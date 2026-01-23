en vivo
Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Cuándo vuelve Milei de Davos
El Presidente y su comitiva ya partieron desde Davos, Suiza, a la Argentina y se estima que llegarám al país alrededor de las 6 de este viernes 23 de enero. A Javier Milei lo acompañaron su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
