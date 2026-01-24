Murió el niño de 12 años que fue mordido por un tiburón en Australia

SÍDNEY.- Un niño de 12 años que había sido mordido por un tiburón en la ciudad australiana de Sídney murió tras días internado. La noticia la confirmó este sábado su familia. Los padres de Nico Antic, la víctima, aseguraron que el menor falleció a causa de las lesiones que sufrió cuando un tiburón de gran tamaño lo atacó la semana pasada mientras nadaba con sus amigos.

“Nos parte el corazón comunicar que nuestro hijo, Nico, falleció”, dijeron Lorena y Juan Antic en un comunicado. En el momento del ataque, los niños estaban saltando al agua desde una roca de seis metros en el suburbio de Vaucluse, este de Sídney.

Un visitante camina por la orilla cerca de la señalización cerrada de la playa de North Steyne, en Sídney, el 19 de enero de 2026 (Steven Markham / AFP) STEVEN MARKHAM� - AFP�

Las recientes lluvias torrenciales habían inundado el puerto y enturbiado el agua, según la policía. Antic presentaba una hemorragia grave cuando fue rescatado en una lancha policial antes de ser trasladado al hospital en estado crítico.

Por lo ocurrido todas las playas de Northern Beaches, un área del consejo que se extiende a lo largo de la costa norte de Sídney, permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

Los ataques

Este ataque en Sídney fue uno de los cuatro registrados en dos días, lo que llevó a las autoridades a cerrar decenas de playas de la ciudad. Es, además, la tercera muerte reciente relacionada con esos animales en la famosa localidad australiana.

El lunes por la noche, los servicios de emergencia acudieron a una playa en Manly tras recibir informes de que un surfista de unos 20 años había sido mordido por un tiburón. El testigo Max White afirmó que otro surfista lo mantuvo con vida usando la cuerda de su tabla como torniquete improvisado para detener la hemorragia.

#Australia: Australia's New South Wales state is reeling after four separate shark attack incidents along the coast in the last two days.



Read more: https://t.co/UbJvlIGhZI#OceanConditions pic.twitter.com/iQfo9oXcae — The American Geographical Society (@AmericanGeo) January 20, 2026

Además, otro surfista sufrió heridas leves el martes tras ser mordido por otro tiburón, que atacó la tabla de surf del hombre en Point Plomer, a 460 kilómetros al norte de la capital del estado de Nueva Gales del Sur. El hombre sobrevivió y presentó cortes menores.

Ese mismo día, un niño de 10 años escapó ileso después de que un tiburón lo derribara de su tabla de surf y le arrancara un trozo de un mordisco.

There has been another shark attack in Sydney, this time at Manly. A surfer is in a critical condition after being mauled yesterday evening, marking the third shark attack in just two days. #sharkattack #shark #surfer #beach #manly pic.twitter.com/sJ49XliwLR — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) January 19, 2026

“Si alguien está pensando en meterse al mar en cualquier lugar de las playas del norte, piénselo de nuevo. Tenemos una calidad de agua tan pobre que realmente favorece la actividad de los tiburones toro”, dijo Steve Pearce, director ejecutivo de Surf Life Saving NSW, a los periodistas. “Si está pensando en nadar, simplemente vaya a una piscina local porque en este momento estamos aconsejando que las playas no son seguras”, agregó.

Los cierres se producen en pleno verano del hemisferio sur, cuando las playas de toda Australia normalmente están llenas de lugareños y turistas.

Los científicos consideran que el crecimiento de la densidad de población en las costas de Australia y el aumento de la temperatura del océano están alterando los patrones migratorios de los tiburones, lo que podría estar contribuyendo al aumento de los ataques.

