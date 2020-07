Georg Ratzinger tenía 96 años y también era sacerdote Fuente: AFP

ROMA.- A los 96 años, murió en Ratisbona Georg Ratzinger, el hermano mayor de Benedicto XVI, papa emérito, que hace dos semanas había viajado a Alemania para despedirse de él, pese a su frágil estado de salud, informó hoy el Vaticano.

Georg y Benedicto, de 93 años, eran muy unidos. Se habían ordenado sacerdotes el mismo día, el 29 de junio de 1951 y en los últimos años solían pasar juntos vacaciones, fiestas y cumpleaños, en la residencia papal de Castelgandolfo o en el Monasterio Mater Ecclesiae, en el Vaticano. Uno músico, director del coro de niños de Ratisbona, el otro eximio teólogo, arzobispo, cardenal y papa, tenían personalidades distintas. En 2005, de hecho, cuando Joseph Ratzinger, que había sido el custodio de la ortodoxia durante el pontificado de Juan Pablo II, fue electo como su sucesor, Georg Ratzinger saltó a la fama internacional por su simpatía y su falta de pelos en la lengua.

"Debo admitir que no lo esperaba y me quedo un poco decepcionado", dijo, en entrevistas concedidas luego de la elección de su hermano menor. "Debido a sus gravosos compromisos, me pareció que nuestra relación iba a cambiar. En todo caso, detrás de la decisión humana de los cardenales está la voluntad de Dios, y a esta debemos decirle sí", declaró.

Su vida

Nacido en Pleiskirchen, Baviera, el 15 de enero de 1924, ya de pequeño, a los 11 años, Georg comenzó a tocar el órgano de su parroquia, recordó Vatican News, el portal del Vaticano. En 1935 entró en el seminario menor de Traunstein, pero en 1942 debió enrolarse en el ejército de la Alemania nazi, la Reichsarbeitsdienst y luego la Wehrmacht, con la que incluso combatió en Italia. De hecho, cuando fue capturado por el ejército Aliado en marzo de 1945, estuvo varios meses en Nápoles como prisionero.

En 1947, junto a su hermano menor, Joseph, ingresó en el seminario Herzogliches Georgianum de Munich. El 29 de junio de 1951, los dos hermanos fueron ordenados sacerdotes en la catedral de Freising. Después de trabajar en el coro de Traunstein durante treinta años, pasó a ser el director del coro de niños de la catedral de Ratisbona, el coro de los "Regensburger Domspatzen". Con este hizo muchos viajes por el mundo haciendo conciertos e incluso grabó varios discos para Deutsche Grammophon, Ars Musici y otras importantes casas discográficas, con producciones dedicadas a Bach, Mozart, Mendelssohn y otros autores.

Desde el inicio de mi vida mi hermano siempre fue para mí no solo un compañero, sino también un guía confiable Benedicto XVI

En 2008, Georg, que solía visitar en los meses de verano a su hermano papa, recibió la ciudadanía honoraria de Castelgandolfo. En esa ocasión Benedicto XVI destacó en un breve discurso la profunda relación de ambos: " Desde el inicio de mi vida mi hermano siempre fue para mí no solo un compañero, sino también un guía confiable", dijo. "Fue para mí un punto de orientación y de referencia con la claridad y la determinación de sus decisiones. Siempre me mostró el camino a tomar, también en situaciónes difíciles", agregó.

No casualmente Georg fue una de las pocas personas que se enteró antes que nadie de la histórica y sorpresiva decisión de su hermano menor de renunciar al trono de Pedro, el 11 de febrero de 2013.

"La edad se hace sentir, mi hermano desea más tranqulidad en la vejez", comentó a la prensa entonces. Aunque ya en 2011, entrevistado por una revista alemana, había anticipado los hechos. "Si ya no tuviera fuerza física para seguir adelante, mi hermano debería tener el coraje de renunciar", adelantó.

Los dos hermanos, que siguieron viéndose en el monasterio Mater Ecclesiae, en el Vaticano, para Pascua y otras ocasiones, volvieron a verse por última vez hace dos semanas, cuando Benedicto, desafiando a sus médicos, viajó hasta Ratisbona para saludarlo. Pasó cuatro días muy emotivos allí en los cuales, desde su lecho de enfermo y ciego, Georg pudo celebrar varias veces misa junto a su hermano. Benedicto es el único de su familia vivo: la hemana mayor de los dos, María Theogona, con quien también tenía una relación muy cercana, murió en 1991.