Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

Evan Vucci - AP

Cuándo vuelve Milei de Davos

El Presidente y su comitiva ya partieron desde Davos, Suiza, a la Argentina y se estima que llegarám al país alrededor de las 6 de este viernes 23 de enero. A Javier Milei lo acompañaron su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

