Conejo Ramos. El reciente arresto del periodista Don Lemon, quien asistió a la ceremonia del domingo, solo añadió al clamor.

La artista norteamericana Lady Gaga luciendo el prendedor de "Fuera ICE" en la gala de los Grammys de 2026. Fuente: X

Sin embargo, las intervenciones de los artistas contra el ICE en los Grammys no fueron las únicas. A principios de la semana, la cantante mexicoestadounidense Becky G tenía un mensaje explícito en referencia a la agencia en las uñas que lució en el evento MusiCares Persona del Año. Y en el Festival de Cine de Sundance, varias celebridades llevaban pines que decían “ICE OUT” (Fuera ICE) durante sus apariciones en la alfombra roja, incluyendo a Natalie Portman, Olivia Wilde y Zoey Deutch, quien también llevaba un pin que decía “BE GOOD”, en referencia a Renee Good, quien fue asesinada por un oficial de ICE el mes pasado.

Wilde dijo estar "horrorizada por esta cadena de asesinatos que de alguna manera estamos legitimando y normalizando".

Un veterano de la Marina de Estados Unidos asiste a una vigilia por el asesinato de Alex Pretti, el 1 de febrero de 2026 en Minneapolis, Minnesota JOHN MOORE� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

“Es realmente difícil estar aquí y estar celebrando algo tan alegre, hermoso y positivo cuando sabemos lo que está sucediendo en las calles”, añadió. "Los estadounidenses están en las calles marchando y exigiendo justicia, y estamos con ellos. Y si podemos hacer algo con nuestras plataformas, podemos alzar la voz y exigir que ICE se retire".

Portman se emocionó cuando le preguntaron sobre su pin de “ICE OUT” en el estreno de su nueva película, The Gallerist.

“Soy muy afortunada de estar aquí en una comunidad creativa y alegre celebrando una película de la que estamos realmente orgullosos. Pero es imposible ignorar lo que ICE está haciendo a nuestro país. Y estoy muy inspirada, sin embargo, por todos los increíbles, increíbles estadounidenses que están saliendo y apoyándose mutuamente y estando allí en las comunidades. Es hermoso", dijo la actriz mientras se le llenaban los ojos de lágrimas.

Agencias AP y AFP