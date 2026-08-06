Murieron dos soldados israelíes en el Líbano, por primera vez desde la tregua con Hezbollah

BEIRUT (AP)-. Dos soldados israelíes murieron este jueves por una explosión en el sur del Líbano durante una incursión militar. La acción dejó también cuatro heridos graves y representa la primera baja del ejército de Israel desde que comenzó el cese del fuego con el grupo terrorista Hezbollah, en junio de este año.

Las tropas habían entrado a un predio en la aldea de Majdal Zoun, aunque un funcionario militar de Israel explicó que todavía investigan la ubicación y el origen exacto de la bomba que causó los fallecimientos.

En tanto, las fuerzas armadas lanzaron una serie de ataques en el sur libanés en respuesta a lo que consideraron una violación de la tregua por parte de la milicia chií. Como parte de la maniobra, emitieron un aviso a los habitantes de la localidad de Mansouri para que abandonen la zona, la primera advertencia de ese tipo en varias semanas.

Las muertes ocurrieron por una explosión durante una incursión militar Mohammed Zaatari - AP

Por su parte, el Ministerio de Salud del Líbano informó que una persona murió y 12 sufrieron heridas por un bombardeo en la localidad de Tebnine.

Además, otros ocho residentes resultaron heridos tras ofensivas nocturnas contra el pueblo de Burj al-Shemali, mientras que se reportaron disparos hacia las áreas de Mansouri y Majdal Zoun. Hasta el momento, los voceros de Hezbollah no hicieron declaraciones públicas al respecto.

El enfrentamiento entre ambas partes empezó el 2 de marzo pasado, cuando la agrupación lanzó un ataque con cohetes hacia el territorio israelí, dos días después de una incursión de Estados Unidos e Israel en Irán.

A pesar del acuerdo firmado semanas atrás, las tropas israelíes ocupan franjas en el sur libanés y mantienen bombardeos periódicos. La Misión Civil de las Naciones Unidas en Líbano (UNIFIL) confirmó que contabilizó 113 proyectiles disparados por el ejército israelí durante la jornada del miércoles, la cifra más alta registrada desde el 21 de junio.

Esta escalada militar coincidió con las reuniones de las delegaciones de Israel y Líbano mantuvieron en Roma para coordinar la aplicación del pacto acordado el 26 de junio.

Ese tratado estipula el retiro progresivo de las tropas israelíes para dar paso al control del ejército libanés a cambio del desarme de la milicia, medida que Hezbollah rechaza de forma tajante mientras cuestiona las concesiones del gobierno local.

“En Roma, los grupos técnicos se enfocarán en avanzar hacia la plena aplicación del acuerdo marco”, había afirmado de modo auspicioso el jefe de Estado de los Estados Unidos el pasado lunes 27 de julio al respecto.