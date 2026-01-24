The Washington Post dedicó un editorial a Milei: “Trae a Davos de vuelta a la realidad”

El reciente discurso de Javier Milei en el Foro Económico de Davos, en el que se mostró más moderado con foco en la economía, captó la atención del medio estadounidense The Washington Post, que le dedicó un editorial al presidente argentino.

Bajo el título “Javier Milei trae a Davos de vuelta a la realidad”, el medio analizó el discurso, destacó su gestión y aseguró que el mandatario busca “reducir su propio poder y control”.

The Washington Post señaló que la defensa del libre mercado que hizo el presidente argentino fue “oportuna y necesaria”. “La mayoría de los líderes mundiales asisten al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, para pontificar sobre asuntos globales. Milei imparte conferencias de economía“, indicó.

“Desde su sorpresiva victoria en diciembre de 2023, el economista convertido en presidente se ha propuesto en Davos presentar una defensa descarada y optimista del capitalismo. Este año no fue la excepción. Guiando a la audiencia a través de teorías económicas promovidas por economistas como Murray Rothbard, Thomas Sowell, Israel Kirzner y Adam Smith, Milei argumentó que el sistema capitalista no es simplemente más ‘productivo’, sino el ‘único sistema justo’ para promover la libertad“, expresó el medio.

Discurso especial de Javier Milei, Presidente de Argentina, en la Reunión Anual 2026 del Foro Económico Mundial en Davos-Klosters, Suiza ©World Economic Forum/Harold Cu

Si bien Milei centró su discurso en la defensa del capitalismo, en su primera presentación en Davos había sido más eufórico, cuestionando al wokismo con más estupor.

Lo cierto es que, según The Washington Post, en esta ocasión Milei habló “desde la experiencia”. “Cuando entró en la Casa Rosada, la inflación mensual era del 25 %. El país, rico en recursos naturales, había caído en la pobreza extrema. La incansable búsqueda de Milei de reformas de libre mercado está dando resultados. Convirtió un déficit fiscal del 15% de su producto interno bruto en un pequeño superávit fiscal, lo que desaceleró la tasa de inflación al 2,8% y redujo los niveles de pobreza de casi el 60% a alrededor del 30%. Se estima que la economía argentina creció un 4,5% el año pasado y se espera que crezca otro 4% en 2026“, afirmó. Remarcó que La Libertad Avanza recibió un voto de confianza en las elecciones de 2025.

Acto seguido, el diario destacó que Milei, a diferencia de la mayoría de los políticos, que prefiere “suavizar su estrategia con un lenguaje moderado”, se refiere al sector público directamente como como una “enfermedad”, el “enemigo” y una “organización criminal y violenta”. A su vez, recordó que el Presidente captó la atención mundial por primera vez cuando, en plena campaña electoral, apareció con una motosierra. “El jueves, en Davos, afirmó haber implementado 13.500 reformas desde que asumió el cargo para dinamizar la economía“, continuó.

Javier Milei y Donald Trump en el foro economico de Davos 2026 Benedikt von Loebell

En otro aspecto, el diario estadounidense marcó que el jefe de Estado habla en reiteradas ocasiones de que la aspiración de grandeza de la Argentina, tal como planteó Donald Trump durante su campaña presidencial. “Es un firme aliado de Estados Unidos, amigo del presidente y formó parte de su Junta de Paz para Gaza. Pero las comparaciones con MAGA terminan ahí“, expresó. A su vez, indicó que el mandatario republicano suele ser considerado un hombre que ”transmite duras verdades" a los asistentes de Davos, pero que en realidad son las políticas de Milei as que están “alterando el statu quo”.

“A diferencia de Trump, el autoproclamado anarcocapitalista ha estado trabajando para erradicar las barreras comerciales, incluso con países como China”, señaló y citó un fragmento del discurso de Milei, en el que dijo que tiene que comerciar con el país asiático por su peso en el mundo.

De todas formas, a modo de cierre, el diario aseveró que lo que distingue a Milei de otros líderes del mundo es su deseo de reducir su propio poder y control, y replicó declaraciones suyas en Davos en las que manifestó: “Lo más responsable que pueden hacer los políticos es dejar de molestar a quienes están creando un mundo mejor”. En esta línea, The Washington Post fulminó: “Pocos de sus pares estarán de acuerdo, lo que hace que su mensaje sea aún más importante”.